Dàn thí sinh xinh đẹp, khoẻ khoắn của Hoa Hậu Thể Thao 2022

Sau Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Miss Fitness Vietnam - Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022 trở thành chương trình thực tế về Hoa hậu nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp. Chỉ vừa lên sóng được 2 tập nhưng nhiều gương mặt nổi trội đã chính thức lộ diện, dàn trải đủ ở 3 đội HLV Minh Tú - Kỳ Duyên - Thúy Vân.

Lê Xuân Anh (Lê Bống) - Team Thúy Vân

Lê Xuân Anh (Lê Bống) không phải là cái tên xa lạ đối với netizen Việt cũng bởi cô là hot TikToker đình đám, sở hữu loạt video chục triệu lượt xem. Ghi danh Miss Fitness Vietnam, Lê Bống mong muốn thay đổi được định kiến của mọi người đối với bản thân cô khi trước đây từng vướng phải không ít ồn ào. Hot TikToker cũng là thí sinh khiến HLV Thúy Vân sử dụng "quyền chặn" với HLV Kỳ Duyên, giành bằng được về đội mình.

Vừa qua, Lê Bống gây bất ngờ khi sang Thái Lan tham dự Tuần lễ thời trang với tư cách người mẫu của NTK Ivan Trần. Xem qua phần trình diễn của Lê Bống, nhiều người đã gật gù đồng tình rằng cô đã tiến bộ, biết tiết chế bản thân và sải bước tự tin hơn so với sự kiện thời trang trong nước. Đây cũng được xem là một bước đi tiến bộ của Lê Bống trong hành trình chạm tới vương miện Hoa Hậu Thể Thao.

Lê Phương Thảo - Team Thúy Vân

Ngay từ vòng chọn đội, Lê Phương Thảo đã gây ấn tượng với fan sắc đẹp khi cô là cựu thí sinh Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, cũng là bạn cùng phòng với Á hậu Thúy Vân thời điểm đó. Nhờ cơ duyên này, Lê Phương Thảo đã quyết định về đội của Thúy Vân dù được nhiều HLV tranh giành.

Nhiều người nhận xét Lê Phương Thảo có sắc vóc của một "beauty queen" chính hiệu với gương mặt sắc sảo, làn da rám nắng khỏe khoắn. Trong quá khứ, Phương Thảo từng kinh qua rất nhiều nghề như bồi bàn, tiếp thị, nhân viên bán hàng... và sau đó học thạc sĩ ở Anh. Hiện tại, cô đang là giám đốc dự án của một công ty bất động sản và là giảng viên thỉnh giảng của một trường Đại học có tiếng.





Lê Phương Thảo được nhiều người biết đến khi bước vào Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Được biết, người đẹp cũng quay lại cuộc thi này vào năm nay nhưng quyết định "quay xe" ở phút 89 để tham gia Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam - Miss Fitness Vietnam 2022

Lê Thanh Ngọc Quyên - Team Thúy Vân



Lê Thanh Ngọc Quyên là thí sinh từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước như Hoa Hậu Việt Nam, Siêu Mẫu Việt Nam, Vietnam's Next Top Model,... Từ trước đến nay, Ngọc Quyên luôn bị netizen gọi với danh xưng "bản sao Hoàng Thùy" bởi nhan sắc của cô được nhận xét là hao hao Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Ở vòng chọn đội của Hoa Hậu Thể Thao, Ngọc Quyên khẳng định cô ghi danh chương trình để khẳng định tên tuổi của bản thân, không muốn bị gọi là "bản sao" của bất kỳ ai.

