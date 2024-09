Dàn diễn viên phim Tình Dục Là Chuyện Nhỏ sau 22 năm bây giờ ra sao?

Màn ảnh Hàn Quốc luôn nổi tiếng với những bộ phim 18+ táo bạo và Tình Dục Là Chuyện Nhỏ là một tác phẩm như vậy. Ra rạp năm 2002, dự án điện ảnh này đã tạo nên tiếng vang lớn. Bây giờ, hãy cùng lật lại bộ phim và xem dàn diễn viên từng tham gia đóng tác phẩm này hiện tại ra sao.

Tình Dục Là Chuyện Nhỏ, bộ phim gây sốt không chỉ vì những cảnh nóng thiêu đốt màn hình

Ha Ji Won đảm nhận vai nữ chính Lee Eun Hyo trong phim Tình Dục Là Chuyện Nhỏ.



Nội dung phim Tình Dục Là Chuyện Nhỏ xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật chính Jang Eun Shik và Lee Eun Hyo. Ở tuổi 28, Jang Eun Shik giờ mới là sinh viên năm nhất đại học. Anh cũng tham gia một câu lạc bộ võ thuật trong trường.

Cuộc sống sinh viên của Jang Eun Shik tưởng như sẽ cứ bình lặng trôi qua như thế, cho đến một ngày anh phải lòng cô nữ sinh xinh đẹp Lee Eun Hyo. Dẫu vậy, Jang Eun Shik không dám bày tỏ lòng mình và chỉ dám âm thầm dõi theo cô, hơn nữa Lee Eun Hyo cũng không có cảm xúc tương tự đối với anh. Thay vào đó, cô dành tình cảm cho Ham Sang Ok, một anh chàng điển trai, giàu có và rất nổi tiếng trong trường.

Nam chính Jang Eun Shik thích Lee Eun Hyo...

... thế nhưng cô lại dành tình cảm cho gã "trai đểu" Ham Sang Ok.

Dẫu vậy, Ham Sang Ok lại là một kẻ ăn chơi. Đến khi Lee Eun Hyo có thai, cuối cùng chỉ có Jang Eun Shik luôn sát cánh, cùng cô vượt qua những khó khăn.

Như đã đề cập bên trên, bộ phim Tình Dục Là Chuyện Nhỏ từng thu hút rất nhiều sự chú ý. Tác phẩm này thắng lớn về mặt doanh thu khi chỉ với kinh phí sản xuất 2,2 triệu USD, nó lại giúp nhà sản xuất thu về tới gần 24 triệu USD.

Sau tất cả, Lee Eun Hyo cũng nhận ra ai là người dành chân tình cho mình.

Tất nhiên, cảnh nóng là một trong số những điều gây tò mò, thu hút khán giả ra rạp. Dẫu vậy, thực tế là không thiếu trường hợp các bộ phim dù nhiều cảnh nóng nhưng vẫn bị người xem quay lưng, và chiếc chìa khóa quan trọng giúp tác phẩm này đạt được thành công như vậy là giá trị về mặt nội dung, những mảng miếng hài hước và tính thực tế mà câu chuyện phim đem lại.

Dàn diễn viên phim Tình Dục Là Chuyện Nhỏ sau 22 năm bây giờ ra sao?

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, góp phần vào thành công của “Tình dục là chuyện nhỏ” còn là màn thể hiện chất lượng từ dàn diễn viên. Họ là ai và bây giờ ra sao sau 22 năm?

Ha Ji Won, nữ chính Tình Dục Là Chuyện Nhỏ giờ thành minh tinh hàng đầu

Ha Ji Won giờ là minh tinh hàng đầu Hàn Quốc.

Đảm nhận vai nữ chính Lee Eun Hyo là Ha Ji Won. Cô bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 1996. Sau 28 năm làm nghề, Ha Ji Won hiện tại đã là một cái tên nổi tiếng khắp châu Á. Cô có nhiều tác phẩm đáng chú ý trong sự nghiệp như “Hoàng hậu Ki”, “Khu vườn bí mật”, “Con tàu y đức”, “Chuyện tình Bali”, “Cục nợ hóa cục cưng”,... Hiện tại, Ha Ji Won vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Trong năm 2024, cô có những bộ phim đáng chú ý ở cả mảng điện ảnh lẫn mảng truyền hình.

