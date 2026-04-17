Đám cưới hot nhất showbiz hôm nay: Cặp "tiên đồng - ngọc nữ" visual tràn màn hình, khóa môi như phim ngôn tình giữa ruộng lúa

Tờ Thairath đưa tin cả showbiz Thái Lan đang rộn ràng dõi theo ngày vui của Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya. Vào sáng nay (17/4), cặp "tiên đồng - ngọc nữ" hàng đầu showbiz xứ chùa Vàng này đã tổ chức lễ cưới theo nghi thức truyền thống tại Khon Kae - quê nhà của chú rể. Đây được xem là đám cưới thế kỷ ở giới giải trí Thái Lan trong năm 2026. Bởi lẽ sau 15 năm đồng hành bên nhau, Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya cũng đã chính thức về chung nhà, viết lên 1 cái kết viên mãn cho mối quan hệ "phim giả tình thật" bền bỉ của họ.

Trong ngày trọng đại của mình, Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya diện trang phục cưới truyền thống màu đỏ rực rỡ. Gia đình Nadech Kugimiya nhảy múa vui vẻ, mang loạt sính lễ được chuẩn bị công phu đi rước dâu. Tài tử Nadech đã hạnh phúc quỳ gối dâng hoa đón vợ về nhà. Sau khi hoàn tất hết các nghi thức, cặp đôi nắm tay nhau đi giữa cánh đồng lúa vàng ươm, trao cho nhau nụ hôn lãng mạn và chụp ảnh cùng dàn phù dâu - phù rể. Dù là ngôi sao hạng S xứ chùa Vàng, song đám cưới của Nadech và Yaya được tổ chức rất giản dị, ấm cúng theo phong cách "cây nhà lá vườn" độc lạ. Ngoài lễ cưới hôm 17/4 tại quê nhà chú rể, cặp sao còn tổ chức thêm 2 lễ cưới ở Oslo (Na Uy) và cuối cùng là Bangkok (Thái Lan).

Chú rể Nadech Kugimiya và mẹ ruột nhảy múa, đem sính lễ đến rước dâu. Nguồn: X.

Visual không điểm nào chê của cặp sao hàng đầu showbiz Thái trong ngày trọng đại. Nguồn: X

Cô dâu Yaya Urassaya vô cùng xinh đẹp, sang trọng và thanh tú đứng trên lầu cao xem chú rể thực hiện các thử thách đón dâu từ hội nhà gái. Ảnh: X.

Nadech Kugimiya quỳ gối trao hoa để rước vợ minh tinh về dinh. Ảnh: X.

Cặp sao hôn nhau nồng nàn trong tiếng vỗ tay reo hò chúc phúc của dàn phù dâu - phù rể. Khoảnh khắc "khóa môi" ngọt ngào của cặp đôi 9X được ví von là đẹp lung linh chẳng kém gì cảnh phim. Ảnh: X

Cả hai nắm tay nhau đi giữa ruộng lúa chín vàng...

... và chụp ảnh lưu niệm trên cánh đồng. Ảnh: X.

Không gian đám cưới truyền thống giản dị, "cây nhà lá vườn" của Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya. Ảnh: X.

Nadech Kugimiya và "ngọc nữ Thái Lan" Yaya Urassaya nên duyên với nhau sau khi tham gia dự án phim lớn của nhà đài CH3 Chuyện Tình Hoàng Tử năm 2010. Tuy nhiên, phải đến năm 2019, họ mới chính thức công khai mối quan hệ tình cảm. Đến tháng 6/2023, nam thần Thái Lan thông báo đã cầu hôn thành công bạn gái minh tinh. Ngay lập tức, thông tin này đã gây bùng nổ mạng xã hội, khiến người hâm mộ của cặp đôi hot nhất showbiz Thái Lan vỡ òa trong hạnh phúc. Được biết, nam tài tử đã cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn kim cương 5,5 carat ngay trong chuyến du lịch ở Ý cùng hội bạn thân.

Nadech Kugimiya sinh năm 1991 mang trong mình hai dòng máu Thái - Áo, còn Yaya Urassaya sinh năm 1993 và là con lai Thái - Na Uy. Cả hai đều những gương mặt diễn viên quyền lực, được trả cát-xê cao top đầu Thái Lan. Theo tờ Thairath, để mời cặp sao này cùng sánh đôi với nhau trong 1 sự kiện, đối tác phải trả thù lao ít nhất 900.000 baht (khoảng 740 triệu đồng). Đây là giá cát-xê cao nhất đối với 1 cặp tình nhân trong showbiz xứ chùa Vàng.

Nadech Kugimiya và "ngọc nữ Thái Lan" Yaya Urassaya bén duyên với nhau sau khi tham gia bộ phim Chuyện Tình Hoàng Tử năm 2010. Ảnh: Instagram.

Nadech trao chiếc nhẫn kim cương khủng cho Yaya, chính thức cầu hôn thành công bạn gái sau 11 năm yêu nhau vào năm 2023. Ảnh: X.

Họ là đôi tình nhân có tình yêu bền bỉ đang ngưỡng mộ tại showbiz Thái Lan. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Thairath, X