Dàn thí sinh gây tiếc nuối khi rút khỏi gameshow vì lý do sức khoẻ

Khi tham gia bất kỳ một gameshow nào, các thí sinh tham gia chương trình đều luôn cố gắng trụ lại lâu nhất có thể để giành chiến thắng cuối cùng. Thế nhưng đã có không ít những ứng cử viên sáng giá của cuộc thi buộc phải rút khỏi chương trình vì lý do sức khoẻ.

Sơn Tùng M-TP

Tại The Remix 2015, Sơn Tùng M-TP được xem là nhân tố hot nhất tại mùa này. Thậm chí, nhiều khán giả còn dự đoán nam ca sĩ gốc Thái Bình có thể giành được ngôi quán quân của cuộc thi vì là thí sinh duy nhất 3 lần giành chiến thắng chung cuộc trong mỗi đêm diễn. Thế nhưng trước khi liveshow 8 của chương trình diễn ra, giọng ca sinh năm 1994 bất ngờ viết tâm thư thông báo rút khỏi chương trình lý do sức khỏe yếu. Điều này đã khiến chương trình mất một lượng khán giả theo dõi không hề nhỏ.

Trong thư, Sơn Tùng cho biết, anh liên tục gặp vấn đề về bệnh viêm đường hô hấp, cụ thể là viêm họng cấp, bán cấp trong suốt thời gian trước đó. Trong liveshow 5 của The Remix, nam ca sĩ cũng từng vắng mặt vì bệnh cũ tái phát. Sơn Tùng đã dồn tâm huyết cho The Remix bằng cách giảm tối đa việc chạy show để giữ sức khỏe, tinh thần và cảm hứng đầy đủ nhất cho cuộc thi. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe không đủ điều kiện, thường bị sốt từ chiều hoặc tối nên không thể tập trung để chuẩn bị, thu âm, phối bè, dàn dựng và tập luyện hằng tuần và khiến anh không có được tiết mục tốt nhất để cống hiến cho khán giả.



Sơn Tùng M-TP khiến The Remix 2015 mất một lượng fan không nhỏ khi quyết định dừng chân vì lý do sức khoẻ

Hoàng Thùy Linh

Tương tự trường hợp của Sơn Tùng M-TP, Hoàng Thùy Linh cũng là thí sinh quyết định dừng chân tại cuộc thi The Remix 2016 vì lý do sức khoẻ. Nữ ca sĩ cho biết tình trạng sức khoẻ của mình không thể đảm bảo để tham gia tập luyện với cường độ cao cho những liveshow sau đó như kì vọng của bản thân và tiêu chí của chương trình cũng như sự trông đợi của khán giả. Đây là một quyết định đáng tiếc trong lòng người hâm mộ bởi team Hoàng Thùy Linh luôn được đánh giá cao và được khán giả kì vọng sẽ trụ lại tới tận Chung kết.

Hoàng Thuỳ Linh luôn mang đến The Remix 2016 những sân khấu bùng nổ, đáng nhớ với nhiều phong cách khác biệt

Thiều Bảo Trang

Trong đêm công bố kết quả liveshow ba của Giọng Hát Việt mùa đầu tiên, Hồ Ngọc Hà đã thay học trò là Thiều Bảo Trang công bố ý nguyện xin ngừng thi vì sức khỏe không đảm bảo. Nữ thí sinh bật khóc trên sân khấu, bày tỏ lòng biết ơn đến ban tổ chức chương trình, khán giả và đặc biệt là HLV của mình đã ủng hộ cô trong suốt thời gian qua.



Nhiều người cho rằng nguyên nhân chính vẫn là do Thiều Bảo Trang không chịu nổi áp lực vì vướng tin đồn tình cảm ồn ào với Giám đốc âm nhạc chương trình là nhạc sĩ Phương Uyên. Cô còn được cho là vào sâu trong chương trình là do có sự dàn xếp kết quả. Scandal này đã ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của nữ thí sinh. Những màn trình diễn không như mong đợi do sai nhịp, hụt hơi, hát không rõ lời cũng khiến nữ thí sinh khóc rất nhiều trong hậu trường.

Thiều Bảo Trang chịu nhiều áp lực tinh thần khi vướng scandal với "người tình tin đồn"

Trang Pháp

Trang Pháp cũng là trường hợp xin dừng cuộc chơi tại Bước Nhảy Hoàn Vũ 2016 vì sức khỏe không ổn định. Trước đó, cô đã có đến 4 lần nhập viện từ trước Tết đến thời điểm xin rút khỏi chương trình. Vì thế, bác sĩ điều trị của Trang Pháp đã yêu cầu cô ngừng hẳn việc tập luyện để tập trung vào việc chữa trị cho lành hẳn.

Dựa tình trạng sức khỏe của Trang Pháp và giấy tờ chứng nhận của bác sĩ, Ban tổ chức quyết định để Trang Pháp ngừng tham gia cuộc thi nhằm bảo đảm sự an toàn cho sức khỏe của cô.



Trang Pháp cùng bạn nhảy của mình là Vasco tại Bước Nhảy Hoàn Vũ 2016

Long Chun



Mới đây nhất phải kể đến trường hợp của Long Chun - thí sinh Gương Mặt Thân Quen phiên bản Thế hệ mới. Long Chun là 1 trong 2 hot TikToker tham gia chương trình năm nay. Anh luôn mang đến tràng cười cho khán giả với điệu bộ duyên dáng, hài hước mỗi khi hoá thân thành bất kỳ nghệ sĩ nào. Thế nhưng mới đây, Long Chun đã khiến nhiều người hoang mang, tiếc nuối khi thông báo phải nói lời chia tay chương trình do phát hiện khối u mang tên u men xương hàm. Nếu để lâu hơn, có thể khối u sẽ ăn vào máu và có nguy cơ ung thư máu cao. Chính vì vậy, Long Chun đành phải gác lại mọi công việc, kể cả việc tham gia Gương Mặt Thân Quen 2020 để tập trung trị bệnh.

Long Chun từng hoá thân thành Jeninie (BLACKPINK) "phiên bản lỗi"

Lần đứng nhất tuần khi hóa thân thành Hà Hồ như một minh chứng cho sự thành công của Long Chun tại mùa giải này

Hy vọng Long Chun sớm bình phục và trở lại với khán giả trong thời gian sớm nhất!

Ảnh: Internet