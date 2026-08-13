Danh sách 6 trường đào tạo trực thuộc Đại học Phenikaa

Sau khi chuyển sang mô hình đại học vào năm 2025, Đại học Phenikaa đang tiếp tục mở rộng và hoàn thiện hệ thống đào tạo.

Ngày 15/4/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 775/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Phenikaa thành Đại học Phenikaa, đánh dấu bước chuyển sang mô hình đại học sau quá trình tái cấu trúc. Sau đó, hệ thống đào tạo tiếp tục được kiện toàn. Theo thông tin được cập nhật trên website chính thức, Đại học Phenikaa hiện có 6 trường đào tạo và 3 khoa đào tạo, cung cấp hơn 100 ngành và chương trình ở các bậc học.

Sáu trường gồm Trường Kỹ thuật Phenikaa, Trường Công nghệ thông tin Phenikaa, Trường Kinh tế Phenikaa, Trường Ngoại ngữ - Khoa học Xã hội Phenikaa, Trường Y - Dược Phenikaa và Trường Công nghệ số liên ngành Phenikaa.

Trong đó, Trường Công nghệ số liên ngành Phenikaa là đơn vị mới nhất. Trường được thành lập ngày 24/3/2026 theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHP-HĐĐH trên cơ sở kế thừa và phát triển từ Khoa Công nghệ số liên ngành. Vì vậy, những thông tin được công bố trong năm 2025 vẫn chỉ liệt kê 5 trường, nhưng cơ cấu hiện hành của Đại học Phenikaa đã được cập nhật thành 6 trường.

Đại học Phenikaa. (Ảnh: Phenikaa)

Trường Kỹ thuật Phenikaa

Trường Kỹ thuật Phenikaa là đơn vị đào tạo và nghiên cứu thuộc nhóm kỹ thuật - công nghệ, kế thừa thế mạnh lâu năm của Phenikaa trong các lĩnh vực kỹ thuật ứng dụng. Theo thông tin cập nhật tháng 4/2026, trường đang vận hành 19 chương trình đào tạo đại học, được tổ chức qua 5 khoa chuyên môn và có gần 6.000 sinh viên.

Các lĩnh vực đào tạo của trường khá rộng, tập trung vào những ngành kỹ thuật gắn với nhu cầu phát triển công nghiệp hiện đại. Trong danh mục tuyển sinh năm 2026 có các chương trình liên quan đến cơ khí, cơ điện tử, ô tô, điều khiển và tự động hóa, điện tử - viễn thông, vật liệu, công nghệ hóa học, công nghệ pin xe điện, kỹ thuật y sinh, robot và trí tuệ nhân tạo.

Trường cũng chú trọng phát triển hệ thống phòng thí nghiệm và hoạt động nghiên cứu, qua đó kết hợp đào tạo kỹ sư với nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo. Định hướng này phù hợp với chiến lược phát triển của Đại học Phenikaa khi đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở vị trí quan trọng trong hệ sinh thái đào tạo.

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa (Phenikaa School of Computing - PSC) là đơn vị chuyên sâu về công nghệ thông tin trong hệ thống đào tạo của Đại học Phenikaa. Theo giới thiệu chính thức, tiền thân của trường là Khoa Khoa học Máy tính được thành lập từ năm 2008; sau quá trình tái tổ chức vào tháng 5/2025, trường phát triển thành một đơn vị đào tạo và nghiên cứu riêng về công nghệ thông tin.

Hiện trường triển khai nhiều chương trình ở bậc đại học và sau đại học, bao phủ các lĩnh vực cốt lõi của công nghệ thông tin như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin Việt - Nhật, Khoa học máy tính theo hướng Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, An toàn thông tin và Trí tuệ nhân tạo.

Sự phát triển của Trường Công nghệ thông tin Phenikaa gắn với nhu cầu ngày càng lớn về nhân lực công nghệ trong chuyển đổi số. Bên cạnh đào tạo chuyên môn, trường định hướng xây dựng môi trường học thuật kết hợp giữa kiến thức công nghệ, nghiên cứu và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Trường Kinh tế Phenikaa

Trường Kinh tế Phenikaa được thành lập theo Nghị quyết số 35/NQ-ĐHP-HĐT ngày 8/11/2024 trên cơ sở tổ chức lại Khoa Kinh tế - Kinh doanh và Khoa Du lịch. Đây là một trong những đơn vị có lịch sử lâu đời của Phenikaa, với tiền thân là Khoa Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng được thành lập từ năm 2007.

