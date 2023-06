Dàn mỹ nam Hàn tái xuất màn ảnh nhỏ với loạt phim "đỉnh"

Với các khán giả yêu phim Hàn Quốc, nửa sau của năm 2023 chắc chắn sẽ đầy hứa hẹn với nhiều dự án phim hay chờ lên sóng. Bên cạnh những ngôi sao nữ đình đám đang rục rịch trở lại như Kim Tae Hee, Yoona, Shin Hye Sun hay Kim So Hyun, khán giả cũng sẽ được chứng kiến màn tái xuất của các nam thần hàng đầu.

Song Joong Ki

Nhắc tới Song Joong Ki, ngoài Hậu duệ mặt trời, bộ phim mà khán giả sẽ ngay lập tức nghĩ đến chắc chắn là Vincenzo. Ở tác phẩm này, Song Joong Ki cho thấy dù sở hữu gương mặt búng ra sữa, tuy nhiên anh lại cực kỳ phù hợp để đóng những bộ phim có nhiều cảnh hành động.

Song Joong Ki, Hong Xa Bin và BIBI trong phim Hopeless.

Đó cũng là cơ sở để khán giả chờ đợi vào Hopeless, dự án mới nhất của Song Joong Ki ở vai trò diễn viên kiêm producer. Tác phẩm này đã được giới thiệu tại LHP Cannes 2023 và dự kiến sẽ chính thức ra mắt khán giả vào cuối năm nay.



Ji Chang Wook

Hồi 2016, Ji Chang Wook đã khiến dân tình phát sốt khi khắc họa một chàng vệ sĩ Kim Je Ha quá tuyệt vời trong Mật danh K2. Có thể nói, bên cạnh Hoàng hậu Ki thì đây chính là tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp của nam tài tử.

Trong The worst of evil, Ji Chang Wook sẽ vào vai Park Joon Mo, vị cảnh sát đang cố gắng điều tra một tổ chức tội phạm lớn.

Thế nhưng trong những năm trở lại đây, Ji Chang Wook thường nhận những vai khá "nhẹ nhàng". Đáng nói hơn, các bộ phim anh đóng sau "Mật danh K2" tuy chất lượng không tệ, thậm chí có phim còn rất hay nhưng hiệu ứng mà chúng tạo ra lại chẳng được như mong đợi.



Hơn bao giờ hết, các fan của ngôi sao 35 tuổi rất mong thần tượng tái xuất với một bộ phim thuộc thể loại hành động sở trường. Và mong ước của họ đã trở thành sự thực khi Ji Chang Wook đóng chính trong bộ phim hành động - giật gân - tội phạm mang tên The worst of evil.

Nam Joo Hyuk

Thời điểm hiện tại, Nam Joo Hyuk đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, các khán giả vẫn sẽ thấy anh trên màn ảnh nhỏ với bộ phim Vigilante (dự kiến lên sóng tháng 11).

Tạo hình của Nam Joo Hyuk trong phim Vigilante.

Đây là một tác phẩm thuộc thể loại hành động - tâm lý do Nam Joo Hyuk, Yoo Ji Tae và Kim So Jin đóng chính. Nam Joo Hyuk nhận vai Kim Ji Yong, chàng trai bí ẩn chuyên săn lùng tội phạm vào mỗi cuối tuần. Lý do Kim Ji Yong hành động như vậy là vì trong quá khứ, mẹ của anh đã bị một tay xã hội đen sát hại. Với những gì đang làm, anh nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm giới truyền thông, giới kinh doanh cùng các chính trị gia.



Được biết, Kim So Jin vào vai Choi Mi Ryeo, một nữ phóng viên phát hiện ra hành động của Ji Young. Trong khi đó, Yoo Ji Tae hóa thân thành Cho Heon, điều tra viên đang truy tìm danh tính thực sự của Ji Yong.

Jo In Sung

Với những ai yêu thích thể loại siêu anh hùng, Moving sẽ là một bộ phim không thể bỏ qua. Tác phẩm này có sự góp mặt của mỹ nam nổi tiếng Jo In Sung, ngôi sao gạo cội Ryu Seung Ryong cùng 2 mỹ nhân nổi danh Han Hyo Joo và Go Yoon Jung.

Jo In Sung, Go Yoon Jung và Han Hyo Joo trong Moving.

Bộ phim kể về 3 học sinh sở hữu sức mạnh đặc biệt được di truyền từ cha mẹ. Kim Bong Seok (Lee Jung Ha) có khả năng bay trên không trung, Jang Hee Soo (Go Youn Jung) có khả năng tự hồi phục và Lee Kang Hoon (Kim Do Hoon) với sức mạnh cùng tốc độ phi thường. Cùng nhau, họ sẽ chiến đấu với những thế lực đen tối mang mối đe dọa qua nhiều thế hệ, nhiều chiều không gian.



Park Seo Joon

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Gyeseong creature, siêu phẩm có sự góp mặt của Park Seo Joon và Han So Hee. Tác phẩm này thuộc thể loại hành động - khoa học viễn tưởng, lấy bối cảnh mùa xuân năm 1945 tại Gyeongseong - tên cũ của Seoul.

Han So Hee và Park Seo Joon trong Gyeseong Creature.

Trong phim, Park Seo Joon vào vai Jang Tae Sang, người giàu có nhất thành phố và luôn coi trọng tiền bạc hơn công lý. Tuy nhiên, anh đã thay đổi kể từ sau khi gặp gỡ thợ săn tiền thưởng nổi danh Yun Chae Ok (Han So Hee) và cùng cô điều tra loạt vụ án mất tích. Cũng từ đây, họ dần phát hiện ra một sự thật khủng khiếp và phải chiến đấu với những quỷ vật đáng sợ sinh ra từ lòng tham của con người.