Daddoa - Beauty blogger nổi tiếng qua đời ở tuổi 29

Mới đây, thông tin nữ beauty blogger Hàn Quốc, sở hữu 1,1 triệu người theo dõi trên YouTube - Daddoa qua đời ở tuổi 29 khiến không ít người ngỡ ngàng. Cụ thể, ngày 23/12 vừa qua, công ty chủ quản của Daddoa - Leferi Beauty Entertainment đã chính thức xác nhận thông tin, thông báo về sự ra đi của nữ YouTuber.

Theo đó, cô qua đời vào ngày 16/12, nguyên nhân chính xác không được tiết lộ. Phía công ty chủ quản cũng bày tỏ mong muốn công chúng không đưa ra bất kỳ suy đoán nào để tôn trọng quyền riêng tư của gia đình nữ YouTuber, tập trung tưởng nhớ người quá cố.

Đại diện công ty chủ quản của Daddoa, ông Choi In-seok, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất: "Daddoa không chỉ là một YouTuber thế hệ đầu tiên, cô ấy còn là người đầu tiên chứng minh tiềm năng toàn cầu hóa của ngành làm đẹp Hàn Quốc”.

Daddoa là nữ beauty blogger đời đầu được nhiều người biết đến, yêu mến

Trên kênh YouTube sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi của Daddoa, rất nhiều người hâm mộ đã tràn vào và để lại bình luận tiếc thương. Được biết, video cuối cùng mà cô đăng tải cũng đã cách đây 4 năm. Thời gian vừa qua, nữ beauty blogger không có thêm cập nhật. Một số thông tin cho rằng cô tạm ngừng hoạt động để tập trung vào hoàn thành việc học. Ngoài ra cô cũng đang chuẩn bị học thạc sĩ, sắp xếp một cuộc sống mới.

Một số bình luận từ cộng đồng mạng:

- “Tôi đã xem video của Daddoa từ năm 20 tuổi và thường xuyên bắt chước cô ấy cách trang điểm. Chúng tôi bằng tuổi nhau nên tôi cảm giác như cả hai là bạn bè, tôi và cô ấy cùng lớn lên. Và giờ đây tôi cảm thấy như mình đang nói lời tạm biệt với một người bạn đã cùng tôi trải qua tuổi trẻ. Thật đáng tiếc vì cô ấy mới chỉ 29 tuổi và đã rất chăm chỉ, nỗ lực để thành công như hiện tại”.

- “Tôi yêu thích làm đẹp từ hồi trung học và đã xem cô ấy từ rất lâu. Hiện tại, tôi cũng làm trong ngành làm đẹp với tư cách là nhân viên bán hàng. Tôi cảm thấy mình được truyền cảm hứng rất nhiều từ Daddoa. Khi nghe tin cô ấy qua đời, tôi cảm thấy bàng hoàng và buồn bã. Tôi đã mong đó không phải là sự thật… Hy vọng giờ đây cô ấy đã thoát khỏi mọi đau đớn và được yên nghỉ”.

- “Mình vào lại trang YouTube này sau khi nghe tin… Phong cách trang điểm của mình học hỏi từ Daddoa rất nhiều. Mong bạn an nghỉ và luôn xinh đẹp dù ở đâu”.

- “Một biểu tượng beauty blogger gắn liền với nhiều người. Giờ cô ấy đã không còn trên cõi đời nữa, thật thương tiếc và xót xa. Cảm giác buồn bã như một người thân lâu năm của mình ra đi. Mong bạn an nghỉ và đến một nơi thật đẹp nhé”.

- “Buồn quá… Em đã xem chị từ khi còn học tiểu học. Nhưng lớn hơn, nhiều thứ cuốn đi, em cũng không còn hay xem nữa. Giờ nghe tin cảm giác rất nghẹn lòng. Một thời gian rồi chị không ra video, hẳn phải có điều gì khó khăn lắm. Em mong chị biết có rất người yêu quý chị, giống như em. Dù có đi đến đâu cũng phải thật xinh đẹp và an yên như đã từng nhé”.

Daddoa đã tạm ngừng ra video từ 4 năm trước

Từ cách đây 10 năm, Daddoa (SN 1996) nổi lên như một hiện tượng nhờ video “vịt hóa thiên nga” hướng dẫn cho các cô nàng nữ sinh làm thế nào để trông tự nhiên nhưng vẫn xinh đẹp và tỏa sáng nhất khi đến trường. Bên cạnh đó, cô còn review các sản phẩm và chia sẻ những tip làm đẹp cực bổ ích.

Các video của Daddoa có cả phụ đề tiếng Anh, vì thế có thể tiếp cận đến khán giả ở mọi quốc gia. Chỉ sau khoảng vài năm thành lập, kênh làm đẹp của cô đã đạt được hơn 1 triệu lượt theo dõi và nhận được sự yêu thích của nhiều người đến từ nhiều đất nước khác nhau, trong đó có cả Việt Nam.

