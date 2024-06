Vào tối 22/6, tập 2 chương trình Anh Trai Say Hi chính thức lên sóng với màn trình diễn của 6 team cùng 6 ca khúc mới toanh.

Trong tập 2, đêm Livestage 1 - Vòng thi Đấu Nhóm của Anh Trai Say Hi có luật chơi bất ngờ: Tuy trình diễn nhóm nhưng phần chấm điểm lại là chấm điểm cho từng cá nhân và kết quả cuối cùng sẽ quyết định những "anh trai" nào sẽ được đi tiếp vào vòng trong.

Sau phần trình diễn, các "anh trai" sẽ xuất hiện trên sân khấu bình chọn để kêu gọi khán giả bình chọn. Trong mỗi tiết mục, có bao nhiêu "anh trai" sẽ có bấy nhiêu mã số voting. Khán giả có thể chọn mã số của "anh trai" mà mình yêu thích hoặc chọn tất cả các "anh trai" trong 1 tiết mục. Mỗi "anh trai" chỉ được 1 vote từ 1 khán giả.

Chương trình Anh Trai Say Hi lên sóng tập 2 thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả

Trong tập 2, 6 tiết mục trình diễn trên sân khấu được dàn dựng hoành tráng của 30 nghệ sĩ gồm Hút (nhóm Lou Hoàng), No Far No Star (nhóm Song Luân), 10/10 (nhóm Phạm Đình Thái Ngân), Sóng Vỗ Vỡ Bờ (nhóm Anh Tú), Don't Care (nhóm Isaac), Nỗi Đau Ngây Dại (nhóm Đức Phúc).

Một trong những tiết mục đáng chú ý nhất đêm phải gọi tên No Far No Star của team Song Luân, HURRYKNG, Rhyder, Tage, Captain. Tiết mục No Far No Star đã khiến trường quay như nổ tung vì sức nóng cực nhiệt, nhún nhảy theo từng giai điệu của bài hát. Đây là một sáng tác của của Fillinus (August), với phần rap được viết bởi HURRYKNG, Rhyder, Tage, Captain.

Bài No Far No Star đã đem tới cho khán giả sự mãn nhãn vì phần dàn dựng công phu

Mỗi "anh trai" đều có phần hát, rap riêng, có sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý

Phần biểu diễn này còn ghi điểm vì mỗi "anh trai" lại có cơ hội để thể hiện tài năng riêng biệt của mình. Song Luân đánh đàn piano, Tage đánh trống, Captain chơi guitar, Rhyder đốt cháy sân khấu với màn đánh trống điêu luyện. Ngoài ra, khán giả cho rằng team sở hữu những thành viên mạnh, là những người có tư duy âm nhạc tốt như Tage, Captain, Rhyder, HURRYKNG... nên có thể phối hợp ăn ý, nhịp nhàng trong phần biểu diễn.



Rhyder và Captain viết phần Rap melody và là người xây dựng cầu nối để chuyển giao giữa phần rap và hát. Được làm việc chung và học hỏi từ các đàn anh nhiều kinh nghiệm, Đỗ Phú Quí chia sẻ: "Những ngày đầu Quí cảm nhận như đang bắt đầu một hành trình đi du học, bị sốc văn hóa đó mọi người… Ai cũng có những đóng góp cá nhân và ai cũng có cái tôi rất cao".

Trong ca khúc này, các thành viên lại có phần "flex" khả năng chơi nhạc cụ của mình

Rhyder và Captain viết phần Rap melody và là người xây dựng cầu nối để chuyển giao giữa phần rap và hát

Trong tập 2, sự xuất hiện của sao nam đình đám Thái Lan Nanon thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, phần thể hiện của anh lại được nhận xét khá nhạt nhoà, không như kỳ vọng. Vì là khách mời và còn bận rộn lịch trình cá nhân nên Nanon cũng không có nhiều thời gian để luyện tập cùng các thành viên.



