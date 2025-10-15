Danh sách 6 loại dầu ăn giả, kém chất lượng đã phân phối rộng rãi ra thị trường, người dân kiểm tra ngay để không mua trúng

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản số 4925/CV-CSKT ngày 24/9/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh thông tin về một doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong sản xuất, kinh doanh dầu ăn.

Dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu: Gold Max, Tamin Gold, ChiCa. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo cơ quan này, qua quá trình điều tra và xác minh tại Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (địa chỉ: thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng đã phát hiện doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nhiều sản phẩm dầu thực vật mang các nhãn hiệu, gồm: Dầu thực vật Chica, Dầu đậu nành Chica, Dầu thực vật Tamin Gold, Dầu thực vật Goldmax, Dầu thực vật Tốt, Dầu thực vật Megafood.

Kết quả kiểm tra, giám định cho thấy các sản phẩm nêu trên là hàng kém chất lượng, hàng giả, đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân không mua bán, sử dụng các sản phẩm dầu thực vật mang các nhãn hiệu nói trên.

Đồng thời, đề nghị người dân phối hợp với cơ quan chức năng trong việc giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lưu hành hàng hóa không bảo đảm chất lượng, hàng giả nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.