Trường hiện có 4 khoa chuyên môn gồm Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Kế toán và Du lịch - Khách sạn. Ở bậc đại học, trường đang triển khai 12 chương trình, trong đó có Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng cùng các chương trình thuộc lĩnh vực du lịch và khách sạn. Ở bậc sau đại học, trường có các chương trình thạc sĩ về Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán và chương trình tiến sĩ Quản trị kinh doanh.

Việc đưa các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và du lịch vào một trường đào tạo chung giúp Đại học Phenikaa mở rộng hệ sinh thái ngành học, đồng thời tăng khả năng liên kết giữa kinh tế, quản trị và các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ vốn là thế mạnh của trường.

Trường Ngoại ngữ - Khoa học Xã hội Phenikaa

Trường Ngoại ngữ - Khoa học Xã hội Phenikaa tập trung vào hai nhóm lĩnh vực là ngoại ngữ và khoa học xã hội, với định hướng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hội nhập quốc tế và phát triển xã hội. Theo thông tin chính thức cập nhật tháng 3/2026, trường đặt mục tiêu phát triển cả đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hướng nghiệp.

Hiện trường có 6 khoa chuyên môn gồm Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc và Đông phương học. Các chương trình đào tạo đại học hiện gồm Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Pháp, Đông phương học và Việt Nam học; bên cạnh đó là chương trình thạc sĩ Ngôn ngữ Anh.

Việc tổ chức ngoại ngữ và khoa học xã hội trong cùng một trường tạo điều kiện phát triển các chương trình có tính liên ngành, đặc biệt trong những lĩnh vực cần kết hợp năng lực ngôn ngữ với kiến thức khu vực, văn hóa và xã hội.

Trường Y - Dược Phenikaa

Trường Y - Dược Phenikaa là đơn vị phụ trách lĩnh vực khoa học sức khỏe của Đại học Phenikaa. Trường phát triển trên nền tảng khối ngành khoa học sức khỏe được xây dựng trong nhiều năm, với các lĩnh vực từ y khoa, dược học đến kỹ thuật y học, khoa học y sinh và quản lý bệnh viện.

Theo thông tin cập nhật năm 2026, trường có 8 khoa chuyên môn, đào tạo 11 ngành đại học và 4 chương trình sau đại học, với hơn 4.000 sinh viên. Các ngành đào tạo bao phủ nhiều lĩnh vực như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y học cổ truyền, Quản lý bệnh viện và Khoa học y sinh.

Một điểm đáng chú ý trong mô hình của Trường Y - Dược Phenikaa là sự gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng. Đại học Phenikaa đang phát triển hệ sinh thái y tế gồm bệnh viện, phòng khám, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp dược, tạo thêm môi trường thực hành cho người học.

Trường Công nghệ số liên ngành Phenikaa

Trường Công nghệ số liên ngành Phenikaa (Phenikaa School of Interdisciplinary Digital Technology - PSIDT) là trường mới nhất trong hệ thống 6 trường đào tạo của Đại học Phenikaa. Trường được thành lập ngày 24/3/2026 theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHP-HĐĐH của Hội đồng Đại học Phenikaa, trên cơ sở kế thừa và phát triển từ Khoa Công nghệ số liên ngành được thành lập năm 2024.

Khác với các đơn vị tập trung vào một lĩnh vực truyền thống, PSIDT được xây dựng theo hướng kết hợp công nghệ số với kinh tế, kinh doanh, truyền thông và quản trị. Năm 2026, trường tuyển sinh 10 chương trình đại học gồm Kinh tế số, Kinh doanh số, Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ Marketing, Truyền thông đa phương tiện, Công nghệ Tài chính, Hệ thống thông tin quản lý, Phân tích dữ liệu Kinh tế và Kinh doanh và Quan hệ công chúng.

Các chương trình của trường được định hướng ứng dụng, kết hợp kiến thức chuyên môn với những công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Blockchain, Business Intelligence và phân tích dữ liệu. Việc nâng cấp từ một khoa thành một trường riêng cho thấy Đại học Phenikaa đang dành một đơn vị đào tạo độc lập cho nhóm ngành gắn với kinh tế số và quá trình chuyển đổi số.

Từ mô hình 5 trường được hình thành trong quá trình chuyển đổi sang đại học vào năm 2025, Đại học Phenikaa đã tiếp tục mở rộng cơ cấu với Trường Công nghệ số liên ngành Phenikaa vào tháng 3/2026. Website chính thức hiện xác nhận hệ thống gồm 6 trường đào tạo và 3 khoa đào tạo. Ba khoa hiện được liệt kê là Khoa Luật, Khoa Khoa học cơ bản và Khoa Du lịch - Khách sạn.

Tổng hợp