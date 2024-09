Theo 163, những ngày qua Châu Tinh Trì lại trở thành cái tên gây xôn xao cộng đồng khán giả mê phim ảnh khi tác phẩm Thần Ăn của Vua hài Hong Kong ra rạp trở lại sau 28 năm. Đây vốn là phim kinh điển của màn ảnh xứ Hương Cảng, thời điểm công chiếu đầu tiên liên tục phá kỷ lục phòng vé. Thế nhưng, hiện tại phim lại không được khán giả hưởng ứng nhiệt tình.

Châu Tinh Trì đã không còn là cái tên thu hút khán giả đến rạp

Theo quan sát của 163, Châu Tinh Trì vốn là thần tượng của hàng triệu khán giả châu Á nói chung và đặc biệt là người xem Trung Quốc đại lục nói riêng. Vì Châu Tinh Trì nổi tiếng từ những năm 1990-2000, khi đó các phim của Tinh Gia còn chưa được chiếu tại Đại lục, nên khán giả Trung Quốc luôn tâm niệm "chúng ta nợ Châu Tinh Trì một vé xem phim", bởi vì cả tuổi thơ đều xem phim qua băng đĩa, khán giả của Châu Tinh Trì muốn ủng hộ ông bằng cách mua vé xem những tác phẩm do Châu Tinh Trì đóng hoặc sản xuất.



Đây cũng là lý do khiến các bộ phim như Mỹ Nhân Ngư, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện nhanh chóng đạt doanh thu trên 3 tỷ NDT, từng lập nên nhiều kỷ lục phòng vé.

Thế nhưng, trái ngược với sự rộn ràng khi Châu Tinh Trì ra mắt tác phẩm mới, Thần Ăn là dự án đã được sản xuất từ rất lâu, khán giả đã xem đến thuộc cả tình tiết lời thoại. Do đó, kể cả fan của Châu Tinh Trì cũng từ chối ra rạp ủng hộ ông. Thậm chí, một số người đi xem lại Thần Ăn còn yêu cầu hoàn lại vé vì họ cho rằng nhà sản xuất sẽ có thêm những tình tiết mới hoặc cảnh hậu trường chưa từng được công bố, thay vì chiếu lại bản phim đã tồn tại gần 30 năm.

Hiện tại, sau một tuần công chiếu, Thần Ăn chỉ đạt doanh thu khoảng 5 triệu NDT với khoảng gần 200 khán giả mỗi ngày dù được sắp xếp lịch chiếu tại hàng trăm rạp trên khắp cả nước.

Thần Ăn của Châu Tinh Trì chiếu lại thất bại ê chề

Bên cạnh đó, theo 163, danh tiếng của Châu Tinh Trì với cộng đồng khán giả đã không còn tốt đẹp như cách đây 10 năm. Vua hài Hong Kong giờ đây bị đánh giá là kẻ tham lam, đang bào mòn các dự án cũ nổi danh thời hoàng kim của mình để kiếm thêm tiền.



Cụ thể, đầu tháng 9, Châu Tinh Trì sản xuất phiên bản mới của Đại Thoại Tây Du mang tên Đại Thoại Đại Thoại Tây Du với sự tham gia của hai diễn viên Trương Thiên Ái và Tưởng Long. Đây chỉ là phim ngắn chiếu mạng với kinh phí sản xuất thấp nên khán giả không trông mong vào chất lượng kịch bản và kỹ xảo của phim. Hai diễn viên tham gia trong dự án cũng chẳng phải tên tuổi tiếng tăm, có khả năng thu hút khán giả.

Mặt khác, không ít những người yêu mến Châu Tinh Trì thất vọng vì nam nghệ sĩ quyết định làm lại Đại Thoại Tây Du kinh điển của mình. Đây là một hình thức kiếm tiền dễ dàng, dựa vào những tác phẩm thành danh cũ, nhưng lại không được lòng khán giả vì họ cho rằng nhà sản xuất đang phá hoại tác phẩm huyền thoại.

Không những vậy, dàn nữ chính trong phim Đội Bóng Đá Nữ (tên trước đó là Đội Bóng Đá Nữ Thiếu Lâm) cũng bị chê kém sắc. Các diễn viên đều khó nhận mặt, ngoại hình không có nét đặc sắc riêng mà giống những hot girl mạng nhan nhản hiện nay. So với các đàn chị từng tham gia Đội Bóng Thiếu Lâm như Triệu Vy, Trương Bá Chi, Mặc Văn Úy, dàn nữ chính mới gây thất vọng tột cùng.

Theo 163, Châu Tinh Trì từng có tiếng rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn vai nữ chính. Nữ chính trong phim của ông đều là những người đẹp nổi bật bậc nhất giới giải trí, kể cả những cái tên lần đầu diễn xuất như Trương Bá Chi, Huỳnh Thánh Y, Lâm Duẫn cũng đều khiến người xem nhớ mãi không quên sau khi phim công chiếu. Vì vậy, việc Châu Tinh Trì chọn những cô gái có ngoại hình kém sắc lần này gây bất ngờ. Với dàn nữ chính như vậy, khán giả cảm thấy nghi ngờ về chất lượng của tác phẩm khi ra mắt.

