Bộ phim Love Next Door vẫn tiếp tục cái tên gây bão mạng xã hội và duy trì sức nhiệt dù đã đi được nửa chặng đường phát sóng. Trong tập 8 phát sóng tối 8/9 đã ghi nhận tỷ suất người xem tăng lên 6.4% - con số khá khả quan so với một bộ phim truyền hình được phát sóng ở đài cáp. Sức nhiệt của bộ phim luôn được duy trì là nhờ có màn tương tác ngọt ngào của 2 diễn viên Jung Hae In và Jung So Min thủ vai cặp đôi chính Choi Seung Ho và Bae Seok Ryu.

Love Next Door là phim Hàn hot nhất hiện tại

Mới đây, đài tvN đã đăng tải đoạn clip hậu trường của tập 7-8 và hậu trường chụp ảnh poster. Hiếm có bộ phim nào mà khán giả mong ngóng ngang ngửa với tập phim chính thức. Bởi phía sau những cảnh quay, khán giả vẫn được chứng kiến tương tác tác vô cùng tự nhiên của cặp đôi Jung-Jung, phần nào thể hiện mối quan hệ thân thiết của họ. Nhiều khán giả còn đặt nghi vấn liệu mối quan hệ có "trên tình bạn, dưới tình yêu" hay không vì những cử chỉ quan tâm và ánh mắt họ dành cho nhau quá đỗi ngọt ngào mà không thể che giấu được máy quay.

Lúc nào cặp đôi cũng vui vẻ đùa nhau dù là đang diễn tập hay nghỉ ngơi

Hình ảnh thường thấy ở hậu trường là khi Hae In là chỉnh lại tóc cho So Min như một thói quen

Kể cả khi chưa cần diễn thì họ vẫn kè kè bên nhau

Hae In đùa không muốn bỏ tay So Min để cô đi cùng hôn phu cũ

Lý do những tấm poster đẹp lung linh là đây

Ngại ngùng boy bên cạnh cô gái hướng ngoại

Tổng hợp phản ứng của khán giả: - Bộ anh mắc chỉnh tóc cho bạn diễn lắm hả. Behind the sence nào cũng thấy anh hở là chỉnh hở là chỉnh à. - Coi phim healing mà phim thì không thấy chữa gì hết giờ có hậu trường cứu rỗi con tim. - Hai ông bà này sao cứ nhìn nhau là cười hớ hớ vậy. - Mình xem hậu trường đôi này là miệng bất giác cười theo í. Dễ thương ghê. - Behind the scenes mà cái nào cũng cười cỡ này, cứ nhìn nhau là cười. Không khí của đoàn phim này vui quá trời. - Sao xem hậu trường nó cuốn vậy. - Thề luôn, khúc này đẹp động lòng người, visual của cả 2, outfit, cách tạo dáng chụp nữa, hoà hợp cực.

Love Next Door tiếp tục lên sóng vào thứ 7 và chủ nhật trên tvN và Netflix.