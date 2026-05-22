Đám cưới hào môn tại Bến Tre: Cô dâu đeo 15 lượng vàng, nghi thức cưới lạ chưa từng thấy

Đám cưới của ái nữ tiệm vàng ở Bến Tre đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi cô dâu xuất hiện trong ngày trọng đại với số vàng đeo "nặng trĩu cổ", bó hoa cưới làm bằng vàng và loạt nghi thức độc đáo chưa từng thấy.

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh về một đám cưới xa hoa tại Bến Tre. Tâm điểm của buổi lễ là cô dâu xinh đẹp, được cho là ái nữ của một gia đình kinh doanh tiệm vàng, xuất hiện rạng rỡ trong bộ váy cưới lộng lẫy. Một trong những điều khiến dân tình không thể rời mắt chính là số vàng cưới được trao trong ngày trọng đại. Riêng bộ trang sức cô dâu đeo đã trị giá 5 cây vàng, còn bó hoa cưới trị giá 10 cây vàng.

Cô dâu đeo vàng kín cổ, kín tay, từ kiềng, vòng, nhẫn cho đến những món trang sức cỡ lớn được chế tác tinh xảo. Nhiều cư dân mạng hài hước ví cô dâu như đang khoác lên mình "áo giáp vàng" vì lượng trang sức quá nổi bật. Clip ghi lại khoảnh khắc cô dâu đeo vàng kín người, cầm bó hoa cưới bằng vàng đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Không chỉ vàng cưới gây chú ý, bó hoa cưới của cô dâu cũng khiến dân tình trầm trồ. Thay vì hoa tươi như thông thường, cô dâu cầm trên tay bó hoa được làm bằng vàng, vừa lạ mắt vừa thể hiện độ chịu chơi của gia đình. Nhiều bình luận cho rằng đây đúng là "đám cưới bước ra từ tiệm vàng", nhìn đâu cũng thấy ánh vàng lấp lánh.

Đặc biệt, chi tiết khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất là màn "lì xì" cho dàn bưng quả. Nếu như trong các đám cưới truyền thống, dàn bưng quả thường nhận phong bao lì xì lấy may, thì trong hôn lễ này, cặp đôi được cho là đã tặng vàng cho từng người trong đội hình bưng quả. Chi tiết này khiến nhiều người thích thú, cho rằng đây là màn "trả duyên" sang chảnh bậc nhất.

Chưa dừng lại ở đó, nghi thức trong ngày cưới cũng được biến tấu theo cách rất riêng. Thay vì nghi thức rót rượu quen thuộc, cô dâu chú rể thực hiện nghi thức "rót vàng, rót bạc", tạo nên khoảnh khắc vừa độc đáo vừa đúng tinh thần của một đám cưới con nhà tiệm vàng.

Dù gây nhiều tranh luận về độ xa hoa, phần lớn cư dân mạng vẫn gửi lời chúc mừng đến cặp đôi, cho rằng mỗi gia đình có cách riêng để thể hiện niềm vui trong ngày trọng đại. Với những chi tiết đặc biệt như cô dâu đeo vàng trĩu cổ, hoa cưới bằng vàng, lì xì dàn bưng quả bằng vàng và nghi thức rót vàng rót bạc, hôn lễ của ái nữ tiệm vàng Bến Tre chắc chắn là một trong những đám cưới gây chú ý nhất mạng xã hội thời gian gần đây.



