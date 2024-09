Đã tìm ra outfit xấu nhất phim Hàn hiện nay

Chưa bàn đến nội dung, thời trang trong phim Hàn luôn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng với những outfit đẹp mắt, thời thượng và đi đầu xu hướng. Thế nhưng, mới đây, trang phục của Jung So Min trong bộ phim hot hit Love Next Door lại là trường hợp hiếm có khó tìm khi xấu và quê đến khó hiểu. Có lẽ, nếu không nhờ visual của người đẹp sinh năm 1989 "cứu cánh", outfit này sẽ còn tệ hơn nữa.

Jung So Min xuất hiện với bộ váy sơ mi phối màu với phần điểm nhấn đai nơ để tạo vẻ điệu đà, nữ tính. Tuy nhiên, việc phối 2 tông màu be - hồng tím baby đã khiến tổng thể bộ váy trông vô cùng sến súa, lòe loẹt. Không những thế, kiểu dáng của thiết kế này còn lỗi thời như trang phục những năm 80, cũng không tôn được vóc dáng nữ chính, trông bị luộm thuộm và kém sang.

Đáng chú ý, những tập trước đó, Jung So Min đang ghi điểm với hội "mọt phim" nhờ phong cách đơn giản, casual nhưng vẫn rất xinh xắn. "Bạn gái" Jung Hae In thường ưa chuộng những item basic và có tính ứng dụng cao, kết hợp với lối mix&match hiện đại để tạo nên tổng thể outfit nịnh mắt, trendy. Do đó, nhiều người không khỏi khó hiểu tại sao phong cách của nữ chính lại bất ngờ tụt hạng cấp tốc đến vậy.

Jung So Min trong Love Next Door còn được coi là "sách mẫu" của nhiều chị em công sở với phong cách thanh lịch, hiện đại. Cô thường phối những mẫu áo blazer, dạ tweed với quần jeans để hoàn thiện look đồ của mình.