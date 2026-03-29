Dáng vóc khó tin sau 5 tháng sinh con của thiên thần Victoria's Secret: Là đã có lần sinh đẻ nào chưa?

Siêu mẫu Hà Tuệ mới đây khiến công chúng không khỏi trầm trồ khi xuất hiện với vóc dáng thon gọn, quyến rũ chỉ sau 5 tháng sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình. Sở hữu chiều cao nổi bật cùng thần thái high fashion đặc trưng, Hà Tuệ nhanh chóng lấy lại phong độ sắc vóc đỉnh cao. Nhiều người nhận xét cô gần như không có dấu hiệu của việc vừa trải qua thai kỳ, thậm chí còn mặn mà và cuốn hút hơn trước. Khả năng giữ dáng đẳng cấp của cô xứng danh “thiên thần Victoria’s Secret".

Vóc dáng khó tin sau 5 tháng sinh con đầu lòng của Hà Tuệ. (Nguồn: TikTok)

Xuất hiện tại sự kiện của Prada, Hà Tuệ lựa chọn 1 tạo hình nhẹ nhàng nhưng vẫn rất thời trang. Người đẹp diện một chiếc váy trắng dáng suông, thiết kế tối giản với phần bèo nhẹ ở chân váy, mang lại cảm giác mong manh, thanh thoát. Đi cùng là boots cổ cao tông trắng kem và túi xách đồng điệu, hoàn thiện tổng thể tinh tế, nữ tính. Dù vừa sinh con không lâu, vóc dáng của "thiên thần Victoria's Secret" vẫn ghi điểm trước ống kính: thân hình thon gọn, vòng eo gọn gàng cùng cánh tay và đôi chân mảnh mai đặc trưng. Thần thái lạnh lùng, mái tóc suôn dài càng tôn lên khí chất “nàng thơ” hiện đại, cho thấy phong độ gần như không hề suy giảm sau thời gian sinh nở.

Vóc dáng mảnh mai của nữ siêu mẫu cho thấy hành trình lấy lại vóc dáng đáng nể. (Ảnh: Weibo)

Không chỉ gây ấn tượng với vóc dáng, Hà Tuệ còn nhận được nhiều lời khen với visual trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Làn da của cô căng mịn, tươi tắn, gần như không tì vết, toát lên vẻ rạng rỡ tự nhiên ngay cả dưới ánh đèn gắt. Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng thần thái nhẹ nhàng giúp cô trông trẻ hơn nhiều so với tuổi 36. Đặc biệt, dù vừa mới sinh con nhưng nữ siêu mẫu vẫn sở hữu mái tóc đen dài, dày và suôn mượt, khiến nhan sắc tăng phần cuốn hút.

Ngay cả qua ống kính cam thường, visual của Hà Tuệ cũng vô cùng trẻ đẹp. (Ảnh: Weibo)

Nhiều netizen còn cho rằng Hà Tuệ trông trẻ đẹp hơn sau sinh con.

Trước đó, Hà Tuệ cũng từng khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ với tốc độ lấy lại vóc dáng đáng kinh ngạc. Chỉ khoảng 2 tháng sau sinh, bà xã của Trần Vỹ Đình đã tự tin đăng tải loạt hình khoe trọn đôi chân dài trứ danh cùng thân hình thon gọn gần như không thay đổi. Không chỉ trên ảnh cá nhân, những khoảnh khắc hậu trường của cô cũng cho thấy phong độ ổn định, vóc dáng mảnh mai và đường nét cơ thể săn chắc chẳng khác gì thời chưa trải qua thai kỳ. Sự trở lại nhanh chóng này càng củng cố hình ảnh một siêu mẫu chuyên nghiệp, luôn giữ kỷ luật với cơ thể và duy trì lối sống khoa học.