Lê Thanh Ngọc Quyên sở hữu khuôn mặt cực kỳ high-fashion và thân hình siêu hot

Chu Lê Vi Anh - Team Kỳ Duyên



Nhắc đến thí sinh nhiều thành tích nhất Hoa Hậu Thể Thao, sẽ là sai sót nếu không kể đến Chu Lê Vi Anh. Cô nàng từng có 8 năm là vận động viên khiêu vũ thể thao của đội tuyển Hà Nội, sở hữu gần 100 huy chương cấp quốc gia và 2 huy chương vàng bộ môn bơi lội cấp thành phố. Bên cạnh đó, Vi Anh từng nằm trong top 8 So You Think You Can Dance năm 2014 và hiện tại, cô nàng đang làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam. Người đẹp được dự đoán là một trong những thí sinh sẽ làm nên chuyện tại Miss Fitness Vietnam năm nay.

Chu Lê Vi Anh là một trong số ít thí sinh có profile cực khủng

Trần Thanh Tâm - Team Kỳ Duyên

Tương tự Lê Bống, Trần Thanh Tâm là một hot TikToker có tiếng trên MXH quyết tâm dấn thân vào cuộc thi nhan sắc. Nổi tiếng với trào lưu "trứng rán" còn là thí sinh vào thẳng nhà chung The Face năm nay, Trần Thanh Tâm cũng được cho là một thí sinh "đáng gờm" mà các cô gái khác phải dè chừng. Trước khi sở hữu ngoại hình săn chắc, Trần Thanh Tâm đã từng có cân nặng lên đến 65kg. Sau đó, hot TikToker sinh năm 2000 đã từng bước nỗ lực giảm cân để đạt được vóc dáng như hiện tại.

Trần Thanh Tâm hiện đang là thí sinh team Kỳ Duyên

Nguyễn Thiếu Lan - Team Kỳ Duyên

Nói về thí sinh có kinh nghiệm tham gia show thực tế nhan sắc nhiều nhất phải kể đến Nguyễn Thiếu Lan. Cô từng tham gia các cuộc thi như Hoa hậu Việt Nam 2016, Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2014,... Nổi bật nhất, Thiếu Lan đã lọt top 5 Vietnam’s Next Top Model 2016 và tiếp tục trở thành học trò Hoàng Thùy ở The Face mùa 2 nhưng bị loại ở thử thách đầu tiên.

Sau nhiều năm trở lại show nhan sắc, Thiếu Lan đã trở thành "gà chiến" trong đội HLV Kỳ Duyên và được kỳ vọng sẽ lọt top cao ở cuộc thi năm nay nhờ vào kinh nghiệm tích lũy từ những chương trình trước đây.

Nguyễn Công Phương Mai



Đến với cuộc thi Hoa Hậu Thể thao 2022, thí sinh Nguyễn Công Phương Mai được xem là thí sinh "nặng kí” khi sở hữu gương mặt khả ái và vóc dáng lý tưởng. Cùng với việc từng tham gia cuộc thi Hoa hậu, Nguyễn Công Phương Mai được ba vị HLV nhiệt tình chiêu mộ đến mức Host Nguyễn Anh Dũng phải òa lên bất ngờ. Sau khi cân nhắc, Nguyễn Công Phương Mai chọn về với đội HLV Kỳ Duyên.



Phương Mai là cựu sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại của Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Tourism Vietnam và góp mặt ở Top 30 chung cuộc

Nhan sắc cô cũng từng gây chú ý ở cuộc thi ảnh online Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021

Nguyễn Kiều My - Team Minh Tú

Khác Kỳ Duyên, Thúy Vân, Minh Tú chỉ chọn những màu sắc mới toanh vào đội nữ siêu mẫu ở cuộc thi năm nay vì muốn tạo cơ hội cho lớp trẻ. Nguyễn Kiều My được đánh giá là nhân tố tiềm năng ở chương trình năm nay. Cô sở hữu vóc dáng chuẩn, gương mặt sáng, được cho là hao hao "Cô Em Trendy" Khánh Linh.

Về đội của cô giáo mát tay nhất showbiz Việt, đào tạo toàn Hoa hậu, nhiều khán giả đặt kỳ vọng Kiều My sẽ tỏa sáng và làm nên chuyện ở cuộc thi năm nay.

Kiều My được xem là "bản sao" của "Cô Em Trendy" Khánh Linh

