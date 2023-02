Thương hiệu anime ăn khách Sword Art Online tái xuất với những cuộc chiến hoành tráng mới

Lần này, họ không chỉ phải đối mặt với những con trùm hùng mạnh mà còn là âm mưu đen tối của chính người chơi khác. Bộ phim đã thỏa mãn fan của loạt anime gốc về cả cốt truyện hấp dẫn, hình ảnh mãn nhãn và ý nghĩa sâu sắc.

Phim Sword Art Online Progressive: Scherzo of the Deep Night dự kiến ra rạp ngày 10.02 trên toàn quốc.

Sword Art Online Progressive: Scherzo of the Deep lấy bối cảnh hai tháng sau khi SAO chính thức trực tuyến và nhốt 10.000 người chơi trong thế giới ảo. Lúc này, nhóm người chơi cùng Kirito (Yoshitsugu Matsuoka) và Asuna (Yoshitsugu Matsuoka) đã hoàn thành tầng 4 của Tòa tháp bay Aincrad.

Cùng nhập bọn với họ còn có Argo (Shiori Izawa) – một người chơi làm nghề buôn bán thông tin. Tại đây, Asuna vô tình phát hiện nhóm người bí ẩn đang âm mưu khiến hai bang hội lớn bậc nhất SAO quay sang tàn sát lẫn nhau. Kirito và Asuna đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Mito (Inori Minase) để đối mặt với kẻ thù mới này.

Một xã hội thu nhỏ sống động trong thế giới ảo

Tiếp nối Sword Art Online Progressive: Aria of Starless Night, Sword Art Online Progressive: Scherzo of the Deep tiếp tục khám phá sâu hơn thế giới ảo của SAO, đồng thời tái hiện những nét đặc sắc nhất của một tựa game MMORPG (Trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi) điển hình. Những ai đã quen với khái niệm săn quái, lên cấp, kiếm kỹ ở phần trước đó thì nay được biết thêm những hoạt động thú vị như tìm kho báu, nâng cấp, cường hóa trang bị…

Phim khám phá sâu hơn thế giới độc đáo của SAO.

Thế nhưng, điểm thú vị của tác phẩm không nằm ở việc đưa con người vào thế giới ảo như trong mơ mà là xây dựng một xã hội thu nhỏ đầy biến động. SAO là một nơi không hề có luật lệ rõ ràng. Trừ những vùng an toàn trong thị trấn, người chơi có thể thoải mái sát hại nhau ở bên ngoài. Nếu mất mạng trong SAO, nạn nhân cũng chết ngoài đời thật. Đây chính là cơ hội để những kẻ có dã tâm giết người mà không lãnh phải hậu quả.

Một tổ chức bí ẩn PK (Player Killers – kẻ giết người chơi) ra đời nhằm thỏa mãn sở thích khát máu. Chúng âm thầm xâm nhập vào những bang hội lớn của SAO để tạo ra mâu thuẫn khiến họ tự tàn sát lẫn nhau. Và cũng giống như ngoài đời thực, sự ganh đua, đố kỵ dần xuất hiện trong thế giới ảo này. Mâu thuẫn ngày càng lớn giữa Lữ đoàn Hiệp sĩ Rồng và Lực lượng Giải phóng Aincrad đẩy tất cả vào một tình huống vô cùng căng thẳng.

Tác phẩm đề cao ý nghĩa tình bạn và sự đoàn kết trước nghịch cảnh.

Xứng đáng là cơn sốt phòng vé Nhật Bản

Giống với Sword Art Online Progressive: Aria of Starless Night, đồ họa và âm thanh vẫn là thế mạnh của Sword Art Online Progressive: Scherzo of the Deep. A-1 Pictures đã sử dụng những công nghệ để tạo ra phần hình ảnh bắt mắt, tràn ngập sắc màu rực rỡ. Những trận chiến cũng vì thế mà trở nên hoành tráng và ác liệt hơn nhiều lần. Sau nhiều ngày chiến đấu trong SAO, Kirito, Asuna hay các người chơi khác đều có sự tiến bộ rõ rệt. Do đó mà các chiêu thức của họ đều trở nên độc đáo và mãn nhãn hơn.

Sword Art Online Progressive: Scherzo of the Deep tiếp tục là bữa tiệc thị giác mãn nhãn.

Bên cạnh đó, phần nhạc phim do Yuki Kajiura - nhà soạn nhạc đứng sau Fate/Stay night: Heaven’s Feel, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba và Mobile Suit Gundam SEED - khiến tác phẩm càng thêm phần cảm xúc. Nhờ đó mà Sword Art Online Progressive: Scherzo of the Deep đã tạo nên cơn sốt tại phòng vé Nhật Bản khi thu về 320 triệu yên (khoảng 2.5 triệu USD) chỉ sau 2 ngày công chiếu. Hiện tại, phim đã cán mốc 1 tỷ yên (khoảng 8 triệu USD) chỉ tính riêng ở xứ sở hoa anh đào.

Phim chiêu đãi người xem màn săn boss khốc liệt và hoành tráng bậc nhất.

Có thể nói, Sword Art Online Progressive: Scherzo of the Deep là một tác phẩm đậm chất giải trí và cũng là một bữa tiệc thịnh soạn về thị giác, thính giác lẫn cảm xúc cho fan của Sword Art Online nói riêng và người hâm mộ anime nói chung.

