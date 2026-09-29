Đang cắt cỏ trong vườn, người đàn ông 44 tuổi bị con rắn màu xanh cắn vào tay

Bệnh viện Quân y 120 (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) vừa cấp cứu thành công trường hợp nam bệnh nhân bị rắn cắn trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 29/9, Bệnh viện Quân y 120 (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị cấp cứu thành công ông H.T.T. (SN 1982, ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) bị rắn cắn trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, ngày 27/9, ông T. cắt cỏ trong vườn thì bị một con rắn màu xanh, có kích thước bằng ngón chân cái (chưa xác định được loại rắn) cắn vào ngón áp út bàn tay trái.

Khoảng 3 phút sau khi bị rắn cắn, bệnh nhân bắt đầu xây xẩm, chóng mặt. Đến phút thứ 20, ông T. nôn ra máu nhiều lần. Gia đình nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Quân y 120 cấp cứu.

Tại thời điểm nhập viện, khoang miệng bệnh nhân còn ứ đọng nhiều máu và bàn tay trái sưng nề, phù từ bàn tay đến khuỷu tay và có biểu hiện chảy máu; các chỉ số đông máu bị rối loạn.

Trước nguy cơ bệnh diễn biến nặng, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện khẩn trương cấp cứu, theo dõi sát và điều trị tích cực. Bệnh nhân được sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn, huyết tương tươi đông lạnh, huyết thanh kháng độc tố,...

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BCVV/báo Đồng Tháp.

Sau 6 giờ điều trị, các chỉ số dần ổn định, bệnh nhân được đánh giá và tiếp tục dùng huyết thanh kháng nọc rắn. Sau 12 giờ, tình trạng phù nề tay giảm, các chỉ số tiếp tục cải thiện. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi và điều trị.

Đại diện Bệnh viện Quân y 120 cho biết, rắn cắn có thể diễn biến rất nhanh. Khi bị rắn cắn, nhất là khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như: Chóng mặt, chảy máu, nôn ra máu hoặc sưng nề nhanh, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.