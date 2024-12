Đài KBS tuyên bố Home Sweet Home của G-Dragon không đủ điều kiện phát sóng

Ra mắt vào ngày 22 tháng 11, chỉ một tháng sau Power, Home Sweet Home đã thu hút được sự chú ý đáng kể, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng mặc dù được phát hành bất ngờ. Ca khúc này cũng gây được tiếng vang vì có sự góp mặt của các thành viên BIGBANG là Taeyang và Daesung.

Bài hát Home Sweet Home truyền tải thông điệp chân thành về việc trở về "ngôi nhà ngọt ngào" của họ - người hâm mộ - và nhấn mạnh rằng họ chưa bao giờ thực sự rời xa, tạo được tiếng vang sâu sắc với người nghe.

Tuy nhiên, theo IZE vào ngày 4/12, KBS đã công bố kết quả đánh giá âm nhạc của mình, tuyên bố bài hát Home Sweet Home không đủ điều kiện phát sóng. KBS trích dẫn lý do không đủ điều kiện là do lời bài hát vi phạm Điều 46 của Quy định đánh giá phát sóng, hạn chế hiệu ứng quảng cáo, do đề cập đến các thương hiệu sản phẩm cụ thể. Trường hợp này tương tự như Mantra của Jennie.

Các bài hát được KBS coi là không đủ điều kiện có thể được gửi lại để đánh giá sau khi chỉnh sửa hoặc xóa nội dung có vấn đề. Chỉ sau khi được chấp thuận, bài hát mới có thể được phát trên các chương trình của KBS, bao gồm cả TV và radio.

Trong khi đó, các bài hát khác cũng được coi là không đủ điều kiện trong bài đánh giá âm nhạc mới nhất của KBS, bao gồm Isu Station của Ksher, Jump Over the Wall của Moon Chan-young, Accidentally Want to Succeed của Unchained Tiger và Day Trip của ONiLL, tất cả đều vi phạm cùng một quy định bằng cách đề cập đến các thương hiệu sản phẩm cụ thể.

Sau tuyên bố trên của KBS, G-Dragon chưa có động thái về chuyện có chỉnh sửa nội dung bài hát Home Sweet Home hay không cũng như không có bất kỳ phản hồi nào về thông tin trên.

Home Sweet Home cũng đã được G-Dragon cùng Taeyang và Daesung trình diễn trên sân khấu của lễ trao giải đình đám MAMA 2024 vào cuối tháng 11 vừa qua. Phần trình diễn này được đánh giá là phần trình diễn bùng nổ của đêm trao giải và nhận về nhiều lời tán thưởng. Người hâm mộ đã biến biển lightstick chủ đề màu xanh của MAMA thành một sự tôn vinh màu vàng rực rỡ, phản chiếu lightstick vương miện mang tính biểu tượng của BIGBANG.

Người ta đồn đoán rằng chính sự xuất hiện quá dữ dằn của Power vào cuối tháng 10 cùng sức lan toả của ca khúc này sau đó đã khiến MAMA phải tạo thêm giải thưởng mới nhằm lôi thủ lĩnh của BIGBANG lên sân khấu. G-Dragon đã được vinh danh với chiếc cup dành "Music Visionary of the Year" (tạm dịch "Người có tầm nhìn âm nhạc"). Và tiếp đó, với màn trình diễn bùng nổ của cá nhân G-Dragon cũng như màn trình diễn nhóm - cùng 2 thành viên của BIGBANG là Taeyang và Daesung - người ta nói rằng MAMA năm nay thu hút được lượng người xem kỷ lục nhờ vào G-Dragon.