Tập 7 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai thu hút sự chú ý bởi màn lập đội sượng trân đến từ thủ lĩnh Bằng Kiều.

Theo luật chơi, các thủ lĩnh sẽ mời gọi các anh tài về chung đội, sau khi đủ thành viên thì lập thành Nhà Lớn để trình diễn trong công diễn 3. Dù là anh cả trong nhà chung Anh trai vượt ngàn chông gai, lại có giọng hát thuộc vào top đầu cả nước nhưng Bằng Kiều bị Kay Trần, Neko Lê và Trọng Hiếu từ chối khá phũ. Trước tình huống bất ngờ này, Bằng Kiều chỉ biết chấp nhận, còn khán giả màn ảnh nhỏ thì liên tục bày tỏ sự thất vọng, hụt hẫng khi các đàn em thể hiện rõ ý định không muốn về chung đội Bằng Kiều.

Bằng Kiều sượng trân khi liên tục bị đàn em từ chối về chung đội

Mới đây, Neko Lê - 1 trong 3 anh tài từ chối Bằng Kiều đã đưa ra lời giải thích. Trong video clip đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, Neko chia sẻ về từng tình huống liên quan phần lập đội ồn ào này.

Đầu tiên, Neko nói về chuyện từ chối Bằng Kiều ngay mà không cần suy nghĩ với thái độ hài hước, dí dỏm: "Nếu mọi người lướt Fanpage của anh Bằng Kiều có thể thấy anh Kiều khen tôi rất nhiều. Tôi hay gọi anh Kiều là sugar daddy và yêu cầu anh Kiều chuyển cho mình mỗi tháng 5.000 USD. Tuy nhiên, anh Kiều bảo là ở nhà còn vợ con nữa nên chỉ chuyển 3.000 USD thôi. Đó là lý do khiến tôi đứng lên "tỏ thái độ" lúc anh Kiều nói muốn mời về đội".

"Thật ra lý do anh Kiều chọn tôi là vì chúng tôi hay dậy sớm và nói chuyện cùng nhau. Dù rất thích anh Kiều nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện về cùng đội anh Kiều hết. Anh Kiều là người hát rất kỹ thuật, còn mình thì tự ti về giọng hát. Mình phải sống thực tế chút. Nếu nói về vocal, rõ ràng anh Kiều thuộc hàng Top 1, anh Kiều hát đỉnh nhất trong 33 người. Còn nói về chuyện hát thấp nhất thì là tôi và BB Trần. Nếu về chung đội với anh Bằng Kiều thì tôi không biết sẽ làm gì".

Neko Lê

Sau đó, Neko Lê nhắc đến Kay Trần - cũng là người từ chối Bằng Kiều. Neko Lê kể tiếp: "Thêm nữa, lúc thủ lĩnh S.T đưa ra hint là sẽ lập đội 90 (những anh tài sinh năm 1990), tôi đã biết mong muốn của S.T là gì. Tôi và Kay Trần cùng ngồi đợi và thầm nghĩ nếu S.T không chọn thì bước ra khỏi chỗ này sẽ hẹn gặp nhau liền".

Neko Lê - Kay Trần từ chối bằng Kiều để về chung đội với S.T Sơn Thạch

Về ý kiến Neko Lê từ chối Bằng Kiều vì chê đội Bằng Kiều yếu, nam đạo diễn 9X bày tỏ: "Do chương trình dựng cắt đoạn anh Kiều nói các bạn trẻ muốn về với đội mạnh làm mọi người nghĩ như vậy luôn. Tuy nhiên, mọi người xem lại đội hình nhóm 90 lúc này đi (đội của S.T mà Neko Lê và Kay Trần chọn về), có ai mạnh ngoài S.T và Bùi Công Nam đâu. Liên Bỉnh Phát là diễn viên không thiên về nhảy và hát, còn BB Trần là đối tượng cũng muốn tránh xa. Thời điểm đó, đội 90 không mạnh. Nếu nói muốn về đội mạnh thì mình sẽ về đội Cường Seven hoặc Ryhmastic. Việc về với đội 90 chỉ là do mình chấp niệm sẽ lập thành nhóm những thành viên sinh năm 90 giống như ý định ban đầu do S.T đưa ra thôi".