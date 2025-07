Dàn Anh Trai Say Hi về Việt Nam vào tối muộn: Isaac xuất hiện như tổng tài, "Trí Son" ghi điểm vì câu nói này!

Anh Trai Say Hi đã tạo được dấu ấn đặc biệt khi tiếp tục tổ chức thành công 2 đêm concert tại Mỹ. Để hoạt động diễn ra thành công thì ekip gần 150 người cùng với 26 Anh trai đã đến Mỹ trước 1 tuần để nghỉ ngơi, tập luyện. Sau đêm diễn bùng nổ hết mình, các Anh trai Say Hi cũng nhanh chóng trở về Việt Nam để tiếp tục với công việc và cuộc sống riêng. Trong ngày dàn sao nam về nước, nhiều người hâm mộ đã "đóng đinh" từ sáng đến tối muộn ở sân bay để chào đón.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào tối muộn ngày 30/7, một dàn Anh trai đã cùng hạ cánh an toàn là RHYDER, JSOL, Isaac, Lou Hoàng, Nicky, Ali Hoàng Dương... Dù lịch trình bay kéo dài, ai nấy đều xuất hiện tại sân bay với vẻ ngoài chỉn chu, mỗi người một vibe, một phong cách nhưng đều khiến netizen rần rần. Có thể thấy, có người tươi tắn, có người lộ vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhưng điểm chung là tất cả đều giữ được phong thái chuyên nghiệp, thân thiện.

Đặc biệt, trong dàn Anh trai đổ bộ vào tối muộn, JSOL ghi điểm vì sự quan tâm, tâm lý dành cho người hâm mộ. Dù khá vội vàng di chuyển ra về nhưng nam ca sĩ liên tục ngoái nhìn lại phía sau nơi người hâm mộ đang đứng rất đông để dặn dò: "Giữ gìn sức khoẻ nhé". Trong khi đó, Isaac cũng tạo ấn tượng vì sự thân thiện, nhiệt tình, ra tận cửa vẫn hôn gió, vẫy tay chào fan cực nhiệt tình.

Dàn Anh trai Say Hi về nước sau concert tại Mỹ

JSOL đổ bộ sân bay vào tối muộn, lúc này vẫn còn rất nhiều khán giả đứng chờ anh

Nam ca sĩ ghi điểm khi liên tục dặn fan giữ gìn sức khoẻ

Issac diện đồ lịch lãm như tổng tài, vẫy tay chào đến khi ra tận xe

Rhyder diện đồ cá tính, tươi tắn sau chuyến bay dài

Lou Hoàng vui vẻ, rạng rỡ khi về Việt Nam

WEAN Lê khá vội vàng để di chuyển ra về

Nicky nán lại trò chuyện, bắt tay với khán giả trước khi về nhà

Dù trông có vẻ đã thắm mệt nhưng Ali Hoàng Dương vẫn rất thân thiện

Chỉ trong 2 ngày diễn ra, concert Anh Trai Say Hi tại Mỹ đã tạo ra một "làn sóng ngầm" khuấy đảo cộng đồng fan người Việt tại Mỹ. Với mức giá dao động từ khoảng 150 đô (3,8 triệu đồng) đến 2,5 nghìn đô (gần 65 triệu đồng), khán giả sẽ nhận được quyền lợi đặc biệt: gặp gỡ riêng và chụp ảnh cùng các nghệ sĩ. Địa điểm tổ chức là Planet Hollywood Theater - nhà hát có sức chứa lên tới 7 nghìn chỗ ngồi. Theo ghi nhận từ BTC, 50% tổng số vé đã được bán ra sau gần 1 tiếng mở bán. Nhiều hạng ghế đã sold-out hoàn toàn sau mở bán 1 ngày.

Không đơn thuần là một tour lưu diễn, Anh Trai Say Hi được đánh giá là cú huých quan trọng đưa hình ảnh nghệ sĩ nam thế hệ mới của Vpop tiếp cận thị trường quốc tế. Hình ảnh các nghệ sĩ cháy hết mình trên sân khấu, từ những bản ballad đong đầy cảm xúc đến loạt bản phối "bùng cháy" đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trong concert, HIEUTHUHAI thổ lộ: "Tôi là người mang dòng máu Việt. Mỗi lần ra nước ngoài, tôi vẫn nói tiếng Việt, ăn đồ Việt và luôn cảm thấy thân thuộc. Nhưng hôm nay, được hát những bài hát mới nhất do anh em sáng tác, bằng tiếng Việt, ngay giữa Las Vegas, giữa nhà hát lớn… và tất cả mọi người cùng nhau hát theo - đó là khoảnh khắc đặc biệt nhất của mình trong năm 2025. Khoảnh khắc tự hào vì tiếng Việt, vì người Việt Nam".