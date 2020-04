Dân mạng nghĩ gì khi nghe phát ngôn gây sốc của Xoài Non và gái xinh Bắp Cần Bơ về tiền và học vấn?

Gần đây, không hẹn mà gặp, 2 gái xinh đình đám là Trang Phạm (Xoài Non) và Thanh Tâm (Bắp cần bơ) đều gây bão MXH với những phát ngôn về việc học hành.

Xoài Non: "Học *** mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi, các bạn hiểu không?".

Thanh Tâm: "Thà học *** mà kiếm ra tiền còn hơn là thi 25,30 điểm mà không kiếm được đồng nào".

Điểm chung của cả hai cô nàng này là họ đều xinh đẹp, nổi tiếng và còn rất trẻ - Thanh Tâm sinh năm 2000 trong khi Xoài Non sinh năm 2002. Xoài Non là mẫu ảnh có hơn 400k người follow trên Instagram, vợ của streamer đình đám và giàu có Xemesis. Còn Thanh Tâm, cô nàng bất ngờ chiếm spotlight trên mạng sau đoạn clip thả thính "Trứng rán cần mỡ/Bắp cần bơ".

Xoài Non và Thanh Tâm "Bắp cần bơ"

Có lẽ, cả hai đều đã kiếm được những số tiền rất khủng nhờ sự nổi (tai) tiếng của mình trên MXH. Dẫu vậy, những phát ngôn thể hiện thái độ coi nhẹ việc học, đề cao giá trị của đồng tiền của 2 gái xinh vẫn nhận được vô số những bình luận ném đá của dân mạng.

Các ý kiến rằng cả Thanh Tâm và Xoài Non đều còn quá trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm dẫn đến việc có những suy nghĩ bồng bột, thiếu chín chắn. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng thể hiện sự lo lắng và thất vọng khi những cô gái có sức ảnh hưởng trên MXH lại cổ xuý cho việc quá đặt nặng vật chất thay vì nỗ lực học tập, mở mang đầu óc.

Nổi tiếng sớm khiến cả hai đều ảo tưởng sức mạnh?

Nhiều người khẳng định tâm lý của Thanh Tâm và Xoài Non khi phát ngôn những câu nói trên là khá dễ hiểu. Bởi vì, cả hai đều dễ dàng nổi tiếng từ rất sớm và nhanh chóng kiếm được nhiều tiền. Dẫu vậy, cả hai đều không nổi lên bằng tài năng hay sự nỗ lực và chủ yếu bằng ngoại hình và sự "ăn may". Không giỏi ca hát, trình diễn hay có tài năng gì về nghệ thuật nên hiện tại, sự nổi tiếng không đồng nghĩa với việc có chỗ đứng hay được ngưỡng mộ.

Bạn Lâm Thanh chia sẻ: "Ở tầm tuổi này thì việc các bạn suy nghĩ vậy cũng không phải là điều quá lạ lùng. Mỗi tháng kiếm được cả vài chục triệu, ngồi nhà up status cũng hơn hẳn những người nai lưng ra đi học, đi làm. Nhưng đó chỉ là cái trước mắt. Kiến thức có thể không giúp bạn giàu, nhưng nó sẽ ngăn bạn nói ra mấy cái phát ngôn nửa mùa này. Vài năm nữa nhan sắc có thể chưa phai nhưng cũng có thêm vài trăm người đẹp hơn bạn, thì cứ để thời gian nó trả lời thôi."

Ngọc Hà cũng quan điểm: "Suy cho cùng 2 bạn này kiếm tiền bằng vẻ ngoài xinh xắn, vì xinh nên nổi tiếng nên kiếm được tiền. Bây giờ bạn có thể hơn người, đừng ở trên nhìn xuống coi thường những người nỗ lực học tập. Nhưng mà cần nhắc các bạn nhờ rằng nhan sắc là tài sản hao mòn, không phải tài sản sinh lời đâu."

