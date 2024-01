Cách Thái Lan đưa ngành du lịch vượt lên trong khu vực

Du lịch Thái Lan đã gấp rút “chuyển mình”

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, có hơn 28 triệu lượt khách nước ngoài đến Thái Lan vào năm 2023, tạo ra doanh thu hơn 1.000 tỷ baht (28,7 tỉ USD) từ chi tiêu của khách du lịch. Thành công này là nhờ khoản đầu tư không nhỏ cho quảng bá du lịch của nước này, lên tới 3,25 tỉ baht (hơn 93 triệu USD) với những chính sách du lịch được nghiên cứu bài bản, kịp thời.

Trước tiên phải kể đến chính sách visa, tăng thời gian lưu trú theo diện miễn thị thực cho các đối tượng du khách từ nhiều quốc gia, được coi là điểm cộng cho du lịch Thái Lan trong giai đoạn mới mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19.

Một yếu tố quan trọng đối với du lịch Thái Lan trong năm 2023 là nỗ lực tiếp tục quảng bá thương hiệu “Amazing Thailand”, chú trọng vào việc thúc đẩy và phát triển ngành du lịch bền vững và có giá trị cao, cung cấp dịch vụ du lịch dựa trên trải nghiệm ý nghĩa và tận dụng nền tảng quyền lực mềm 5F của nước này là – Ẩm thực, Phim, Lễ hội, Võ cổ truyền muay Thái và Thời trang; quảng bá nét độc đáo "Thainess" như massage Thái, lụa Thái, đền chùa cổ kính…

Công viên Nagarapirom tổ chức Lễ hội đếm ngược Countdown 2024 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: VOV-Bangkok

Song song với nỗ lực thu hút du khách từ các thị trường đang phát triển nhanh chóng như Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc… Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã có nhiều hoạt động xúc tiến du lịch tại các thị trường Trung Đông và Trung Á, được coi là thị trường mới tiềm năng vì thời gian bay ngắn và du khách từ khu vực này có nhu cầu cao đi du lịch nước ngoài sau đại dịch.

Trong mùa cao điểm du lịch cuối năm vừa qua, Thái Lan quyết định nới lỏng các quy định, cho phép các địa điểm giải trí về đêm có chọn lọc ở một số địa phương chủ chốt được mở cửa hoạt động đến 4h sáng. Quyết định này đã mang lại những hiệu quả không nhỏ cho ngành du lịch, trong kỳ nghỉ đón năm mới 2024.

Bên cạnh nỗ lực thu hút du khách quốc tế, Thái Lan không hề bỏ quên thị trường trong nước. Một loạt các chiến dịch thúc đẩy du lịch nội địa cũng đã được triển khai, truyền cảm hứng cho người Thái đi du lịch như các chiến dịch “365 ngày ở Thái Lan”, “Ghé thăm Thái Lan kỳ thú”, “Trải nghiệm các lễ hội Thái Lan 2023” đã khuyến khích dân Thái ghé thăm các điểm đến mới, thúc đẩy chi tiêu và quảng bá những điểm du lịch mới này.

Thu hút du khách đến Bangkok

Đón khoảng 22,78 triệu du khách vào năm 2023, thủ đô Krungthep hay Bangkok của Thái Lan nổi tiếng với cuộc sống đường phố sôi động, di sản văn hóa phong phú và ẩm thực hấp dẫn, mang đến sự pha trộn độc đáo giữa truyền thống cổ xưa và hiện đại, từ những ngôi chùa trang trí tinh xảo như Wat Arun và Wat Phra Kaew cho đến những khu chợ nhộn nhịp như Chatuchak, hay các món ăn đường phố nổi tiếng như mỳ xào Pad Thai và món canh chua Tom Yum Goong.

Hơn thế, Bangkok lại có những lợi thế nhất định, với vị trí đắc địa ở Đông Nam Á và là trung tâm giao thông hàng không lớn, chỉ cách nhiều thành phố lớn khác trong khu vực vài giờ bay, cách Seoul hoặc Tokyo 5 đến 6 giờ bay, hoặc cách Singapore khoảng 2 giờ bay.

Trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao tại nhiều nước trên thế giới, du khách quốc tế vẫn cảm thấy khá thoải mái khi chi tiêu tại Bangkok, khi chỉ với 10 USD du khách đã có một chỗ nghỉ tạm ổn ở một nhà nghỉ giá rẻ, hay chỉ mất khoảng 2 USD cho một bữa ăn khá no trên đường phố.

