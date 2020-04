Huyền Baby đăng ảnh chụp màn hình lời xin lỗi gửi đến diễn viên Thái Lan sau khi bị tố dùng ảnh trái phép

Sau 2 ngày lùm xùm vụ bị diễn viên người Thái tố "dùng chùa" hình ảnh để quảng cáo, mới đây, Huyền Baby đã đăng một bức hình với nội dung xin lỗi lên trang cá nhân.

Theo đó, Huyền Baby gửi lời xin lỗi đến Vill Wannarot đầu tiên vì thương hiệu của mình đã sử dụng hình ảnh mà không được sự cho phép của nữ diễn viên này. Hot girl đời đầu lý giải rằng đây là lỗi của team marketing và đã xoá ngay sau khi nhận được thông báo. Cuối cùng Huyền Baby một lần nữa xin lỗi đến nữ diễn viên người Thái.

Tạm dịch nội dung bức ảnh xin lỗi của Huyền Baby

"Thay mặt thương hiệu Lavish H Baby, tôi chân thành xin lỗi cô Vill Wannarot vì sử dụng hình ảnh của cô ấy để quảng cáo trên fanpage trước khi được sự đồng ý từ cô ấy hoặc phía quản lý. Đây là một sai sót của team marketing. Chúng tôi không cố ý sử dụng trái phép hình ảnh của cô Vill Wannarot.

Hơn 2 ngày vừa qua, chúng đã xoá toàn bộ ảnh của Vill trên fanpage của chúng tôi và các đại lý. Do hệ thống phân phối khá lớn, nên việc này đã diễn ra chậm hơn so với dự kiến, khiến cho cô ấy cảm thấy chúng tôi do dự hoặc không chủ động xoá bức hình này. Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành việc xoá bỏ toàn bộ ảnh của cô ấy.

Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi cô Vill Wannarot vì sự cố thiếu chuyên nghiệp này".

Tuy nhiên, hot girl Hà thành một thời đăng bức ảnh này lên Instagram mà không một lời giải thích hay chia sẻ gì thêm cũng không tag nữ diễn viên Thái Lan để thông báo. Trong khi đó, đến hôm qua (9/4), Vill Wannarot vẫn còn tag thẳng tên Huyền Baby và yêu cầu lên tiếng.



Về phần mình, mặc dân tình bàn tán rôm rả, Huyền Baby vẫn đăng hình đi chơi trước đây kèm caption thả thính như không hề có gì xảy ra. Có điều, cô đã khoá bình luận trên Facebook lẫn Instagram.