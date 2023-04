Dành cho ai cần đổi serum: Đây là 4 item mới ra mà có lẽ bạn sẽ "ưng quá chừng"

Các loại tinh chất, hay còn gọi là serum giờ đã trở thành phần không thể thiếu trong chu trình dưỡng da của nhiều tín đồ làm đẹp. Chỉ với 1 - 2 giọt mỗi lần sử dụng, hiệu quả skincare của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Nếu đang muốn kết nạp thêm serum hoặc chỉ đơn giản là muốn đổi mới routine dưỡng da phù hợp với nhu cầu hiện tại, bạn có thể cân nhắc 4 loại dưới đây xem sao nhé.

Chống lão hóa: LANEIGE Perfect Renew 3X Signature Serum (1950K/30ml)

Dòng serum chống lão hoá - Perfect Renew vốn là một trong những niềm tự hào của LANEIGE vì hiệu quả vượt trội, đặc biệt phù hợp với làn da từ 25 tuổi trở đi, giờ đã được cải tiến và hay ho hơn trước. Không còn là loại serum "1 lõi" như trước kia, Perfect Renew phiên bản mới có tới 3 lõi serum bên trong gồm: serum chống nhăn (2,5 triệu viên nang Retinol+Ceramide); serum săn chắc (21,5% phức hợp Collagen Peptide) và serum căn bóng (RE.D Flavonoid+Ferulic Acid). Nhờ sự cộng hưởng của 3 lớp "ruột" này mà LANEIGE Perfect Renew 3X Signature Serum sẽ giúp giảm 48% nếp nhăn, tăng độ đàn hồi của da lên 58% và độ sáng của da lên 66%.

Cấp ẩm - phục hồi da: Glossier Super Bounce Hyaluronic Acid + Vitamin B5 Hydrating Face Serum

Với người có làn da thiếu ẩm, nhạy cảm hoặc vừa hư tổn nặng nề thì Glossier Super Bounce Hyaluronic Acid + Vitamin B5 Hydrating Face Serum chính là item không thể phù hợp hơn. Đơn giản là vì combo HA + B5 sẽ giúp bạn cung cấp lại độ ẩm cho da, phục hồi da theo cách cực kỳ dịu nhẹ, lành tính. Bảng thành phần "xinh xắn" cùng kết cấu thấm nhanh và bao bì tinh tế là các yếu tố then chốt giúp loại serum này thu về hơn 15000 lượt thả tim trên Sephora.

Giảm thâm - làm sáng da: Clinique Even Better Clinical Dark Spot Corrector + Interrupter (1750K/30ml)

Trong trường hợp đang cần giảm thâm thì bạn nên cân nhắc Clinique Even Better Clinical Dark Spot Corrector + Interrupter phiên bản 2023 với nhiều thứ hay ho hơn. Đầu tiên là hợp chất CL-302 - thành phần "ngôi sao" được đánh giá là tốt hơn cả Niacinamide vốn nổi tiếng trong khoản làm sáng da. Ngoài ra, em nó còn có chiết xuất trà xanh Nhật (Gyokuro) giúp giảm sắc tố đỏ, làm dịu da đồng thời ngăn sự hình thành của các vùng da tối màu. Ai có da nhạy cảm cũng có thể yên tâm sử dụng do serum không có hương liệu, không gây kích ứng và không chứa paraben.

Làm mờ lỗ chân lông: Glow Recipe Strawberry BHA Pore-Smooth Blur Drops (hơn 750K/30ml)

Với ai muốn làm mờ lỗ chân lông thì chai serum dâu tây mới ra của nhà Glow Recipe có thể sẽ là ứng viên lý tưởng. Không chỉ có thiết kế bao bì mới lạ, em này còn ghi điểm với bảng thành phần thiên nhiên gồm bột sắn, gạo, chiết xuất lá dâu dây... giúp cấp ẩm vừa đủ cho da, thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện sắc tố da lại hợp để làm lớp lót trước khi makeup nữa.