Đà Nẵng, Hội An được sao Hàn mở bát đầu năm: Ailee cực rạng rỡ, NewJeans khiến fan hóng vlog du lịch Việt Nam

Những năm gần đây, fan Việt đã được chứng kiến rất nhiều ngôi sao Hàn đổ bộ đến Việt Nam, nhất là Đà Nẵng và Hội An trở thành điểm đến lý tưởng không chỉ để quay show, ghi hình mà còn để du lịch nghỉ mát, tận hưởng quãng thời gian xả hơi. Bằng chứng là ngay trong những ngày đầu năm, fan Việt đã tình cờ bắt gặp loạt sao Hàn đình đám vi vu ở Hội An và Đà Nẵng.

Vừa mới đây nhất, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh hai bạn trẻ chụp ảnh cùng “Beyoncé xứ Hàn” ca khủng của làng Kpop - Ailee tại Đà Nẵng. Sự đổ bộ đầy bất ngờ này khiến fan Việt vô cùng ngỡ ngàng. Ailee trong trang phục xinh đẹp, thoải mái tạo dáng cạnh fan.

Ảnh: K Crush

Mới tháng 9 vừa qua, nữ ca sĩ đến Hà Nội để tham gia chương trình Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc - K FOOD Fair 2023 và nhận được sự yêu mến của đông đảo hội mê nhạc. Ai cũng mong Ailee có thể ở lại lâu hơn. Vậy nên khác với lần trước đi công tác tại Việt Nam, lần này ca sĩ Ailee đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng. Hy vọng nữ ca sĩ sẽ có thể thư giãn, nghỉ xả hơi cũng như đăng tải thật nhiều thước hình du lịch ở Việt Nam.

Không chỉ có Đà Nẵng trở thành địa điểm hot hit lúc này, mà Hội An cũng là toạ độ khiến fan Việt đặc biệt chú ý khi vài ngày gần đây các thành viên của nhóm nhạc NewJeans lần lượt xuất hiện tại phố cổ Hội An. Ngay trong ngày hôm nay fan đã bắt gặp khoảnh khắc Hani dạo chơi trên phố cổ Hội An. Trong hình ảnh được chia sẻ, nữ Idol diện áo phông oversize và quần jeans ống rộng. Fan xuýt xoa vì mặt mộc vô cùng đáng yêu của Hanni trong ảnh cam thường được chụp lại.

Trước Hanni vài ngày, thành viên Danielle cũng đã đặt chân đến Hội An. Trong clip của team qua đường bắt gặp, "thiên thần lai" chỉ diện đồ đơn giản vẫn nổi bần bật nhờ vóc dáng mảnh mai cùng nụ cười “thương hiệu”. Ngoài ra, khoảnh khắc nữ Idol đội nón lá đi dạo phố cổ Hội An càng khiến dân tình "đổ rần rần". Không ít người đồn đoán rằng sau chuyến đi này Danielle và Hanni sẽ “trình làng” vlog tại Hội An trên YouTube của các cô nàng.

Quả thực ngày càng có nhiều sao Hàn ghé thăm mảnh đất hình chữ S đặc biệt là Đà Nẵng và Hội An. Vùng đất miền Trung này sở hữu cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, bao gồm các hòn đảo đẹp thơ mộng và bãi biển thuộc top đẹp nhất thế giới. Hy vọng các sao Hàn sẽ có kỳ nghỉ vui vẻ và thật nhiều kỷ niệm tại đất nước Việt Nam xinh đẹp này.