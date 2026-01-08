Ra mắt ngày 18/8 cùng mini album đầu tay Color outside the lines, Cortis trở thành nhóm nhạc nam mới nhất của BigHit Music sau sáu năm. Album đạt doanh số tuần đầu cao nhất trong số các tân binh ra mắt năm nay và cán mốc hơn 1,06 triệu bản sau ba tháng phát hành. Hai ca khúc Go và FaSHioN tạo hiệu ứng tốt trên các bảng xếp hạng quốc tế. Nhóm hiện sở hữu 8,7 triệu người theo dõi trên Instagram. The Korea Times đánh giá thành công của nhóm phản ánh đúng thị hiếu mà thị trường Kpop đang tìm kiếm. Dấu ấn đáng chú ý là việc cả năm thành viên cùng tham gia vào quá trình sản xuất album và đồng đạo diễn các MV.