Xoài Non sinh năm 2002 và đã quyết định nghỉ học từ năm lớp 10

Bạn Nguyễn Chính lại có thái độ nhẹ nhàng hơn: "Không cần quá gay gắt làm gì vì thời gian sẽ làm hai bạn này hiểu ra hơn thôi. Mình chỉ tò mò không biết 2 bạn sẽ làm gì trong tương lai khi mà người ta đã bị cuốn đi theo những thứ khác hấp dẫn hơn trên MXH. Tài năng không có, kiến thức cũng không thì được mấy hồi nhỉ? Thà các bạn không học đại học nhưng chịu khó trau dồi tài năng diễn xuất, hát múa này kia thì còn thấy có hi vọng."

Thu Nguyễn chia sẻ: "Có thể sau này các bạn vẫn nổi tiếng, vẫn kiếm được tiền hoặc không. Lúc đó có thể dựa vào chồng giàu có, kinh tế vững hay sao đó. Nhưng mà dựa núi núi đổ, dựa sông sông dời. Vẫn là nên sống dựa vào cái đầu của mình thì hơn. Cứ thử nghĩ bạn đã xinh đẹp, có tiền rồi mà còn biết cư xử, có đầu óc kiếm tiền nữa thì có phải là cả đời sung sướng, hạnh phúc lại còn tha hồ được ngưỡng mộ, trầm trồ không?"

Thành công có thể không từ "đến trường học" nhưng chắc chắn đến từ chữ "học"

Rất nhiều ý kiến đều đồng quan điểm rằng hai cô gái này đều đang có sự đánh giá thiếu đúng đắn về việc học. Đồng ý là họ có thể không có kết quả học tập cao, không cần phải cố gắng học để lấy cái bằng, học để cho vừa lòng bố mẹ nếu bản thân cảm thấy không phù hợp với việc học ở trường. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ trong cuộc sống như kĩ năng giao tiếp, ứng xử và những kĩ năng mềm khác đều phải đến từ việc hỏi hỏi và rèn luyện.



Những người giỏi học (chứ không phải chỉ học giỏi) và luôn nỗ lực phát triển bản thân có thể không kiếm được nhiều tiền nhưng chắc chắn, cuộc sống và tư duy của họ sẽ ở một nơi hoàn toàn khác.

Bạn Duy Bình bình luận: "Chỉ những người điểm thi 3 môn không qua nổi 15 mới cho rằng những người được 25, 30 điểm sẽ không kiếm được đồng nào. Chứ người 30 điểm sẽ không bao giờ phát ngôn cứ 15 điểm là không kiếm được tiền"

Ngọc Hà chia sẻ nhẹ nhàng: "Đi học không chỉ để làm việc, đi học còn để làm người nữa . Khi đứng ở một tầm cao tri thứ, cách nhìn và cách ứng xử của mình trong cuộc sống cũng khác đi. Có 3 thứ không ai lấy đi của bạn được là cơm trong bụng, kiến thức trong đầu và ước mơ trong tim."

Trang Trần nói ngắn gọn: "Thành công có thể không từ "đến trường học" nhưng chắc chắn đến từ chữ "học".

Ngọc Phan thì viết: "Mỗi khi đọc đến bài những ngôi sao cô đơn, nghèo khổ ở tuổi U40-50 là mình lại xót xa. Người ta cả đời tài năng, lừng lẫy như thế mà vẫn bị cuộc sống quật ngã. Cuộc sống này phức tạp lắm, không phải cứ nổi một chốc một nhoáng hay có trong tay một số tiền lớn là nghĩ rằng mình có thể yên ấm cả đời. Chỉ có không ngừng cố gắng hoàn thiện mới là cách tốt nhất, bền vững và lâu dài nhất. Mong các bạn có thể trưởng thành và vững vàng hơn".

Cả Xoài Non và Thanh Tâm đều đã lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn của mình. Họ thừa nhận mình còn nông nổi và có phần nóng vội trong suy nghĩ. Hi vọng là cả hai cô gái đã thực sự nhận ra vấn đề thay vì chỉ xin lỗi như một cách xoa dịu dư luận rồi đâu lại vào đấy. Cũng hi vọng dân mạng không quá gay gắt hay có những công kích cá nhân để cả hai cô nàng 10X này có thêm thời gian để nhìn nhận lại và hoàn thiện bản thân hơn.