Dàn diễn viên mới phim Đội Bóng Đá Nữ bị chê xấu

Nguồn tin bình luận vài năm qua sự nghiệp của Châu Tinh Trì gặp nhiều khó khăn, thậm chí vua hài Hong Kong còn bị nghi đã mất nhiều tài sản do không đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Châu Tinh Trì từng là người cầu toàn trong sản xuất phim, vì vậy khoảng 2-3 năm ông mới cho ra mắt một tác phẩm. Song chất lượng phim ảnh của Châu Tinh Trì đi xuống nhiều do không ai có diễn xuất tốt như chính bản thân Tinh Gia để thực hiện những cảnh hài hước theo phong cách vô ly đầu xuất sắc như nam diễn viên. Vì vậy, các bộ phim như Mỹ Nhân Ngư, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện, Vua Hài Kịch 2, đều nhận nhiều lời chê sau khi ra mắt. Đây cũng là lý do có nhiều ý kiến đòi trả lại vé sau khi xem xong phim của Châu Tinh Trì.



Theo Sohu, Châu Tinh Trì là một nghệ sĩ tài năng, truyền thông Hong Kong từng ca tụng nam diễn viên: "Mỗi năm đều có một ảnh đế, trăm năm mới có một Châu Tinh Trì", tài năng của vua hài là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, Châu Tinh Trì cũng là một nghệ sĩ mang đầy thị phi. Các nghệ sĩ hợp tác với Tinh Gia đều có ấn tượng không mấy tốt đẹp về ông.

Theo đó, đa số nghệ sĩ đều cho rằng Châu Tinh Trì là người rất cầu toàn trong công việc. Ông luôn muốn các diễn viên phải theo ý mình, do đó không ít lần xảy ra tranh chấp với bạn diễn. Hơn nữa, Châu Tinh Trì là người nóng tính, thường xuyên quát mắng trên phim trường khiến rất nhiều người căng thẳng.

Ngôi sao huyền thoại Lương Triều Vỹ là bạn thân của Châu Tinh Trì nhưng không muốn đóng chung phim và khẳng định Châu Tinh Trì rất độc đoán, "trong phim của cậu ấy, cậu ấy luôn là nhất".

Nhà sản xuất Vương Tinh từng là bạn và hợp tác sản xuất nhiều phim với Châu Tinh Trì thì nói: "Anh ấy là bạo chúa, lúc nào cũng muốn kiểm soát mọi thứ trên phim trường". Vương Tinh và Châu Tinh Trì có mối hận thù kéo dài hơn 30 năm. Vương Tinh không ít lần kể xấu, hạ bệ Tinh Gia vì không ưa nhau.

Nam diễn viên Trần Bách Tường, bạn diễn trong Lộc đỉnh ký 1 và 2, Trường học Uy Long 3, Tân tinh võ môn 2, đặc biệt là tác phẩm Đường Bá Hổ điểm Thu Hương khẳng định: "Châu Tinh Trì chẳng thể có bạn bè" bởi không ai hiểu nam diễn viên hay đáp ứng được yêu cầu của Tinh Gia. Trần Bách Tường cho rằng Châu Tinh Trì là kẻ ngạo mạn "mỗi lần nói chuyện anh ấy rất hiếu thắng".

Châu Tinh Trì là người độc đoán, ngạo mạn nên không có nhiều bạn bè

Nghệ sĩ hợp tác ăn ý như Ngô Mạnh Đạt cũng dần xích mích với Châu Tinh Trì

Nữ nghệ sĩ Uyển Quỳnh Đan dù hợp tác nhiều lần vẫn sợ hãi Châu Tinh Trì: "Có những suy nghĩ, lý giải của Châu Tinh Trì tôi không thể hiểu được. Dù anh ấy làm mẫu cho tôi nhưng tôi không thể diễn đạt đến mong muốn của Châu Tinh Trì".

Bà trùm Trần Lam, vợ Hướng Hoa Cường thì mô tả Châu Tinh Trì bằng những từ ngữ tệ nhất "kẻ vô ơn", "đạo đức giả", "kẻ chỉ biết đến tiền".

Châu Tinh Trì cũng là một người trăng hoa, ông từng khiến nữ diễn viên Chu Ân tổn thương khi ngoại tình và để người đẹp bắt gặp. Châu Tinh Trì còn bị bạn gái cũ Vu Văn Phượng kiện ra tòa, tố cáo nam diễn viên quỵt 70 triệu HKD (khoảng 209 tỷ đồng) tiền đầu tư, vốn nam diễn viên hứa cho cô. Hiện tại, ở tuổi 62, Châu Tinh Trì vẫn sống cô độc, không có vợ con.

Châu Tinh Trì từng khiến bạn gái cũ Chu Ân tổn thương.