Trên màn ảnh nhỏ, khán giả sẽ gặp Ha Ji Won trong “Murder Case of a Visiting Tutor in J Apartment”. Bộ phim xoay quanh hành trình khám phá bí ẩn về một vụ giết người của một giáo viên thỉnh giảng và một nhân viên bảo vệ.

Ở màn ảnh rộng, Ha Ji Won sẽ có màn kết hợp đáng chờ đợi cùng tài tử Ryu Seung Ryong trong bộ phim “Portrait of a Family”. Cả hai vào vai một cặp đôi nổi tiếng, hạnh phúc. Người chồng Jung Gu là một vận động viên bóng chày, trong khi người vợ Nam Mi là một ngôi sao điện ảnh. Thế nhưng cuộc sống viên mãn của họ bị phá hủy hoàn toàn khi cô gái tên Dong Ju bất ngờ xuất hiện.

Nam chính Tình Dục Là Chuyện Nhỏ vướng vào cả loạt bê bối

Đảm nhận vai nam chính Jang Eun Shik là Im Chang Jung. Nam tài tử là một nghệ sĩ đa tài, ghi dấu ấn ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất. Thế nhưng trong những năm gần đây, anh đã gác lại công việc diễn xuất.

Im Chang Jung là huyền thoại ballad của âm nhạc Hàn Quốc.

Lần gần nhất khán giả thấy Im Chang Jung là ở bộ phim lãng mạn "Đôi mắt rực rỡ" do Han Ji Min và Nam Joo Hyuk đóng chính. Dẫu vậy, anh chỉ góp mặt với tư cách khách mời mà thôi. Thực tế, sau bộ phim "Ji Woon Soo's stroke of luck" chiếu năm 2012, Im Chang Jung không có thêm bất cứ vai chính truyền hình nào nữa. Ở mảng điện ảnh, vai chính gần nhất của anh là trong phim "Gate" ra rạp năm 2018.

Tuy nhiên ở lĩnh vực âm nhạc, Im Chang Jung vẫn hoạt động. Hồi năm ngoái, nam ca sĩ mới tung ra mini album mang tên "Kẻ ngốc". Có thể bạn chưa biết, anh được coi là huyền thoại của thể loại ballad. Im Chang Jung là người duy nhất sở hữu sản phẩm đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước ở thập niên 1990, thập niên 2000 và thập niên 2010.

Im Chang Jung bị réo tên trong loạt scandal khác nhau. Dù đã đưa ra lời giải thích nhưng danh tiếng của anh không khỏi bị ảnh hưởng.

Về đời tư, Im Chang Jung vướng vào loạt scandal. Hồi năm ngoái, anh bị nghi thao túng giá cổ phiếu. Đến đầu năm nay, nam ca sĩ tiếp tục bị lôi vào ồn ào liên quan tới các cáo buộc lừa đảo tại một trường dạy diễn xuất, cũng như là cáo buộc ép khách làm tóc với giá 1 triệu won của một salon. Dù đã đưa ra lời giải thích, thế nhưng hình ảnh của nam nghệ sĩ không khỏi bị ảnh hưởng.

"Ham Sang Ok" Jung Min sự nghiệp không khởi sắc, 9 năm trời xa rời màn ảnh

Đảm nhận vai nam phụ Ham Sang Ok là nam diễn viên Jung Min. Trái ngược với bộ đôi diễn viên chính Ha Ji Won và Im Chang Jung, Jung Min lại có sự nghiệp nghệ thuật không mấy thành công. Anh chủ yếu đóng vai phụ trong các dự án phim mình tham gia. Năm 2015, Jung Min đóng vai chính trong phim City Of The Sun. Tuy nhiên, tác phẩm này không đạt được thành công quá lớn. Sau đó, anh ngừng hẳn việc đóng phim kể từ đó cho tới nay.