Dàn Youtuber cực hot của làng game Việt một thời giờ ra sao?

Trong thời đại ngày càng nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện, các ngành nghề cực hot cũng vì thế mà nở rộ trên môi trường internet, trong đó phải kể đến Youtuber. Với việc Youtube - nền tảng chia sẻ video trực tuyến lớn nhất thế giới cho phép tạo tài khoản miễn phí và đăng tải video thuộc bất cứ chủ đề nào, nhiều người đã làm video giải trí hoặc chia sẻ khoảnh khắc đời sống và từ đó có thể “hái” ra tiền.



Youtuber là ngành nghề thịnh hành khi internet phát triển.

Khi mà thị trường game bắt đầu phát triển tại Việt Nam, nhiều Youtuber đã đón đầu xu hướng đó để sản xuất những video về nội dung liên quan đến trò chơi điện tử. Qua đó, họ thu hút lượng fan đông đảo và sở hữu những kênh Youtube có lượt đăng ký cực khủng. Tuy vậy, với sự thay đổi thị hiếu và xuất hiện quá nhiều mảng giải trí như hiện nay, một số Youtuber dần lùi về sau hoặc dấn thân sang lĩnh vực khác. Hãy cùng điểm qua đâu là những Youtuber từng “làm mưa làm gió” làng game Việt nhé!

Cris Devil Gamer

Cris Devil Gamer là một trong những Youtuber có lượng người theo dõi lớn nhất Việt Nam. Thời gian đầu, anh chàng được biết đến khi livestream và thực hiện video hài hước về Minecraft. Sau khi nhận được sự chú ý hơn, Cris đã chú tâm xây dựng nội dung về nhiều thể loại game như: LMHT, PUBG, Outlast, GTA5… Đặc biệt, các video game kinh dị của nam Youtuber luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận.

Cris Devil Gamer nổi lên với tựa game Minecraft.

Mỗi khi xuất hiện, Cris luôn khiến khán giả bật cười bởi những phát ngôn hài hước và loạt biểu cảm “khó đỡ”. Bên cạnh nội dung về game, Cris cũng thường xuyên sản xuất video reaction âm nhạc hay trải nghiệm ẩm thực với phong cách vô cùng tếu táo. Năm 2021, Cris Devil Gamer trở thành kênh gaming giải trí cá nhân đầu tiên ở Việt Nam đạt thành tích 10 triệu subs và giành nút kim cương danh giá.

Hiện tại, Cris đã lấn sân sang các lĩnh vực giải trí khác và ít ra video hơn. Tuy nhiên, sự duyên dáng và hài hước của anh chàng vẫn không vì thế mà thuyên giảm đi chút nào.

Cris Phan có độ phủ sóng rộng rãi và ngày càng điển trai.

Nguyễn Thành Nam - NTN

Nguyễn Thành Nam hay NTN Vlog chắc hẳn đã không còn xa lạ với cộng đồng mạng Việt Nam. Anh chàng gây chú ý bởi những video thực hiện thử thách gây “sốc”, thậm chí bị cho là câu view nhảm nhí. Tuy nhiên về mảng game, anh chàng vẫn nhận được nhiều sự thiện cảm khi sản xuất các video về tựa game FPS.

NTN từng có không ít clip chơi game triệu view trên Youtube.

Thời gian đầu, chàng hot Youtuber thu hút người xem bởi các video bình luận game Đột kích (CrossFire). Khi PUBG xuất hiện và tạo nên cơn sốt trong làng game Việt, NTN cũng thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu và bình luận giải đấu cho người hâm mộ. Nhờ sự hài hước cùng kinh nghiệm trong sáng tạo nội dung, mỗi video về game của NTN thu hút hàng triệu lượt xem cùng rất nhiều lượt bình luận.

NTN trở thành một trong những Youtuber đầu tiên đạt nút Kim cương.

Đặc biệt, NTN Vlogs cũng đã điền tên vào danh sách các Youtuber tại Việt Nam sở hữu nút kim cương quý giá khi đạt 10 triệu lượt đăng ký. Hiện tại, NTN đã tạm nghỉ công việc Youtuber và không còn đăng tải bất cứ video nào trong hơn 1 năm nay.



Dũng Senpai

Dũng Senpai là một Youtuber nổi tiếng chuyên làm các clip về tựa game offline. Với lối chuyện nhẹ nhàng, hài hước, dễ gần, Dũng Senpai nhận được sự yêu mến của nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Anh chàng chủ yếu trải nghiệm và bình luận các tựa game sinh tồn, kinh dị, giả lập…trên PC và PS4.

Ngoài kỹ năng chơi game tốt, Dũng Senpai cũng rất chịu khó tìm hiểu, mày mò đến khi chinh phục hoàn toàn tựa game mới thôi. Đặc biệt, nam youtuber còn được đông đảo làng game Việt biết đến khi là Youtuber Việt Nam đầu tiên phá đảo tựa game siêu khó Getting Over It trong thời điểm đang phổ biến trên toàn thế giới.

Dũng Senpai còn thu hút không ít fan nữ nhờ vẻ ngoài điển trai.

Hiện tại, kênh của Dũng Senpai đang đạt 1.8 triệu lượt đăng ký với hơn 631 triệu lượt xem. Anh chàng cũng là một trong những Youtuber hiếm hoi vẫn sản xuất video về game đều đặn và có lượng người xem tốt tại Việt Nam.

Tiền Zombie V4

Tiền Zombie V4 là cái tên quen thuộc với cộng đồng game thủ Đột Kích (CrossFire) tại Việt Nam. Anh sở hữu phong cách trò chuyện hoạt ngôn, hóm hỉnh kết hợp với chất giọng đặc trưng mang đến cho người xem những giây phút giải trí. Anh thường cho ra mắt những video bình luận, trải nghiệm các vũ khí, chế độ chơi mới của game Đột Kích.

Tiền Zombie là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất cộng đồng Đột Kích tại Việt Nam.

Bên cạnh sự hài hước, người xem còn hứng thú trước những pha xử lý cao tay của nam Youtuber, đặc biệt là trong những lần săn Zombie. Các video của anh không chỉ gây ấn tượng ở Việt Nam mà được cộng đồng Crossfire Trung Quốc biết đến và đánh giá cao.

Chàng Youtuber ngày nào giờ đã cưới vợ và có một cô con gái kháu khỉnh.

Sau này, Tiền Zombie đã làm nhiều video trải nghiệm các tựa game khác nhau như: LMHT, Liên Quân Mobile, Tốc chiến, PUBG… hay quay những vlogs chung với các hot streamer khác. Tính đến nay, kênh của Tiền Zombie đã đạt 2,47 triệu subs với hơn 1 tỷ lượt xem.