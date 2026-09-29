Đại học Cornell đứng thứ mấy thế giới?

Đại học Cornell là một trong những ngôi trường Ivy League đình đám thế giới.

Nằm tại Ithaca, bang New York (Mỹ), Đại học Cornell (Cornell University) là một trong 8 thành viên của nhóm Ivy League, được thành lập năm 1865 bởi Ezra Cornell và Andrew Dickson White. Trường mở cửa đón sinh viên từ năm 1868 và mang mô hình khá đặc biệt khi vừa là một đại học tư thục, vừa thực hiện sứ mệnh land-grant (phục vụ cộng đồng và phát triển các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu thiết thực) của bang New York.

Cornell đào tạo nhiều lĩnh vực, từ khoa học, kỹ thuật, kinh tế, quản trị đến luật, kiến trúc, nông nghiệp và khoa học đời sống. Cơ sở chính của trường nằm tại Ithaca, trong khi Cornell còn có các cơ sở và chương trình hoạt động tại nhiều địa điểm khác, trong đó có New York City, Rome và Doha.

Khuôn viên Đại học Cornell (Mỹ) (Ảnh: Cornell University)

Trong QS World University Rankings 2027, bảng xếp hạng mới nhất của QS được công bố vào tháng 6/2026, Đại học Cornell đứng đồng hạng 16 thế giới với Đại học Yale (Mỹ). Cornell đạt 91,5 điểm, đứng sau Đại học Pennsylvania (Mỹ) và cùng vị trí với Yale.

Đây cũng là vị trí tương đương với QS 2026 của Cornell. Trước đó, trường từng đứng thứ 13 trong QS 2024, sau đó xuống vị trí 16 ở bảng 2025 và tiếp tục giữ vị trí này ở bảng 2026.

Trong khi đó, ở BXH Times Higher Education World University Rankings 2026, Cornell đứng đồng hạng 18 thế giới, cùng Đại học California, Los Angeles (UCLA) (Mỹ). Bảng xếp hạng này đánh giá các trường dựa trên nhiều nhóm tiêu chí liên quan đến giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, kết nối với ngành công nghiệp và triển vọng quốc tế.

Thứ hạng này cũng cho thấy Cornell đã cải thiện so với hai năm trước. Trong THE 2025 và 2024, trường đều đứng thứ 20 thế giới. Trước đó, Cornell đứng thứ 22 trong bảng 2022 và thứ 19 trong các bảng 2021, 2020 và 2019.

Một kết quả đáng chú ý khác đến từ Academic Ranking of World Universities (ARWU), thường được gọi là BXH Thượng Hải. Trong ARWU 2026, Cornell đứng thứ 12 thế giới, đồng thời đứng thứ 10 tại Mỹ.

Cần lưu ý là ARWU có cách tiếp cận khác QS và THE khi tập trung mạnh vào thành tích nghiên cứu. Bảng xếp hạng sử dụng các chỉ số như số cựu sinh viên và giảng viên giành Nobel hoặc Fields, số nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều, các công bố trên Nature và Science, số bài nghiên cứu được lập chỉ mục trong Web of Science và hiệu suất nghiên cứu bình quân.

Cornell giữ vị trí thứ 12 trong ARWU 2026, đúng bằng thứ hạng của trường ở các bảng ARWU 2025, 2024, 2023 và 2022. Điều này cho thấy vị trí của Cornell trong bảng xếp hạng thiên về nghiên cứu này khá ổn định trong nhiều năm gần đây.

Nhìn chung, Cornell có thứ hạng khá cao trong các BXH đại học thế giới uy tín (Ảnh: Cornell University)

Vậy Cornell thực sự đứng thứ bao nhiêu thế giới?

Câu trả lời là không có một thứ hạng duy nhất được dùng chung cho tất cả các đại học trên thế giới. Mỗi tổ chức xếp hạng sử dụng hệ thống tiêu chí và cách tính điểm khác nhau, vì vậy cùng một trường có thể đứng ở những vị trí khác nhau.

Tính đến tháng 9/2026, ba bảng xếp hạng đại học lớn đều đưa Cornell vào top 20 đại học thế giới. Trong đó, ARWU xếp Cornell cao nhất ở vị trí thứ 12, QS xếp đồng hạng 16 và THE xếp đồng hạng 18.

Điểm đáng chú ý là thứ hạng của Cornell không biến động quá mạnh trong những năm gần đây. Trường thường xuyên nằm trong nhóm đầu của các bảng xếp hạng quốc tế, dù vị trí cụ thể thay đổi tùy theo tiêu chí mà từng tổ chức sử dụng.

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