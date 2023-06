3 sao Hàn từng đóng chung với cả Kim Tae Hee và Song Hye Kyo

Xuyên suốt sự nghiệp, 2 nữ minh tinh này đã hợp tác với rất nhiều ngôi sao hàng đầu. Trong số này, có những người thậm chí từng đóng chung cùng cả mỹ nhân họ Song lẫn mỹ nhân họ Kim.

Lee Byung Hun

Lee Byung Hun từng nên duyên với Song Hye Kyo ở Một cho tất cả, một trong những tác phẩm đạt rating cao nhất lịch sử phim Hàn (47,7%). Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Roh Seung Il, kể về cuộc đời của Kim In Ha, một thiên tài cờ bạc.

Lee Byung Hun và Song Hye Kyo thời đóng Một cho tất cả.

Anh từng có mối tình đẹp với người con gái tên Soo Yeon (Song Hye Kyo). Tuy nhiên sau một cuộc thanh trừng, Kim In Ha phải bỏ trốn, còn Soo Yeon đã kết hôn với người đàn ông khác vì cho rằng tình yêu của mình đã chết. Dẫu vậy, định mệnh đã khiến cả hai gặp lại nhau một lần nữa.



Năm 2009, bộ phim Mật danh Iris đã tạo nên một cơn sốt lớn. Ở dự án truyền hình này, Lee Byung Hun tiếp tục nhận dạng vai nam chính gặp nhiều biến cố trong cuộc đời.

Lee Byung Hun và Kim Tae Hee ở phim Mật danh Iris.

Nhân vật Kim Hyun Jun do anh thể hiện là một đặc vụ của tổ chức tình báo. Kim Hyun Jun có mối tình bí mật cùng cô đồng nghiệp Choi Seung Hee (Kim Tae Hee). Thế nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu thì Kim Hyun Jun đã phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm khi bị chính tổ chức của mình ra lệnh truy sát. Đau đớn hơn, người được giao nhiệm vụ này lại là bạn thân của anh.



Song Seung Hun

Ngoài Lee Byung Hun, có một ngôi sao hạng A khác cũng từng hợp tác với cả Song Hye Kyo lẫn Kim Tae Hee, đó là Song Seung Hun. Tài tử 46 tuổi là "người tình màn ảnh" của Song Hye Kyo ở bộ phim kinh điển Trái tim mùa thu. Ở tác phẩm này, họ đã cùng nhau mang tới cho khán giả một chuyện tình đong đầy nước mắt.

Với Trái tim mùa thu, Song Seung Hun và Song Hye Kyo đã mang tới cho khán giả một chuyện tình đầy day dứt.

Còn với Kim Tae Hee, anh nên duyên với cô ở bộ phim Công chúa của tôi. Trong phim, nam ngôi sao hóa thân thành nhà ngoại giao đẹp trai, giàu có tên Park Hae Young. Anh đã có chuyện tình đẹp cùng Lee Seol (Kim Tae Hee), người đang từ một cô sinh viên bình thường bỗng chốc mang thân phận công chúa.



Kim Tae Hee và Song Seung Hun từng nên duyên với nhau trong bộ phim Công chúa của tôi.

Giống như Lee Byung Hun, Song Seung Hun cũng là một gương mặt vô cùng quen thuộc với các khán giả yêu phim Hàn Quốc. Những năm gần đây, anh vẫn hoạt động nghệ thuật một cách chăm chỉ. Trong năm 2023, Song Seung Hun có 2 dự án phim cùng thuộc thể loại hành động là Hiệp sĩ áo đen và The player.



Lim Ji Yeon

Cái tên cuối cùng trong danh sách không phải là một ngôi sao nam, mà là nữ diễn viên Lim Ji Yeon. Hồi đầu năm nay, Lim Ji Yeon đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi thể hiện một cách xuất sắc nhân vật phản diện Park Yeon Jin trong "The glory".

Lim Ji Yeon hợp tác với Song Hye Kyo trong phim The glory. Cô khiến khán giả nổi da gà vì thể hiện vai phản diện Park Yeon Jin một cách quá xuất sắc.

Đây là người đã gây ra đau đớn tột cùng cho nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) để rồi phải trả giá một cách thích đáng. Nhờ vai Park Yeon Jin, Lim Ji Yeon đã giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (hạng mục truyền hình) tại Baeksang 2023.



Sau Song Hye Kyo, sắp tới khán giả sẽ được thấy Lim Ji Yeon chung khung hình với Kim Tae Hee trong bộ phim giật gân Lies hidden in my garden. Ở tác phẩm này, Lim Ji Yeon thủ vai Sang Eun, một người phụ nữ phải sống trong cảnh cơ cực. Trong khi đó, nhân vật Joo Ran do Kim Tae Hee đảm nhận lại có một cuộc đời màu hồng bên cạnh người chồng thành đạt.

Các khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn hợp tác giữa Lim Ji Yeon và Kim Tae Hee.

Joo Ran và Sang Eun giống như hai con người ở hai thế giới khác biệt. Dẫu vậy, định mệnh lại ràng buộc họ với nhau bằng một vụ án mạng mà nạn nhân là chồng của Sang Eun, còn hung thủ có khả năng là chồng của Joo Ran.