Dàn Anh tài ngỡ ngàng trước kết quả thủ lĩnh được khán giả yêu thích nhất

Vào tối 21/9, tập 11 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã chính thức lên sóng. 24 anh tài tiếp tục bước vào công diễn 5 với những thử thách và luật chơi mới. Các nhà thi đối kháng 1 - 1 với nhau và trải qua 3 vòng đấu ở 3 tiết mục trình diễn không giới hạn số lượng thành viên tham gia.

Ngay phần đầu của tập 11, ban tổ chức chương trình đã thông báo kết quả thủ lĩnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn chính là Cường Seven. Ngay khi tên của ca sĩ sinh năm 1989 vang lên, dàn anh tài xuất hiện trong nhà chung là NS Tự Long, Jun Phạm, Soobin Hoàng Sơn... đã hô lớn bày tỏ sự hào hứng. Các anh tài sau đó còn chạy tới ôm chầm lấy Cường Seven để chúc mừng.

Đặc biệt, khi biết Cường Seven là cái tên được khán giả bình chọn là thủ lĩnh được yêu thích nhất, cả Duy Khánh, Quốc Thiên và Rhymastic đều giật mình bày tỏ sự bất ngờ. Thậm chí, Quốc Thiên và Duy Khánh còn phải lấy tay che miệng thể hiện thái độ ngỡ ngàng. Quốc Thiên nói trên sóng: "Không ngờ luôn chưa".

Cường Seven được khán giả bình chọn là thủ lĩnh được yêu thích nhất

Ngay khi chương trình công bố, Duy Khánh và Quốc Thiên tỏ thái độ bất ngờ trước kết quả này

Dàn anh tài khác đã hô lớn bày tỏ sự vui mừng, chạy tới ôm chầm chúc mừng Cường Seven

Trong phòng phỏng vấn riêng, Cường Seven chia sẻ về kết quả này: "Thật sự là rất bất ngờ, cảm xúc hơi lẫn lộn bởi vì những thủ lĩnh ở bên nhà khác cũng rất giỏi. Cũng may mắn thôi. Không phải người chiến thắng (sau các tiết mục - PV) nhưng là lại chiến thắng trong việc được thành lập với những người rất mạnh".



Cường Seven cho biết rất bất ngờ, cảm xúc lẫn lộn khi nhận kết quả này

Nam ca sĩ sinh năm 1989 đã vượt qua Đinh Tiến Đạt, S.T Sơn Thạch, Trương Thế Vinh và giành số điểm cao nhất

Kết thúc 12 màn trình diễn ấn tượng của công diễn 4, Nhà Trẻ đã giành chiến thắng và 4 Anh tài phải tạm nói lời chia tay chương trình gồm Đăng Khôi, Neko Lê, Phạm Khánh Hưng và Nguyễn Trần Duy Nhất. Trước đó, các anh tài HuyR, Kiên Ứng, Thành Trung, Hà Lê, Hồng Sơn cũng đã phải tạm dừng cuộc chơi.



Trong tập này, khi kết thúc đấu giá bài hát, chương trình đã công bố 2 anh tài được hồi sinh dựa vào số phiếu bình chọn của 22 anh tài còn lại trong chương trình chính là Kiên Ứng và Hà Lê. Xuất hiện trong phòng hội ngộ, Kiên Ứng chia sẻ: "Tôi đang bị sốc vì không nghĩ mình có thể vào vòng hồi sinh. 6h sáng bay vào đây mà vẫn còn bỡ ngỡ vì bản thân không chắc là thực hay không".

Hà Lê cũng xúc động chia sẻ, việc trở lại với chương trình là điều kỳ diệu, đặc biệt là khi được các anh tài chạy đến ôm, gặp những gương mặt quen thuộc, được họ chào đón lúc mở cánh cửa vào phòng hội nghị. Ở tập 12, cả hai nhà sẽ bước vào quá trình tập luyện và thi đấu chính thức.

Ở tập 11 Anh trai vượt ngàn chông gai, 24 anh tài được chia lại đội hình vào 2 nhà mới

Trong công diễn 5, mỗi thành viên phải trực tiếp hát 1 bài, không giới hạn số lượng thành viên tham gia tiết mục