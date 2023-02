Dàn diễn viên gen Z được yêu mến bậc nhất màn ảnh Hàn hội tụ trong phim chiếu dịp Valentine

Dù chỉ đang ở độ tuổi ngoài 20, họ đều đã bỏ túi những tác phẩm nổi bật, được công nhận bởi cả khán giả và giới chuyên môn. Màn kết hợp có một không hai giữa những tài năng trẻ sáng giá này giúp "Ditto" ghi điểm và trở thành bộ phim mà mọi khán giả yêu phim Hàn đều nên thưởng thức.

Yeo Jin Goo - vai Kim Yong

Yeo Jin Goo sẽ hóa thân vào vai cậu sinh viên mộc mạc, chân thành Kim Yong trong Ditto

Một trong hai sao nhí hạng S duy nhất của màn ảnh Hàn trong thập kỷ 10s - Yeo Jin Goo sẽ quay trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm với nam chính Kim Yong. Bỏ túi khối lượng tác phẩm đáng nể trong suốt sự nghiệp ở cả địa hạt điện ảnh và truyền hình, Yeo Jin Goo được coi là gương mặt trẻ thuộc phái thực lực được các nhà làm phim nổi tiếng và khán giả Hàn Quốc vô cùng yêu mến.

Cho Yi Hyun - vai Kim Mu Nee

Với Ditto, Cho Yi Hyun sẽ vào vai cô sinh viên Kim Mu Nee đến từ thế kỷ 21. Cùng học chung trường Đại học Hàn Quốc với Kim Yong, nhưng cô lại cách anh… hơn 2 thập kỷ

Là một trong những nữ diễn viên trẻ được thế hệ gen Z đặc biệt yêu thích, Cho Yi Hyun có màn thể hiện ấn tượng trong các bộ phim nổi tiếng như Hospital Playlist (vai bác sĩ thực tập Jang Yoon Bok) và đặc biệt là All of Us are Dead với vai phụ lớp trưởng Nam Ra. Chính vai diễn này mang về cho Cho Yi Hyun đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại cả hai lễ trao giải danh giá là Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang và Giải thưởng Phim dài tập Rồng Xanh, cũng như khiến cô nổi tiếng khắp châu Á với các khán giả trẻ.

Kim Hye Yoon - vai Seo Han Sol

Một gương mặt diễn viên trẻ được đánh giá rất cao về diễn xuất khác là Kim Hye Yoon. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2017 với rất nhiều vai phụ trong các bộ phim cả điện ảnh và truyền hình. Bước ngoặt đến vào cuối năm 2018, khi Kim Hye Yoon thủ vai cô con gái kiêu căng, xấc láo Kang Ye Seo trong bom tấn truyền hình Sky Castle. Dù chỉ là một vai phụ, màn thể hiện quá xuất sắc của Kim Hye Yoon đã khiến tên tuổi của cô đến gần hơn với công chúng.

Chuyển mình khỏi hình tượng lanh lợi, hoạt bát nổi tiếng, Kim Hye Yoon sẽ vào vai “nàng thơ” Seo Han Sol dịu dàng, ngọt ngào nhưng cũng chính trực, thẳng thắn

Ngay sau đó, Kim Hye Yoon nhận được cơ hội đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình thanh xuân - vườn trường của đài MBC. Ra mắt không kèn không trống, song Extraordinary You trở nên cực kỳ nổi tiếng trong cộng đồng khán giả trẻ nhờ hiệu ứng truyền miệng chỉ sau khoảng 4 tập phát sóng. Kim Hye Yoon trong vai chính Eun Dan Oh ngây thơ, đáng yêu lại một lần nữa chinh phục khán giả. Từ sau đó, khán giả được gặp gỡ Kim Hye Yoon nhiều hơn trong các bộ phim lớn, gần đây nhất là Royal Inspector and Joy, và Snowdrop. Bên cạnh đó, cô cũng thủ vai chính trong A Girl on a Bulldozer, bộ phim độc lập gây tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Quốc tế Busan và mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh.

Na In Woo - vai Kim Yeong Ji

Rất chăm chỉ trong thời gian gần đây, cái tên Na In Woo đang ngày càng quen thuộc hơn với khán giả yêu mến nền giải trí xứ Hàn.

Không phải kiểu hình tượng “nam thần” nổi bật, Yeong Ji có sự hiền lành, dịu dàng và kiên nhẫn hiếm thấy ở một chàng trai vừa bước qua tuổi 20

Bae In Hyuk - vai Kim Eun Seong

Một gương mặt nam diễn viên đang rất được yêu thích hiện tại - Bae In Hyuk sẽ hoàn thành 5 mảnh ghép quan trọng trong Ditto. Nổi lên từ vai tiền bối si tình trong My Roommate is a Gumiho, Bae In Hyuk được coi là nam thần thế hệ mới của màn ảnh nhỏ xứ Hàn nhờ ngoại hình “chuẩn mỹ nam” cùng diễn xuất cực kỳ hứa hẹn.

Năm 2022, anh liên tục xuất hiện trong những bộ phim được yêu thích như Why Oh Soo Jae?, vai chính truyền hình đầu tay trong Cheer Up và đặc biệt là màn xuất hiện ngắn ngủi nhưng ấn tượng trong bom tấn truyền hình Under the Queen’s Umbrella. Sinh năm 1998, Bae In Hyuk có tương lai vô cùng hứa hẹn sẽ tiếp bước các đàn anh, trở thành mỹ nam nổi bật của làn sóng Hallyu.

Trong một bài đánh giá về Ditto, tờ Ilgan Sports viết: “Phương diện diễn xuất không có bất cứ điểm nào để chê”. Dàn diễn viên trẻ tài năng của tác phẩm, với tương tác tự nhiên và ngọt ngào, sẽ mang đến câu chuyện thanh xuân trong sáng nhưng cũng day dứt, đáng nhớ bậc nhất dịp Valentine năm nay. Phim chiếu từ 10/2 tại các rạp.