Đưa Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc vào khai thác du lịch

Dự án Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc thực hiện trên địa bàn thị trấn Đa Phước, huyện An Phú với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Trong đó có khoảng hơn 160 chiếc bè nuôi các loại cá nằm trải dài trên sông gần 1km, được tô điểm bằng sáu khối màu là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím.

Việc ra mắt sản phẩm du lịch Làng bè sắc màu nhằm hỗ trợ các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch, hộ dân khu vực xung quanh làng bè ngã ba sông Châu Đốc xây dựng và khai thác các dịch vụ du lịch phục vụ du khách và nhà đầu tư đến An Giang, đánh dấu thời điểm công trình được thi công hoàn thành và chính thức đưa vào danh sách điểm đến, điểm tham quan du lịch của tỉnh.

Đây cũng là cơ hội kết nối doanh nghiệp du lịch An Giang nhất là các điểm đến của An Giang với lữ hành của TP.HCM, Hà Nội và 12 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL; đồng thời, tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thông tin về các khu điểm du lịch, các tour, tuyến du lịch, về vẻ đẹp của văn hóa và con người vùng đất An Giang đến với các doanh nghiệp lữ hành, các du khách, đối tác trong và ngoài nước; nhằm thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với An Giang.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang đồng thời tổ chức các hoạt động như đón đoàn famtrip khảo sát, trải nghiệm các dịch vụ du lịch, các điểm tham quan tại khu vực Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc và một số điểm du lịch khác như Làng Chăm, khu du lịch quốc gia Núi Sam, điểm tham quan rừng tràm Trà Sư, kênh Vĩnh Tế, chợ Châu Đốc.