Một điểm giải trí về đêm ở Bangkok. Ảnh: VOV-Bangkok

Về di chuyển, du khách có thể dễ dàng đến nhiều địa điểm lịch sử bằng xe Tuk Tuk, tàu điện trên cao. Hệ thống giao thông hiện đại có thể đưa bạn từ điểm A đến Z mà không bị tắc nghẽn giao thông, lại sạch sẽ, văn minh, không quá chen chúc như Tokyo hay Seoul.

Việc phân loại rác, giữ gìn môi trường cảnh quan cả ở trong các tòa nhà hay bên ngoài đường phố Bangkok đều được thực hiện khá quy củ, đảm bảo luôn sạch sẽ, đặc biệt là ở những khu tham quan du lịch. Tỉ lệ tội phạm tại thành phố này là rất thấp, những hiện tượng móc túi hay giật đồ là gần như không phổ biến.

Bangkok còn có những khu phố riêng dành cho du khách nước ngoài như Soi Nana dành cho người Arab, Korean Town cho người Hàn Quốc, làng Nhật Bản hay khu China Town sầm uất. Với rất nhiều điểm cộng như vậy thì không quá ngạc nhiên khi năm 2023, Bangkok đã đứng đầu danh sách thành phố thu hút khách quốc tế nhất, vượt qua cả Paris hay London.

Cách Thái Lan hướng đến năm 2024

Chính phủ Thái Lan dự kiến đón 35 triệu lượt khách và thu về khoản doanh thu là 3.500 tỷ baht (100 tỷ USD) trong năm 2024. Nước này đặt mục tiêu quảng bá du lịch thông qua 5 chiến lược chính: nâng cao hình ảnh thương hiệu bền vững, khám phá các thị trường chất lượng mới, tìm kiếm quan hệ đối tác mới, mở rộng kết nối giao thông mặt đất và sử dụng nội dung số để tiếp thị.

Các nhà chức trách nước này đã và đang triển khai chiến dịch quảng bá Thái Lan như một điểm đến tuyệt vời trong suốt cả năm. Chiến dịch này sẽ tập trung quảng bá những điểm đến du lịch ít được biết đến nhưng có tiềm năng đầu tư và du lịch gồm Phrae, Lampang, Nakhon Sawan, Nakhon Phanom, Si Sa Ket, Chanthaburi, Ratchaburi, Kanchanaburi, Nakhon Si Thammarat.

Chùa Núi Vàng (Wat Saket) - một điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm Bangkok, Thái Lan. Ảnh: VOV-Bangkok

Chính sách miễn thị thực đối với các nhóm khách du lịch tiếp tục được coi là đòn bẩy quan trọng đối với du lịch Thái Lan. Thái Lan mới đây đã tuyên bố chính thức miễn thị thực vĩnh viễn cho công dân Trung Quốc từ tháng 3/2024, và nước này hiện đang xúc tiến đàm phán với nhiều quốc gia khác để thảo luận các chính sách miễn thị thực tương tự. Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cũng kiến nghị chính phủ nước này kéo dài thời gian lưu trú cho du khách từ 30 ngày lên 90 ngày, thảo luận với Bộ Ngoại giao Thái Lan để xúc tiến kế hoạch cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần cho khách du lịch.

TAT mới đây đã khởi động chiến dịch mang tên "Amazing Thailand Expat Privileges" (tạm dịch: Thái Lan tuyệt vời với đặc quyền cho người nước ngoài lưu trú), miễn phí vào cửa cho du khách tại các công viên quốc gia và giảm giá tới 80% chi phí tại hơn 200 điểm du lịch, dịch vụ trên toàn Thái Lan cho tới hết tháng 2/2024.

Gần đây TAT lại tiếp tục khởi động một chương trình phối hợp với lực lượng cảnh sát du lịch và Grab Taxi Thái Lan để đảm bảo an toàn cho du khách nước ngoài với tên gọi “Thais always care” (tạm dịch: Người Thái luôn quan tâm). Chiến dịch này đảm bảo rằng khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới được tận hưởng những trải nghiệm du lịch liền mạch, cảm thấy an toàn và được chào đón tại Thái Lan.

Một điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực biến Thái Lan thành “trung tâm giải trí châu Á” là đảm bảo nước này là điểm đến an toàn, chuyên nghiệp, nhưng cũng vô cùng sôi động với vô số những sự kiện, lễ hội về văn hóa, âm nhạc, triển lãm, giải trí quốc tế sẽ diễn ra trong suốt năm 2024.