Cựu Hoa hậu Hàn Quốc tuyên bố giải nghệ, bỗng nhất quyết ly hôn chồng kém 18 tuổi

Ngày 3/4, cựu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương Ham So Won tuyên bố rời khỏi giới giải trí và ly hôn với chồng trẻ kém 18 tuổi Trần Hoa. Nguyên nhân chia tay là bởi chồng và gia đình chồng Ham So Won đã quá mệt mỏi với những người bình luận ác ý. Do đó, cựu Hoa hậu đã chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn với chồng.

Trên trang YouTube cá nhân, Ham So Won chia sẻ: "Tôi đã xin lỗi chồng với nhà chồng, và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn sau khi rời khỏi chương trình Taste Of Wife, nhưng thực tế là tình hình không được cải thiện. Những người ghét tôi bắt đầu gửi những tin nhắn lạ kỳ. Những tin nhắn đó không chỉ nhắm vào tôi mà còn nhắm vào bố mẹ chồng và chị dâu tôi. Điều khiến bố mẹ chồng tôi đau khổ nhất là danh dự của đứa con trai quý giá đang bị tổn hại...

Vì vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu ly hôn với chồng mình. Tôi đã yêu cầu ly hôn trong nước mắt vì cảm thấy mình đã làm khổ chồng và cả nhà chồng.

Tôi nghĩ việc ly hôn với chồng giúp anh ấy có thể gặp một người tốt hơn bằng tuổi anh ấy. Đó là điều hồi đáp cuối cùng cho tình yêu mà chồng đã dành cho tôi. Tôi muốn ly hôn, từ bỏ thân phận người nổi tiếng và sống như một người bình thường''.

Ham So Won và Trần Hoa xuất hiện cùng nhau sau tuyên bố ly hôn

Đồng thời, cựu Hoa hậu Hàn Quốc cũng cảnh cáo sẽ sử dụng hành động pháp lý đối với những cá nhân lan truyền thông tin sai sự thật về chồng và nhà chồng cô.

Đáng chú ý, sau tuyên bố ly hôn, cặp đôi "vợ 47 chồng 29" bất ngờ có động thái gây chú ý. Cả hai không chỉ livestream cùng nhau mà còn tương tác khá thân mật "như chưa hề có cuộc chia ly". Khi được người hâm mộ về hỏi về quyết định "đường ai nấy đi", Trần Hoa khẳng định cả hai vẫn là một gia đình và vẫn sống chung với nhau như bạn bè. Anh cũng cho biết, cặp đôi đã hoàn thành thủ tục ly hôn, quyền nuôi con sẽ thuộc về Ham So Won. Còn Trần Hoa sẽ trở về quê nhà Trung Quốc vào ngày 15/4 sắp tới.

Được biết, gia đình Ham So Won đã quyết định chuyển sang Việt Nam để định cư. Người đẹp cho biết vợ chồng cô chọn sống ở đây để tiện cho việc kinh doanh. Cặp đôi chọn quận 7, TP.HCM để sống vì kiến trúc đẹp, thoáng đãng, nhiều quán ăn ngon. Con gái 5 tuổi của cặp đôi sẽ được cho đi học ở một trường Tiểu học Anh - Hàn tại TP.HCM. Cựu Hoa hậu người Hàn cũng thi thoảng chia sẻ hình ảnh du lịch sông Sài Gòn bằng du thuyền hay đi ăn tại các nhà hàng đồ Hàn, đồ Việt...

Cựu Hoa hậu Hàn Quốc và chồng con mới chuyển Việt Nam sinh sống

Ham So Won cùng chồng Trần Hoa nổi tiếng là "cặp đôi Hàn - Trung chênh nhau 18 tuổi" tham gia Taste Of Wife từ năm 2018. Cuộc sống sau khi làm đám cưới, cùng việc nuôi dạy con gái của cặp vợ chồng trẻ cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Trong chương trình, Ham So Won không ít lần gây tranh cãi vì quan điểm chi tiêu, quản lý tiền bạc đến mức chặt chẽ, khó thở của cô đối với chồng.

Sau những lùm xùm này, Ham So Won - Trần Hoa đã phải lên tiếng xin lỗi và rút lui khỏi chương trình. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng không còn được mặn nồng như xưa, thậm chí còn trên bờ vực tan vỡ. Sau gần 2 năm xảy ra lùm xùm, Ham So Won hạn chế xuất hiện trên sóng truyền hình.

Cặp đôi hơn kém nhau đến 18 tuổi từng vướng nhiều tranh cãi khi tham gia chương trình thực tế

