Da khô sẽ cảm ơn nếu bạn dùng 4 kem chống nắng dưỡng ẩm này vào mùa đông

Mùa đông luôn là khoảng thời gian khiến làn da dễ khô căng, bong tróc và trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Với những nàng da khô, việc chọn kem chống nắng không chỉ dừng lại ở khả năng bảo vệ khỏi tia UV, mà còn phải mang đến cảm giác ẩm mượt, mềm mại như có một lớp dưỡng dày nhưng vẫn thoáng mặt. Dựa trên trải nghiệm thực tế, dưới đây là 4 loại kem chống nắng dưỡng ẩm "căng mướt như có nước chảy dưới da" - những ứng cử viên hoàn hảo để dùng trong mùa thu - đông.

1. D'Alba Waterfull Tone-Up Sun Cream SPF 50+ PA++++ - Cấp ẩm mọng nước kiểu Hàn

D'Alba luôn nổi tiếng với các dòng dưỡng ẩm tạo hiệu ứng "da trong veo kiểu Hàn", và kem chống nắng Waterfull Essence chính là minh chứng rõ ràng nhất. Kết cấu mỏng nhẹ, mềm như gel nhưng lên da lại cấp nước mạnh mẽ, khiến bề mặt da bóng khỏe tự nhiên như thể "vừa được uống đủ 2 lít nước". Đây là kiểu finish mà nhiều nàng mê da căng bóng chắc chắn sẽ thích mê.

Lớp chống nắng của D'Alba gần như trong suốt, không để lại vệt trắng và hoàn toàn không bí mặt. Nhìn bằng mắt thường, da như mịn hơn, ngậm nước và tươi sáng hơn hẳn. Nếu bạn thích loại kem chống nắng mỏng, ẩm, ráo và mang lại hiệu ứng "làn da ngậm nước" thì đây là lựa chọn hoàn toàn xứng đáng.

2. Elixir Reflet Balancing Oshiroi Milk - Làm đều màu da, ẩm mượt kiểu Nhật

Nếu bạn thích kem chống nắng có hiệu ứng nâng tông nhẹ, làm da sáng và mịn hơn ngay lập tức thì Elixir là lựa chọn chuẩn bài. Kết cấu dày hơn D'Alba một chút, nhưng độ dưỡng ẩm lại "đã" hơn, đặc biệt phù hợp với da khô, da thiếu nước hoặc da đang bong tróc nhẹ.

Điểm đặc biệt của Elixir là khả năng làm đều màu da rất tự nhiên, kiểu mịn mướt như được phủ một lớp kem dưỡng có màu. Không trắng bệch, không loang lổ - chỉ là sự rạng rỡ vừa đủ để gương mặt trông tươi tỉnh hơn. Nếu bạn muốn một loại chống nắng dưỡng ẩm kiêm luôn lớp "base" nhẹ nhàng cho mùa đông, Elixir chắc chắn không làm bạn thất vọng.

Nơi mua: Elixir

3. Beauty Of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh: Rice + B5 SPF50+ PA++++ - Mỏng, thoáng, như không bôi gì

Beauty of Joseon là cái tên gây sốt trên mạng xã hội và điều đó không phải không có lý do. Đây là loại kem chống nắng mang đến cảm giác dễ chịu đến mức dùng lên da như… không dùng gì cả. Kết cấu lỏng, tán cực nhanh, khô thoáng nhưng vẫn để lại lớp màng ẩm mượt vừa đủ để da trông sạch sẽ, nhẹ nhàng.

Thoa lên da những cảm giác như không thoa gì - đây chính xác là điều giúp Beauty of Joseon trở thành lựa chọn lý tưởng cho mùa đông, đặc biệt với những ai ghét cảm giác dính dớp hoặc bí mặt. Lớp finish không bóng, không dầu, nhưng vẫn mềm và mướt để nàng công sở có thể thoải mái sử dụng mỗi buổi sáng bận rộn.

Nơi mua: Beauty of Joseon

4. Lancôme AQUAGEL 50ML SPF 50 PA++++ - Dễ dùng, an toàn, nhưng mùi cồn hơi nồng

Lancôme UV Expert vốn là sản phẩm quen thuộc với những ai thích kem chống nắng dễ tán, mỏng nhẹ và hiệu quả ổn định. Đây là kiểu kem chống nắng "không có gì để chê nhưng cũng không khiến bạn quá phấn khích" - vô công vô tội, dùng rất an tâm.

Điểm trừ lớn nhất và cũng là nguyên nhân bạn không muốn mua lại chính là mùi cồn khá nồng. Với những nàng nhạy cảm mùi, cảm giác này dễ gây khó chịu khi thoa lên da, nhất là vào mùa đông khi da khô và dễ kích ứng hơn. Tuy nhiên, về độ bảo vệ hay khả năng giữ lớp finish đẹp thì Lancôme vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nơi mua: Lancôme

Kết luận: "Da khô - cứ chọn đủ ẩm là thắng"

Mùa đông luôn khiến da khô trở nên khó chiều hơn, và kem chống nắng dưỡng ẩm chính là chìa khóa giúp làn da giữ được sự mềm mại, đàn hồi và tươi sáng. D'Alba cho bạn làn da mọng nước kiểu Hàn, Elixir mang lại lớp nâng tông nhẹ nhàng, Beauty of Joseon cho cảm giác "như không bôi", còn Lancôme vẫn là lựa chọn an toàn nếu bạn không thấy khó chịu với mùi cồn.

Dù chọn sản phẩm nào, hãy ưu tiên tiêu chí: ẩm - thoáng - mềm - dễ chịu. Khi lớp chống nắng làm tốt vai trò của một lớp dưỡng khóa ẩm, cả quy trình chăm sóc da mùa lạnh của bạn sẽ nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.