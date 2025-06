Cảnh tượng khó tin tại tuyến phố du lịch Đà Nẵng

Trong nhiều ngày qua, dọc các tuyến phố trung tâm TP Đà Nẵng như Trần Phú, Hùng Vương – khu vực vốn sôi động bậc nhất nhờ lượng khách du lịch Hàn Quốc đông đảo – đang ghi nhận tình trạng hàng loạt cửa hàng thời trang, túi xách đột ngột đóng cửa, gây ra cảnh đìu hiu chưa từng có tại một trong những điểm mua sắm nổi tiếng của thành phố.

Một cửa hàng phụ kiện thời trang ở đường Trần Phú - đối diện chợ Hàn, Đà Nẵng đóng cửa nhiều ngày qua

Theo ghi nhận thực tế, từ ngã tư Hùng Vương – Trần Phú đến khu vực chợ Hàn, hơn chục cửa hàng kinh doanh thời trang, phụ kiện, túi xách… đã đồng loạt tạm ngừng hoạt động. Nhiều cửa hàng cửa đóng then cài không thông báo lý do, thậm chí có nơi còn bị dán thông báo cắt nước do chưa thanh toán đúng hạn.

Cửa hàng túi xách, giày trên đường Hùng Vương đóng cửa

Loạt cửa hàng ở phố du lịch cạnh chợ Hàn tạm ngừng hoạt động

Một số nhân viên bảo vệ tại đây cho biết hiện tượng này xuất hiện gần một tháng qua, trùng thời điểm các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái.

Không chỉ là nơi mua sắm quen thuộc của du khách, khu vực này còn có mức thuê mặt bằng "đắt đỏ" hàng đầu thành phố. Một mặt bằng hai mặt tiền tại ngã tư Trần Phú – Hùng Vương được cho thuê với giá lên tới 200 triệu đồng mỗi tháng.

Cảnh tượng hiếm thấy ở tuyến phố du lịch mùa cao điểm

Việc nhiều cửa hàng đột ngột đóng cửa khiến người dân lo ngại sẽ dẫn đến làn sóng trả mặt bằng hàng loạt, gây ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị du lịch.

Một nhân viên làm việc tại một cửa hàng trên đường Hùng Vương cho biết, tình trạng các cửa hàng cùng lúc nghỉ bán như thế này là rất hiếm gặp, nhất là khi đang vào mùa cao điểm du lịch hè.

Ông Phan Trúc Lâm – Trưởng phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng, xác nhận đã có khoảng 55 cửa hàng kinh doanh mặt hàng thời trang trên các tuyến phố du lịch tạm ngừng hoạt động. Nguyên nhân được cho là do lo ngại bị kiểm tra hoặc do kinh doanh kém hiệu quả trong thời gian gần đây.



Việc tạm ngưng hoạt động của các cửa hàng được cho là do lo ngại bị kiểm tra hoặc kinh doanh kém hiệu quả

Ông Lâm cũng cho biết, trong đợt cao điểm kiểm tra từ ngày 15-5 đến 15-6, lực lượng Quản lý thị trường TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra 147 vụ, xử lý 93 vụ vi phạm. Mặc dù số vụ xử lý giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị hàng hóa tịch thu lại tăng mạnh, đạt hơn 1,59 tỉ đồng, tăng hơn 82%.

Trong đó, trị giá hàng buộc tiêu hủy hơn 643 triệu đồng, tăng gấp đôi so với năm ngoái, còn hàng tạm giữ chờ xử lý ước tính khoảng 439 triệu đồng.

Nhân viên tháo gỡ biển hiệu công ty trước cửa hàng trên đường Hùng Vương

Trước tình trạng hàng loạt cửa hàng bất ngờ dừng hoạt động, Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp giám sát. Cụ thể, lực lượng chức năng đã lập danh sách các cơ sở tạm ngừng hoạt động bất thường, phối hợp với Công an và chính quyền địa phương để theo dõi sát sao. Khi các cửa hàng này mở cửa trở lại, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất.

Ngoài ra, ngành quản lý thị trường cũng đang tăng cường điều tra các kho hàng, điểm tập kết ngoài địa điểm kinh doanh chính thức, cũng như giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh online, trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội để kịp thời phát hiện hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả.

Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu hình sự.

Giấy thông báo tạm ngừng cung cấp nước dán ở trước cửa hàng

Việc kiểm tra được thực hiện trong khuôn khổ thực hiện Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 4-6 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy mạnh cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên cả nước.

Theo đó, lực lượng Quản lý thị trường Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành với các đơn vị như Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cục Thuế... để kiểm soát sát địa bàn, đặc biệt tại các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, kho bãi và các điểm có nguy cơ vi phạm cao.