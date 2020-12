Cựu bác sĩ của JYP tiết lộ sự thật về chứng bệnh mà hàng loạt idol Kpop gặp phải trên con đường rèn luyện để có body hoàn hảo

Trong buổi phát sóng gần đây của chương trình giải trí có tên là You Can Tell My Sister trên kênh SBS Plus, cô Yoo Eun Jeong (cựu bác sĩ tư vấn về sức khỏe và tâm lý của JYP Entertainment) đã tiết lộ về những vấn đề mà các thần tượng Kpop thường gặp phải khi cố gắng để duy trì một thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn mỗi khi xuất hiện trước công chúng.



Có lẽ những cụm từ như "giảm cân", "giảm cân cấp tốc", "chế độ giảm cân khắc nghiệt" đã không còn xa lạ đối với những thần tượng Kpop - những người luôn chịu áp lực với việc tài năng phải đi liền với nhan sắc. Mặc dù có nhiều người đã giảm cân thành công và có được thân hình xinh đẹp, khỏe mạnh thì cũng có không ít người gặp phải hàng loạt vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như người gầy gò, ốm yếu, ngất xỉu trên sân khấu… hay nặng nề nhất là mắc phải chứng rối loạn ăn uống bởi vì thực đơn giảm cân khắc nghiệt.

Với tư cách là một bác sĩ tư vấn được làm việc tại công ty giải trí hàng đầu Kpop như JYP Entertainment, bác sĩ Yoo chia sẻ rằng mình đã từng chứng kiến không ít trường hợp các thần tượng rơi vào trạng thái stress nặng vì quá áp lực với việc giảm cân để có được một thân hình mảnh mai và phải tìm đến phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt. Và vị bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh như sau:

"Những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt này có thể dẫn đến chứng rối loạn ăn uống giống như IU và Jang Nara, cả hai đều đã mắc phải tình trạng ăn uống mất kiểm soát. Lý do của hiện tượng này là do khi bị căng thẳng, hormone gây căng thẳng tăng lên sẽ làm cản trở quá trình giảm cân. Cũng chính áp lực tâm lý đó sẽ khiến bạn thất bại và bị tăng cân trở lại".

Lý do mà bác sĩ đề cập tới trường hợp của IU và Jang Nara như 2 ví dụ điển hình khi áp dụng chế độ ăn uống không khoa học là do cả hai đã từng mắc phải chứng rối loạn ăn uống (Eating Disoders) khá nghiêm trọng khi họ trở thành những người nổi tiếng.

Jang Nara từng tiết lộ trong chương trình Healing Camp của đài SBS rằng: "Tôi đã mắc chứng rối loạn ăn uống khi ra mắt vào năm 2001… Tôi từng lo sợ đến mức không thể đi máy bay trong một khoảng thời gian. Hễ cứ lên máy bay là tôi sẽ la hét và khóc vì sợ hãi". Không chỉ vậy, những áp lực, căng thẳng trong công việc còn khiến cô mắc phải hội chứng ruột kích thích và thường xuyên đối mặt với cơn đau dạ dày vào năm 2003.

Jang Nara chia sẻ bị mắc chứng rối loạn ăn uống trên chương trình Healing Camp

Cũng trong chương trình này, IU từng chia sẻ về những khó khăn mà cô gặp phải khi mắc chứng rối loạn ăn uống vì stress công việc và cả quá khứ đau buồn: "Tôi đã mắc chứng rối loạn ăn uống… Tôi sút cân rất nhiều khi tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét bản thân. Thay vì cảm thấy hạnh phúc, tôi luôn thấy thiếu một thứ gì đó. Và tôi đã lấp đầy khoảng trống đó bằng việc ăn uống, đó là lúc vấn đề bắt đầu. Thời điểm đó, tôi đã ăn cho đến khi nôn ra thì thôi và phải liên tục sử dụng những biện pháp điều trị tâm lý".

IU trên chương trình Healing Camp

Có thể nói rằng, những hậu quả của việc ăn uống quá khắc nghiệt hay chứng rối loạn ăn uống gây ra thật tồi tệ. Bởi vậy mà việc hiểu rõ về chứng bệnh này là điều vô cùng cần thiết.



Vậy chứng rối loạn ăn uống (Eating disoders) là gì?

Rối loạn ăn uống là chứng bệnh có nguồn gốc tâm lý, biểu hiện bằng việc người bệnh ép mình phải ăn hoặc từ chối ăn. Những người mắc bệnh thường là những người có vấn đề về tâm lý, tình cảm với các mối quan hệ xung quanh hoặc là sự ám ảnh, tuyệt vọng về vóc dáng, cân nặng của bản thân dẫn đến chế độ ăn uống không đúng cách. Bởi vậy, người ta cho rằng nguyên nhân to lớn gây nên chứng rối loạn ăn uống không nằm ở chỗ lượng thức ăn mà là do tâm lý.

Người mắc chứng rối loại ăn uống thường có xu hướng cô lập mình với xã hội, từ đó gây nên những vấn đề tâm lý nghiêm trọng như chứng trầm cảm, rối loạn lo âu… Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến nguy cơ tử vong rất cao.

Nguồn: Koreaboo, Kpop Herald, Pinkvilla, SBS. Ảnh: @dlwlrma, @nara0318, Internet