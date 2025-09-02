Năm 2006, bộ phim truyền hình Mùi Ngò Gai lên sóng đã tạo nên hiện tượng hiếm có của màn ảnh Việt. Phim được xem là cơn sốt lúc bấy giờ, khai thác đời sống gia đình nhiều biến động, đồng thời ghi dấu ấn nhờ dàn diễn viên tài năng và kịch bản kịch tính. Suốt nhiều năm, tác phẩm này không chỉ để lại cảm xúc khó phai cho khán giả mà còn trở thành bệ phóng cho nhiều gương mặt diễn viên bước vào giai đoạn thăng hoa sự nghiệp. 19 năm trôi qua, mỗi người một số phận, có người đạt đến đỉnh cao vinh quang, có người lặng lẽ rời xa ánh đèn sân khấu, thậm chí có người đã ra đi mãi mãi.

1. Ngọc Trinh

Đối với nhiều khán giả, Mùi Ngò Gai và nhân vật Vy đồng nghĩa với tên tuổi Ngọc Trinh. Trước bộ phim, cô đã đóng nhiều tác phẩm, nhưng chỉ khi hóa thân vào Vy, Ngọc Trinh mới thực sự chạm đến trái tim hàng triệu người. Hình ảnh một cô gái chịu nhiều sóng gió, từ bị bỏ rơi, bị kỳ thị đến khi tìm được hạnh phúc, được Ngọc Trinh thể hiện bằng lối diễn xuất chân thành, mộc mạc.

Sự thành công của Mùi Ngò Gai mở ra cho Ngọc Trinh một sự nghiệp rực rỡ. Cô tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Ngọc Trinh còn tham gia giảng dạy, đào tạo diễn viên trẻ, cống hiến thầm lặng cho thế hệ kế cận.

Thế nhưng, ngày 1/9/2025, làng giải trí Việt bàng hoàng khi hay tin Ngọc Trinh qua đời. Ở độ tuổi còn nhiều dự định, sự ra đi của cô khiến đồng nghiệp và khán giả tiếc thương khôn nguôi. Hiện tại, mạng xã hội tràn ngập tràn hình ảnh Vy của Mùi Ngò Gai, như một cách mọi người cùng nhau tưởng nhớ. Dẫu cô đã đi xa, nhưng ký ức về nụ cười hiền lành, lối diễn tinh tế và nhân cách giản dị của Ngọc Trinh vẫn sống mãi trong lòng khán giả.

2. Angela Phương Trinh

Nếu Ngọc Trinh gắn liền với Vy trưởng thành thì Angela Phương Trinh chính là bé Vy ngày nhỏ. Khi ấy, Angela Phương Trinh mới hơn 10 tuổi nhưng đã chứng minh được năng khiếu diễn xuất bẩm sinh. Cô bé nhanh chóng trở thành sao nhí sáng giá, tham gia hàng loạt dự án phim truyền hình, điện ảnh và quảng cáo.

Tuy nhiên, khi bước vào tuổi trưởng thành, Angela Phương Trinh không còn giữ được hình ảnh trong sáng. Cô liên tục dính vào loạt ồn ào đời tư: từ phong cách ăn mặc gợi cảm quá đà, chuyện tình cảm gây chú ý, việc rẽ hướng đi hát đến những phát ngôn gây sốc. Thay vì nhắc đến những vai diễn, khán giả lại nhớ đến cô qua scandal. Có thời điểm, Angela Phương Trinh phải tạm ngưng hoạt động vì quá nhiều lùm xùm.

Dù vậy, cô vẫn từng có nỗ lực quay lại với nghệ thuật qua các phim điện ảnh nhưng hiệu ứng không còn được như trước. Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh bất ngờ gây chú ý khi thay đổi hình ảnh theo hướng nam tính, cơ bắp vạm vỡ nhờ luyện tập thể hình. Từ một mỹ nhân quyến rũ, mong manh, cô biến thành hình mẫu mạnh mẽ, khiến công chúng vừa ngỡ ngàng, vừa tranh luận. Người khen cô quyết liệt, dám khác biệt; người lại tiếc nuối “bé Vy” ngày nào. Dù gây tranh cãi, Angela Phương Trinh vẫn là một trong những gương mặt ấn tượng nhất từng bước ra từ Mùi Ngò Gai.

3. Hồng Ánh

So với nhiều đồng nghiệp cùng thời, Hồng Ánh là cái tên hiếm hoi giữ được phong độ và thậm chí còn ngày càng thăng hoa. Xuất thân từ sân khấu kịch, Hồng Ánh chứng minh bản lĩnh qua loạt vai diễn nặng ký trên màn ảnh. Sau Mùi Ngò Gai, chị tiếp tục gặt hái thành công với nhiều tác phẩm đình đám, cả truyền hình lẫn điện ảnh.

