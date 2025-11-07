Đắk Lắk: 3 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng do bão số 13

Tối 7-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về công tác ứng phó bão số 13 Kalmaegi trên địa bàn.

Tàu thuyền đánh cá của người dân Đắk Lắk bị sóng đánh dạt vào bờ, hư hỏng nặng

Theo đó, báo cáo nhanh từ 54 địa phương trong tỉnh Đắk Lắk cho biết đến 16 giờ cùng ngày, bão số 13 và mưa lớn khiến 3 người chết (2 người do nhà sập, 1 người bị nước cuốn trôi) và 6 người bị thương.

Toàn tỉnh có 25 nhà sập hoàn toàn, 4.539 nhà bị tốc mái, 5.501 nhà bị ngập nước. Đến trưa 7-11, xã Đồng Xuân còn khoảng 500 nhà bị ngập.

Đắk Lắk có 26 điểm trường bị ảnh hưởng, với 73 phòng học, gần 1.000 m tường rào bị hư hỏng, sập đổ; 2 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái.

Toàn tỉnh có hơn 5.636 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, 117 con gia súc và 3.593 con gia cầm bị nước lũ cuốn trôi.

Đắk Lắk có 1 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân bị sóng đánh chìm và 2 tàu mắc cạn khi neo trong khu vực neo đậu.

Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Thủy sản và Biển đảo, tổng số lồng, bè bị thiệt hại khoảng 54.000 lồng, với thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 1.900 tỉ đồng. Nhiều công trình, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia xem xét hỗ trợ 200 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bão lũ.