Dàn Anh Trai Say Hi check in trước thềm concert Mỹ: 1 người kỳ lạ nhìn mãi không biết là ai?

Sau loạt concert cực sôi động tại Việt Nam, Anh Trai Say Hi chuẩn bị có 2 đêm diễn tại Las Vegas, Mỹ. Sự kiện này có 27 Anh trai góp mặt, giá vé dù đắt đỏ nhưng cũng được bán ra nhanh chóng sau khi công bố. Dù concert sẽ diễn ra vào hôm 26,27/7 (theo giờ Mỹ), thế nhưng từ 22/7, dàn nghệ sĩ đã lên đường để đi lưu diễn. Trên mạng xã hôi, hàng loạt Anh trai đã thi nhau "xả ảnh" check in sân bay để thông báo đến khán giả.

Trong số đó, một hội bạn thân Anh trai khác lại đang có chuyến du lịch ở Hàn trước khi sang Mỹ lưu diễn. Trên trang cá nhân, Đức Phúc tung những khoảnh khắc vui vẻ cùng hội bạn JSOL, Hùng Huỳnh tại một khu phố nổi tiếng tại Seoul. Đáng nói, một điều kỳ lạ khiến netizen bàn tán xôn xao chính là sự xuất hiện "độc lạ" của một nhân vật. Theo đó, anh trai ngồi ở góc trái bức ảnh đeo nón hình thú, trùm khẩu trang, mắt kính kín bưng khiến nhiều người nhìn mãi không ra.

Dàn Anh Trai cùng nhau du lịch Hàn Quốc trước khi đến Mỹ diễn

Sau khi "soi cận", netizen đã tìm ra danh tính chàng trai này chính là Captain Boy. Bởi lẽ, trên trang cá nhân Instagram, Captain Boy đã khoe chiếc nón đặc biệt này là món đồ anh luôn mang theo bên mình. Trong những hình ảnh mới nhất, Anh trai này cũng dùng hiệu ứng để không để lộ dung mạo hiện tại. Netizen cho rằng Captain Boy đang có sự thay đổi gì đó ở ngoại hình, cố tình "giấu bài" đến phút cuối để khán giả dự concert bất ngờ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đây chỉ là một trò đùa để "tạo content" của nam ca sĩ.

Chiếc nón của nhân vật bí ẩn xuất hiện trên Instagram cá nhân của Captain Boy

Captain Boy vẫn quyết giữ kín dung mạo hiện tại

Concert Day 7 và 8 của Anh Trai Say Hi sẽ diễn ra vào ngày 26-27/7, mở bán 10 hạng vé khác nhau, với mức giá dao động từ khoảng 150 đô (3,8 triệu đồng) đến 2,5 nghìn đô (gần 65 triệu đồng). Đối với hạng vé cao nhất, khán giả sẽ nhận được quyền lợi đặc biệt: gặp gỡ riêng và chụp ảnh cùng các nghệ sĩ. Địa điểm tổ chức là Planet Hollywood Theater - nhà hát có sức chứa lên tới 7 nghìn chỗ ngồi. Theo ghi nhận từ BTC, 50% tổng số vé đã được bán ra sau gần 1 tiếng mở bán. Nhiều hạng ghế đã sold-out hoàn toàn sau mở bán 1 ngày.

Ban tổ chức cũng đã công bố 27 nghệ sĩ có mặt, trong đó có những cái tên quen thuộc như: HIEUTHUHAI, Quân A.P, Negav, Captain Boy, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Lou Hoàng, Pháp Kiều, Đức Phúc, Erik, Gemini Hùng Huỳnh, HURRYKNG, Anh Tú, JSOL, Dương Domic... Trong đó, Atus, Gin Tuấn Kiệt và Quang Trung thông báo vắng mặt do vướng lịch trình cá nhân. MC Trấn Thành cũng xác nhận không dẫn dắt concert này, lý do vì hai bên không đạt những thoả thuận về quyền lợi.

Dàn sao đã lên đường đến Mỹ để chuẩn bị biểu diễn trong concert diễn ra vào cuối tuần này