Không dừng lại ở diễn xuất, Hồng Ánh còn lấn sân sản xuất phim. Chị từng đứng sau Đảo Của Dân Ngụ Cư - một tác phẩm được đánh giá cao về mặt nghệ thuật, thậm chí nhận được giải thưởng quốc tế. Trong nhiều sự kiện điện ảnh, Hồng Ánh thường xuyên xuất hiện với vai trò ban giám khảo, cố vấn, khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng.

Ở tuổi trung niên, Hồng Ánh vẫn miệt mài với nghệ thuật, đồng thời giữ hình ảnh nền nã, trí tuệ. Với công chúng, chị là minh chứng rõ ràng cho việc bền bỉ theo đuổi nghề có thể đưa một diễn viên trở thành tượng đài, không chỉ sống nhờ vai diễn mà còn góp phần định hình nền điện ảnh nước nhà.

4. Hòa Hiệp

Khán giả từng mê mẩn vẻ điển trai của Hòa Hiệp trong Mùi Ngò Gai và hàng loạt phim truyền hình sau đó. Nhưng thay vì chạy theo dòng phim thương mại, Hòa Hiệp lại chọn cho mình con đường lặng lẽ hơn: sân khấu kịch, đặc biệt là kịch thiếu nhi.

Suốt nhiều năm, anh kiên định gắn bó với sân khấu dành cho khán giả nhí, coi đó như sứ mệnh. Trong mắt công chúng, Hòa Hiệp là “hoàng tử tuổi thơ” vừa hiền lành, vừa tâm huyết với nghề. Dù không ồn ào trên truyền thông, anh vẫn giữ được lượng khán giả trung thành, yêu quý.

Đặc biệt, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là sau gần 20 năm, Hòa Hiệp dường như chẳng thay đổi bao nhiêu. Ngoại hình trẻ trung, phong độ giúp anh nhận được không ít lời khen ngợi. Về đời tư, Hòa Hiệp khá kín tiếng, ít khi chia sẻ chuyện cá nhân. Anh sống bình lặng, giản dị, khác hẳn sự hào nhoáng của showbiz.

5. Kim Hiền

Kim Hiền từng là gương mặt vàng của màn ảnh Việt thập niên 2000. Ngoài Mùi Ngò Gai, cô còn tham gia nhiều tựa phim hot, nổi bật nhất phải kể đến Hương Phù Sa. Với lối diễn xuất tự nhiên, gương mặt sáng, Kim Hiền có một sự nghiệp đáng kỳ vọng.

Thế nhưng, sau khi kết hôn, Kim Hiền đã quyết định từ bỏ công việc và sang nước ngoài định cư. Từ đó, chị gần như rút khỏi làng giải trí. Hiện tại, nữ diễn viên sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ, thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống đời thường trên mạng xã hội.

Dù không còn xuất hiện trên màn ảnh, nhưng mỗi lần nhắc đến Kim Hiền, khán giả vẫn bồi hồi nhớ về một nữ diễn viên tài sắc. Quyết định rời xa showbiz của cô khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng rõ ràng, với Kim Hiền, hạnh phúc gia đình mới là bến đỗ quan trọng nhất.

6. Cao Minh Đạt

Cao Minh Đạt là gương mặt gắn bó lâu dài với màn ảnh nhỏ. Sau Mùi Ngò Gai, anh tiếp tục tham gia hàng loạt phim đình đám, trở thành nam diễn viên được khán giả truyền hình yêu thích bậc nhất. Ngoại hình điển trai, cùng khả năng hóa thân đa dạng, từ vai phản diện đến chính diện, giúp Cao Minh Đạt giữ vững tên tuổi suốt nhiều năm.

Thời kỳ hoàng kim, anh được mệnh danh là ông hoàng truyền hình, phủ sóng hầu hết các khung giờ vàng của phim ảnh phía Nam. Hiện tại, dù phim truyền hình Việt đã không còn sôi động như trước, nhưng Cao Minh Đạt vẫn kiên trì với nghề. Ngoài đóng phim, anh còn tham gia sân khấu, khẳng định tình yêu lớn dành cho nghệ thuật. Đời tư kín tiếng, hôn nhân hạnh phúc giúp anh trở thành hình mẫu nam diễn viên “sạch” hiếm hoi của làng giải trí.

7. Lương Thế Thành

Trong dàn sao trẻ của Mùi Ngò Gai, Lương Thế Thành là một trong những người duy trì được sự ổn định nhất. Suốt gần 20 năm, anh tham gia nhiều bộ phim truyền hình, thường gắn liền với hình ảnh chàng trai hiền lành, chính trực. Những vai diễn ấy tuy không bùng nổ nhưng lại giúp anh ghi dấu như một “soái ca màn ảnh nhỏ” trong lòng khán giả.

Điểm đáng ngưỡng mộ nhất ở Lương Thế Thành chính là đời sống riêng. Anh kết hôn với diễn viên Thúy Diễm, người bạn diễn ăn ý trên màn ảnh. Cả hai xây dựng hình ảnh cặp đôi hạnh phúc, thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn đời sống. Gia đình nhỏ của họ được khán giả yêu mến, coi như một trong những tổ ấm mẫu mực của showbiz Việt.