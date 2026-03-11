Đàn ông khỏe hay không chỉ cần nhìn 6 chỉ số: Nhiều người tưởng khỏe nhưng chưa đạt nổi 3

Nhiều đàn ông thường đánh giá sức khỏe của mình theo một cách rất đơn giản: Không bệnh, không đau, vẫn làm việc bình thường nghĩa là khỏe. Thậm chí có người cho rằng chỉ cần cơ thể còn sung sức, làm việc được nhiều, ăn uống tốt là đủ. Nhưng theo các chuyên gia y học, sức khỏe nam giới có thể được đánh giá bằng những chỉ số cụ thể hơn, không chỉ dựa vào cảm giác chủ quan.

Trên thực tế, có những người trông rất khỏe mạnh nhưng khi kiểm tra lại phát hiện huyết áp cao, mỡ máu tăng hoặc mỡ nội tạng vượt mức cho phép.

Các chuyên gia sức khỏe cho rằng có 6 "tiêu chuẩn vàng" cơ bản giúp đánh giá tình trạng sức khỏe của nam giới. Nếu đạt được phần lớn những tiêu chí này, cơ thể bạn đang ở trạng thái khá tốt.

1. Vòng eo không quá 90 cm

Một trong những chỉ số đơn giản nhất nhưng cũng rất quan trọng là vòng eo.

Đối với nam giới châu Á, vòng eo lý tưởng nên dưới 90cm. Nếu vòng eo lớn hơn con số này, nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng sẽ tăng cao.

Mỡ nội tạng được xem là loại mỡ nguy hiểm vì nó bao quanh các cơ quan quan trọng như gan, tụy và tim. Khi lượng mỡ này tăng lên, nguy cơ mắc nhiều bệnh cũng tăng theo, bao gồm: Bệnh tim mạch, tiểu đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu...

Nhiều nghiên cứu cho thấy bụng càng lớn thì nguy cơ bệnh chuyển hóa càng cao, ngay cả khi cân nặng tổng thể không quá lớn.

2. Huyết áp ổn định quanh mức 120/80 mmHg

Huyết áp được coi là "chỉ số vàng" phản ánh sức khỏe tim mạch.

Một người trưởng thành khỏe mạnh thường có huyết áp khoảng 120/80 mmHg. Khi chỉ số này tăng cao kéo dài, nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch sẽ tăng đáng kể.

Điều đáng lo là nhiều người đàn ông trẻ tuổi không hề biết mình bị tăng huyết áp. Bệnh này thường diễn tiến âm thầm, gần như không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Chỉ khi đo huyết áp định kỳ, nhiều người mới phát hiện chỉ số của mình đã vượt ngưỡng an toàn từ lâu.

3. Thể lực tốt: Có thể đi bộ nhanh 3km trong 30 phút

Thể lực và sức bền là một tiêu chí quan trọng khác để đánh giá sức khỏe.

Theo một số khuyến nghị y học, một người đàn ông khỏe mạnh có thể đi bộ nhanh khoảng 3 km trong 30 phút mà không bị mệt quá mức.

Khả năng vận động này phản ánh tình trạng của hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ cơ xương khớp...

Những người thường xuyên vận động và duy trì thể lực tốt thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn đáng kể so với những người ít vận động.

4. Sức mạnh cơ bắp cân đối

Nhiều người cho rằng cơ bắp càng lớn thì cơ thể càng khỏe mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết sức mạnh cơ bắp quan trọng hơn kích thước cơ.

Một cơ thể khỏe mạnh cần sự cân đối giữa các nhóm cơ khác nhau. Ví dụ, sức mạnh của cơ nhị đầu và cơ tam đầu nên tương đối cân bằng.

Nếu một nhóm cơ phát triển quá mạnh trong khi nhóm cơ đối diện yếu hơn nhiều, cơ thể dễ gặp các vấn đề như: Mất cân bằng vận động, đau khớp, chấn thương khi vận động.

Cơ bắp cân đối không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp duy trì khả năng vận động linh hoạt khi tuổi tác tăng lên.

5. Chỉ số BMI trong khoảng 18,5 - 24,9

BMI (Body Mass Index) là chỉ số khối cơ thể, được dùng phổ biến để đánh giá cân nặng có phù hợp với chiều cao hay không.

BMI của người trưởng thành nên nằm trong khoảng 18,5 - 24,9.

Nếu BMI vượt quá mức này, nguy cơ mắc các bệnh mạn tính sẽ tăng lên, đặc biệt là:

Tiểu đường type 2

Bệnh tim mạch

Gan nhiễm mỡ

Rối loạn chuyển hóa.

Ngược lại, BMI quá thấp cũng có thể cho thấy cơ thể thiếu dinh dưỡng hoặc sức khỏe tổng thể không tốt.

6. Tinh thần ổn định, khả năng kiểm soát căng thẳng

Sức khỏe không chỉ là vấn đề thể chất mà còn liên quan đến tâm lý và tinh thần.

Một người đàn ông khỏe mạnh thường có khả năng kiểm soát stress, duy trì tâm trạng ổn định, giữ thái độ sống tích cực...

Nhiều nghiên cứu cho thấy stress kéo dài có thể làm tăng hormone cortisol trong cơ thể, từ đó dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa và suy giảm miễn dịch.

Vì vậy, tinh thần ổn định cũng được xem là một tiêu chí quan trọng của sức khỏe.

Đạt đủ 6 tiêu chuẩn không hề dễ

Theo các chuyên gia, rất ít người đạt hoàn toàn cả 6 tiêu chí trên.

Nhiều người có thể đạt một vài chỉ số nhưng lại gặp vấn đề ở những chỉ số khác. Chẳng hạn, có người thể lực tốt nhưng vòng eo lại quá lớn, hoặc cân nặng bình thường nhưng huyết áp lại cao.

Điều quan trọng không phải là hoàn hảo ở mọi tiêu chí, mà là duy trì càng nhiều chỉ số khỏe mạnh càng tốt.

Để làm được điều đó, nam giới nên:

Duy trì vận động thường xuyên

Ăn uống cân bằng

Ngủ đủ giấc

Hạn chế rượu bia và thuốc lá

Khám sức khỏe định kỳ.

Sức khỏe không phải là thứ tồn tại mãi mãi nếu chúng ta không quan tâm đến nó.

Đôi khi, những chỉ số đơn giản như vòng eo, huyết áp hay cân nặng lại chính là những tín hiệu quan trọng giúp chúng ta nhận ra cơ thể đang thực sự khỏe mạnh đến đâu.