Thành viên Martin bảnh bao khi diện áo khoác dài và quần jeans. Anh thu hút phái nữ bằng vóc dáng chuẩn người mẫu.
Seonghyeon xuất hiện với áo khoác xám kết hợp cùng quần jeans, tạo nên phong cách lịch lãm, trẻ trung.
Vẻ ngoài hút mắt của Keonho, em út nhóm Cortis. Nam thần tượng mới sinh năm 2009, ngoại hình được ví như "như xé truyện bước ra".
Mingyu (Seventeen) gây ấn tượng khi xuất hiện trong trang phục trắng, mái tóc xoăn lãng tử.
Báo Hàn khen ngợi Han So Hee có vẻ đẹp tựa nữ thần khi đến sự kiện. Cô chọn trang phục đơn giản với áo khoác da, quần jeans, khoe phong cách cá tính, cuốn hút.