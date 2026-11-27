Mưa to kéo dài kết hợp hồ chứa nước Thới Lới đạt đến đỉnh điểm và tràn đầy đã gây ngập nhà dân ở đặc khu Lý Sơn với mực nước trung bình từ 70cm đến 1,5m.

Chiều 27/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết chính quyền địa phương vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Theo đó, qua kiểm tra thực tế, UBND đặc khu đã đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra. Cụ thể, 70 ngôi nhà bị ngập, 1.000m đường giao thông bị bồi lấp đất, đá. Khoảng 120 hecta hoa màu (vụ tỏi Đông Xuân) ngập úng, có nguy cơ mất trắng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 18 tỷ đồng.

Đặc khu Lý Sơn hứng trận ngập lịch sử. (Ảnh: Đ.K)

Mưa lớn kéo dài từ ngày 25/11 khiến Lý Sơn hứng trận ngập lịch sử. Khu dân cư số 3, thôn Đông An Hải (đặc khu Lý Sơn) là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất.

“Mưa lớn kéo dài từ chiều 25 đến sáng 26/11 với lượng mưa lên đến 500mm. Mưa lớn kết hợp hồ chứa nước Thới Lới đã đạt đến đỉnh điểm và tràn đầy đã gây ngập sâu đến 1,5m tại khu vực Khu dân cư số 3, thôn Đông An Hải” - ông Huy thông tin thêm.

Trải qua đợt ngập lịch sử, UBND đặc khu Lý Sơn đưa ra đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai để người dân giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Quan tâm đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng để giảm thiệt hại cho người dân.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ chiều tối 27/11 đến chiều tối 29/11, khu vực phía Đông và vùng núi của tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa 250-500 mm, có nơi trên 600 mm. Khu vực phía Tây có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 70-150 mm, có nơi trên 170 mm.