Dù mới lên sóng những tập đầu tiên nhưng Anh Trai Say Hi đã vướng vào ồn ào đạo nhái. Cụ thể, tiết mục của team Sóng Vỗ Vỡ Bờ của Anh Tú - Erik - Phạm Anh Duy - JSOL - Dương Domic nhận về nhiều sự "soi xét" bởi trước đó đã từng dính nghi vấn "vay mượn" ý tưởng từ show Sáng Tạo Doanh 2021. Hai phần trình diễn các nghệ sĩ đều có trang phục trắng - xanh, vũ đạo, đội hình na ná nhau. Đến chi tiết cánh tay sơn màu cũng tương đồng.

Mỹ nam Thái Lan Nanon bị nhận xét khá nhạt nhoà trong tập 2

Màn trình diễn ca khúc Sóng vỗ vỡ bờ (nhóm Anh Tú), bị sao chép ý tưởng sân khấu Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc ở show Sáng tạo doanh (2021)

Trong tập 2, nhóm của Đức Phúc thể hiện ca khúc Nỗi Đau Ngây Dại còn gây bất ngờ khi có sự xuất hiện của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Tuy nhiên visual của đôi nam thanh nữ tú HIEUTHUHAI và Hoa hậu sinh năm 1998 cũng không đem tới kết quả cao cho nhóm. Phần trình diễn của nhóm được cho là quá an toàn, không tạo sự bùng nổ. Ba thành viên trong nhóm không tạo sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Concept của tiết mục bị netizen đồng loạt chê quá sến.



Ca khúc 10/10 của nhóm Phạm Đình Thái Ngân nhận về kết quả không như kỳ vọng khi xếp hạng cuối chung cuộc. Một số khán giả cho rằng chồng Diệu Nhi sở hữu visual sáng, tạo được sức hút cho tiết mục nhưng đó cũng là điểm mạnh duy nhất tính đến thời điểm này. Anh để lộ khả năng vũ đạo còn khá yếu so với các thành viên trong team.

Sau tiết mục này, nhóm trưởng xúc động bật khóc: "Từ lúc bắt đầu, từ ngày gặp đầu tiên đã khó khăn rồi. Anh Tú Atus, Quang Trung chưa từng nhảy nhiều như vậy. Không biết Gemini Hùng Huỳnh như thế nào, chưa bao giờ thấy em ấy than hết. Lên sân khấu anh em làm tốt, khiến cho Ngân cảm thấy mình đã trải qua một quá trình tuy ngắn ngủi nhưng ai cũng vượt lên chính mình".

Visual của HIEUTHUHAI và Hoa hậu Thuỳ Tiên không cứu được nhóm trong tập 2

Nhóm của Phạm Đình Thái Ngân nhận về kết quả xếp hạng cuối chung cuộc

Nhóm Hút bị nhận xét chia line hát không đều và chưa phát huy được năng lực của từng người

Cuối tập 2, kết quả cuối cùng 3 nhóm cùng lọt vào Top 3 là: Nỗi Đau Ngây Dại, Don’t Care và No Far No Star. Đồng nghĩa mỗi thành viên trong nhóm Don’t Care được cộng thêm 50 điểm vì có khách mời Nanon diễn chung. Nhóm Sóng Vỗ Vỡ Bờ và Hút cùng xếp vị trí Top 4. Nhóm 10/10 đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng đấu nhóm.



Trong 3 nhóm Top 3, căn cứ vào số điểm bình chọn: Hạng nhất thuộc về No Far No Star với 124 phiếu bình chọn từ khán giả, mỗi thành viên được cộng 100 điểm. Hạng nhì là nhóm Don’t Care với 111 phiếu bình chọn, mỗi thành viên được cộng 75 điểm. Hạng 3 là Nỗi Đau Ngây Dại với 99 phiếu bầu chọn, mỗi thành viên được cộng 50 điểm. Điểm số cá nhân của các "anh trai" chưa được công bố. Không có "anh trai" nào bị loại ở Livestage 1.

