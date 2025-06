Đà Nẵng "hòa quyện tuyệt vời" qua lăng kính phóng viên quốc tế

Anthony Bourdain – cố đầu bếp và nhà làm phim tài liệu nổi tiếng thế giới – từng có câu nói ấn tượng về mảnh đất hình chữ S: "Việt Nam cuốn lấy bạn và không buông. Một khi đã yêu, thì yêu mãi mãi."

Để cảm nhận đánh giá của cố đầu bếp người Mỹ, cũng như để trải nghiệm "sự hòa quyện tuyệt vời" giữa ẩm thực, văn hóa, cảnh sắc và lịch sử, phóng viên Chris Dwyer của đài Channel News Asia (CNA - Singapore) đã thực hiện chuyến đi 72 giờ đến Đà Nẵng - thành phố ven biển miền Trung của Việt Nam.

Dưới đây là cảm nhận cũng như cẩm nang du lịch Đà Nẵng của phóng viên người Anh.

Biển Mỹ Khê. Ảnh: iStock

ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ

Một cách tuyệt vời để thực sự cảm nhận về Đà Nẵng là tham gia tour ẩm thực theo nhóm nhỏ, với sự hướng dẫn của "các bạn trẻ Việt Nam song ngữ đầy nhiệt huyết". Theo Chris, mì Quảng là món ăn không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng.

"Tinh hoa của món ăn trứ danh" đến từ tầng tầng lớp lớp hương vị: rau tươi, bắp chuối, các loại rau thơm, sợi mì gạo và tôm hòa quyện trong nước dùng ninh từ xương heo, bò, cá và gà, rồi được hoàn thiện với nghệ.

Chưa hết – một chút chanh cho độ chua, rau mùi tùy chọn, đậu phộng rang và bánh tráng giòn tạo nên một hành trình vị giác hoàn hảo.

Mì quảng được mô tả là món ăn không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng. Ảnh: Chris Dwyer

Món đáng nhớ khác trong tour ẩm thực được khẳng định là bánh xèo. "Bánh giòn vàng ruộm với tên gọi bắt nguồn từ tiếng ‘xèo’ khi đổ bột vào chảo nóng. Bánh được cuốn cùng bánh tráng, rau sống và thịt nướng thơm lừng, chấm cùng nước chấm nâu đặc chế từ gan heo, đậu phộng, tỏi, ớt, mắm tôm và nhiều nguyên liệu khác – tạo nên hương vị khó cưỡng" - Chris mô tả.

Tất nhiên, còn vô số hàng quán địa phương khác với mức giá "không thể tin nổi" và bí kíp chọn quán đông khách vẫn luôn hiệu quả - chàng phóng viên này nói thêm.

Bánh xèo, món ăn đáng nhớ với hương vị khó cưỡng đến từ bánh tráng, rau sống, thịt nướng thơm lừng, nước chấm đặc biệt cùng nhiều nguyên liệu khác. Ảnh: Chris Dwyer

TRẢI NGHIỆM VÀ KHÁM PHÁ

Là một thành phố cảng lớn, Đà Nẵng có đại lộ ven biển rợp bóng cây và bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng – nơi lý tưởng để thư giãn, ăn uống và ngắm cảnh. Giống nhiều điểm đến khác, đi lang thang trong "mê cung" phố nhỏ và ngắm cuộc sống thường nhật là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ.

"Cầu Rồng là biểu tượng không thể bỏ qua, đặc biệt vào buổi tối khi được chiếu sáng rực rỡ. Gần đó là chợ đêm Sơn Trà – nơi bày bán ẩm thực đường phố và các món đồ lưu niệm thú vị" - Chris khẳng định.

Một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Đà Nẵng, Cầu Rồng là biểu tượng của thành phố cảng sôi động này. Ảnh: iStock

Cũng theo phóng viên người Anh, một cây cầu khác nổi tiếng không kém là Cầu Vàng – dài 500 mét, như được nâng đỡ bởi đôi bàn tay đá khổng lồ.

Nằm ở phía Tây của Đà Nẵng, cầu tọa lạc trong khu giải trí Bà Nà Hills – nơi có cáp treo dài nhất thế giới và nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Phố cổ Hội An cũng là một trong những điểm đến được Chris khẳng định là "không thể bỏ qua khi ghé Đà Nẵng". Với những con ngõ đầy đèn lồng, kênh rạch, chùa chiền, nhà cổ Pháp và cây cầu Nhật thế kỷ XVII, đây là biểu tượng không thể thiếu của miền Trung Việt Nam.

Cầu Vàng – dài 500 mét, như được nâng đỡ bởi đôi bàn tay đá khổng lồ. Ảnh: iStock

MUA SẮM

"Hội An là thiên đường mua sắm, đặc biệt nổi tiếng với hàng chục tiệm may đo sẵn hoặc đặt may theo yêu cầu, có thể hoàn thành chỉ sau chưa đầy 24 giờ" - Chris mô tả.

Ngoài ra còn có nhiều phòng tranh nghệ thuật với đủ mức giá và phong cách. Đèn lồng là mặt hàng rất được ưa chuộng và với những tín đồ ẩm thực, một hũ tương ớt dẻo Hội An là món quà nhất định phải có - đặc biệt hợp với món cao lầu gồm thịt heo xá xíu, rau thơm, giá đỗ và sợi mì đặc biệt, anh nói thêm.

Hội An cách Đà Nẵng khoảng 35 phút lái xe. Ảnh: Chris Dwyer

ẨM THỰC CAO CẤP

"Đỉnh cao ẩm thực tại Việt Nam không thể không kể đến Maison 1888, nhà hàng được gắn sao Michelin duy nhất tại khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun. Hiện tại, nhà hàng được giám sát bởi bếp trưởng huyền thoại Christian le Squer (Le Cinq, Paris – 3 sao Michelin), còn thực đơn được chế biến bởi bếp trưởng Florian Stein cùng đội ngũ" - Chris khẳng định.

Phòng ăn chính của La Maison 1888. Ảnh: La Maison 1888

Những lựa chọn cao cấp khác bao gồm món Pháp truyền thống tại Cabanon Palace, món Quảng Đông tại The Golden Dragon và ẩm thực Ý pha trộn hương vị Việt tại Si Dining.

Với những ai yêu thích ẩm thực Nhật, Tingara – nhà hàng mới của đầu bếp Junichi Yoshida – mang đến không gian hướng biển lãng mạn, phục vụ teppanyaki và sushi omakase tuyệt hảo, kèm bộ sưu tập rượu sake ấn tượng.