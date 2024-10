Cựu thành viên T-ara bất ngờ phát hiện khối u tử cung, liệu có nguy hiểm?

Thời gian gần đây, người hâm mộ của nữ ca sĩ thần tượng Boram (Cựu thành viên T-ara) đã không khỏi lo lắng khi nhận được tin cô đã được chẩn đoán có một khối u tử cung 1cm.

Ở bệnh viện, Boram nói: "Tôi thậm chí không nhớ lần cuối đi kiểm tra sức khỏe toàn diện là khi nào". Trong lần kiểm tra này, nữ diễn viên Lee Mi Young bày tỏ sự lo ngại về căn bệnh ung thư cổ tử cung. Boram thú nhận rằng cô chỉ mới tiêm vắc xin phòng bệnh được 2 lần vì quá bận rộn hoạt động cùng T-ara.



Mẹ của nữ idol - nữ diễn viên Lee Mi Young cho biết bà cũng mắc bệnh lạc nội mạc tử cung nên lo sợ căn bệnh cũng di truyền cho con gái: "Không phải họ nói hầu hết con gái đều giống mẹ sao? Con gái tôi đã ở độ tuổi cuối 30 và vẫn còn độc thân, nên tôi đã đưa cháu đi khám. Ở độ tuổi đó, tử cung tôi đã có rất nhiều khối u".

Và kết quả khám đã chứng minh, lo lắng của bà hoàn toàn không phải chuyện thừa thãi. Các sĩ yêu cầu nữ idol theo dõi khối u trong 6 tháng tới vì có nguy cơ phát triển thành u ác tính, đồng thời phải kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.

U xơ tử cung nguy hiểm thế nào?

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hải, Trưởng khoa Phụ nội tiết A1, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết: "U xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến ở phụ nữ, chiếm tỷ lệ 30% ở phụ nữ từ 30 tuổi trở lên. Tuy là bệnh lý lành tính nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, u xơ tử cung có thể gây ra nhiều phiền toái như thiếu máu, rong kinh,..."

Những nguyên nhân gây ra u xơ tử cung

Dù vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác gây bệnh nhưng nội tiết tố và yếu tố di truyền được xem là có liên quan đến việc phát triển u xơ.

Estrogen và progesterone là hai hormone chính làm dày niêm mạc tử cung hàng tháng theo chu kỳ kinh nguyệt. Nếu xảy ra tình trạng tăng sản xuất hormone có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của u xơ.

Ngoài ra, nếu trong gia đình có mẹ hoặc chị gái từng mắc u xơ thì đây cũng là những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Nếu mẹ của một phụ nữ bị u xơ cổ tử cung thì nguy cơ mắc phải của phụ nữ đó sẽ cao hơn 3 lần so với mức trung bình.

Cùng với đó, một chế độ ăn uống thiếu hụt dưỡng chất, thiếu cân bằng giữa các chất như nhiều thịt đỏ thiếu rau xanh, trái cây cũng như lạm dụng rượu bia cũng có thể làm tăng nguy cơ phát triển khối u trong tử cung.

Các dấu hiệu của u xơ tử cung có thể là một trong các triệu chứng sau:

Thông thường khối u xơ được phát hiện khi chị em đi khám phụ khoa định kì hoặc siêu âm. Một số khác tình cờ phát hiện bệnh khi thăm khám hiếm muộn.

Tuy nhiên, hầu hết nhân xơ tử cung không gây ra bất kỳ triệu chứng nào và không cần điều trị gì thêm ngoài việc theo dõi thường xuyên bởi các bác sĩ sản khoa. Đối với những khối u xơ lớn có thể khiến cơ thể gặp nhiều triệu chứng khác nhau, bao gồm:

- Ra rất nhiều máu mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt

- Đi tiểu nhiều lần hơn.

- Bụng có hình dáng bất thường và căng chướng.

- Bị đau khi quan hệ

- Chu kỳ kinh nguyệt kéo dài bất thường

- Bị táo bón nghiêm trọng

- Đau vùng thắt lưng…

- Ngoài ra, dấu hiệu gợi ý ác tính là u to nhanh, bụng chướng to kèm sụt cân, chán ăn, mệt.

U xơ tử cung có nguy hiểm không?

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Văn Mạnh – Phó Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: U xơ tử cung nếu phát hiện muộn thì việc điều trị khó khăn và có thể gây các biến chứng nguy hiểm như: Rong kinh, rong huyết kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu máu cấp tính hoặc mãn tính gây ra các vấn đề như sút cân, hụt hơi và choáng váng khi lao động gắng sức.

Khối u xơ tử cung to có thể chèn ép các cơ quan xung quanh gây các bệnh lý nguy hiểm như: Chèn ép niệu quản, bàng quang, gây ứ nước bể thận dẫn đến tình trạng giãn đài bể thận niệu quản, Sỏi tiết niệu, viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm đài bể thận…; Chèn ép trực tràng gây táo bón, phân rắn, đại tiện đau rát… lâu dần dẫn đến co thắt bàng quang và co thắt ruột mãn tính; Chèn ép các tĩnh mạch gây phù chi dưới.

U xơ tử cung có thể gây nhiễm khuẩn tại vị trí xuất hiện khối u hoặc lây lan sang các cơ quan xung quanh và thậm chí là toàn bộ cơ thể.

Xoắn khối u dưới phúc mạc - một biến chứng u xơ tử cung nguy hiểm, có thể dẫn đến viêm phúc mạc, tình trạng diễn tiến xấu nhanh, người bệnh có nguy cơ tử vong nếu không phẫu thuật cấp cứu kịp thời.

U xơ tử cung biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ như sinh non, ngôi bất thường, nhau bong non.... , ảnh hưởng đến sinh sản như vô sinh, giảm khả năng có thai… Về lâu dài hơn có thể gây ung thư hóa khối u ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.