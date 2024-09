Tập 8 Love Next Door phát sóng tối ngày 8/9 đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả. Từ câu chuyện tình yêu của đôi chính đang đà "chớm nở" đến khía cạnh nhân văn về tình cảm gia đình cũng được đề cập. Có thể nói tập phim lần này có nội dung khá trau chuốt và là tiền đề dẫn đến nhiều diễn biến quan trọng sau đó.

Tập phim kì này ghi nhận lượt rating cao hơn tập trước đó khoảng 3% và chỉ đứng sau tập rating cao nhất từ trước đến nay (tập 6) xấp xỉ 0,2%. Đây là điều đáng mừng bộ phim khi trước đó chưa "có cơ hội" tung ra nhiều diễn biến cao trào và bị nhận xét là quá "êm đềm", "nhàm chán".

Cụ thể, phần đầu tập 8 Love Next Door đã khiến khán giả "thở phào" vì cuối cùng Seung Hyo (Jung Hae In) đã chịu nói ra lời yêu sau thời gian dài. Rõ ràng anh luôn là một người bạn thân biết quan tâm, an ủi và đồng hành cùng Seok Ryu (Jung So Min) từ thuở bé. Thân thiết là vậy, thế nhưng để trở thành người yêu của nhau lại không đơn giản để Seung Hyo nói ra, anh cho rằng biết quá nhiều về quá khứ cũng như mặt xấu của Seok Ryu cũng sẽ khiến cô không thoải mái trong việc yêu đương.

Khi anh nói lời tỏ tình, Seok Ryu "ngượng chín mặt" và cô thừa nhận đã yêu Seung Hyo ngày còn đi học. Đến đây, người hâm mộ phim ai nấy cũng đều thích thú khi tình yêu đôi chính gần như "chớm nở".

Cả Seung Hyo và Seok Ryu sau hôm ấy về đều mất ngủ và trông chờ câu hỏi thăm của nhau. Đỉnh điểm là lúc Seok Ryu nhận thức rõ mình chuẩn bị bước vào mối quan hệ với Seung Hyo nên cũng không ngần ngại diện bộ váy yêu thích, xịt nước hoa để gặp cậu bạn hàng xóm. Những tưởng đây là thời điểm "chín muồi" để Seok Ryu hồi đáp bằng câu đồng ý trước tình cảm của Seung Hyo thì lại phát hiện mình bị tái phát bệnh ung thư dạ dày khiến khán giả không khỏi xót xa, lo lắng.

Được biết, căn bệnh này đã xuất hiện từ nhiều năm trước đó khiến Seok Ryu phải trải qua đợt hóa trị đau đớn, đến khi về lại quê hương cô vẫn quyết "giấu đến cùng". Một phần vì nghĩ cho gia đình, một phần sợ hội bạn thân lo lắng. Tập phim đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem khi đẩy tình tiết phim đi đến cao trào nhất, đó là lúc Seok Ryu đang đứng trước tình cảm giữa hai người mà cô từng rất thương (Seung Hyo và Hyeon Jun - chồng sắp cưới cũ).

Nhưng có vẻ lần này Seok Ryu vẫn không thể lựa chọn theo con tim được nữa. Khi bị đau thắt dữ dội ở phần bụng, Seok Ryu chỉ gọi tên chồng sắp cưới cũ dìu đến bệnh viện, mặc cho sự ngỡ ngàng của Seung Hyo. Có lẽ vì thế mà tập phim này mang lại nhiều cảm xúc và khiến rating phim tăng trở lại.

Tập phim tiếp theo hé lộ thêm nhiều điều bất ngờ khi Seok Ryu khoe với Seung Hyo rằng cô được cầu hôn bởi Hyeon Jun khiến Seung Hyo không khỏi đau lòng và càng thêm uất ức vì cô bạn đã giấu anh rằng bản thân cô bị bệnh nặng bấy lâu nay. Tập 9 Love Next Door hứa hẹn sẽ để lại cho khán giả nhiều xúc động, thậm chí lấy đi nước mắt vì những biến cố của đôi chính sẽ dần được "hé mở" ra trong thời gian sắp tới.

Love Next Door lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.