Cuối cùng cũng tìm ra bí quyết tăng chiều cao của con gái ca sĩ Phương Vy: 5 tuổi đã đam mê làm 1 việc để visual chuẩn Hoa hậu tương lai

Bé Ailani (9 tuổi) là con gái của ca sĩ Phương Vy và ông xã người Mỹ Sean Trace. Gần đây, bé trở thành tâm điểm chú ý khi lần đầu xuất hiện trên sàn diễn thời trang trong chương trình Destination Runway Fashion Week do siêu mẫu Xuân Lan tổ chức tại TP.HCM. Với bước đi tự tin, gương mặt lai Tây sáng bừng, Ailani nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn.

Khoảnh khắc cô bé nắm tay, tương tác tự nhiên với mẹ trên sàn catwalk khiến khán giả không khỏi thích thú. Hình ảnh ấy lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người khen Ailani "xinh như Hoa hậu". Nhưng không chỉ gương mặt khả ái, điều gây chú ý hơn chính là chiều cao nổi bật. Mới 9 tuổi nhưng cô bé đã chỉ thấp hơn mẹ 1 cái đầu. Phương Vy cũng thừa nhận, so với các bạn cùng lớp, con gái cô có chiều cao vượt trội. Từ đó, câu hỏi về bí quyết tăng chiều cao của Ailani được nhiều phụ huynh quan tâm.

Yêu thích tập thể thao từ khi mới 5 tuổi giúp con gái ca sĩ Phương Vy có chiều cao vượt trội

Theo chia sẻ của Phương Vy, từ khi mới 5 tuổi, Ailani đã bộc lộ đam mê đặc biệt với thể thao. Vợ chồng cô không gò ép con vào 1 môn cố định mà tạo điều kiện để Ailani thử sức với nhiều bộ môn khác nhau, từ võ thuật đến bắn cung.

Điều này giúp Ailani vừa tập luyện để khỏe mạnh, vừa học được tính kỷ luật. Và điều quan trọng nhất, tập luyện thể thao thường xuyên từ rất sớm đã giúp con cao nhanh hơn hẳn so với các bạn cùng tuổi.

Các chuyên gia y khoa cũng khẳng định điều này. Theo Mayo Clinic và Cleveland Clinic, tập luyện thể thao đều đặn có tác động lớn đến quá trình phát triển chiều cao của trẻ. Hoạt động thể chất giúp:

- Kích thích hormone tăng trưởng (GH), yếu tố quan trọng quyết định đến chiều cao.

- Tăng cường mật độ xương, giúp xương chắc khỏe và phát triển tối đa trong giai đoạn tuổi dậy thì.

- Kéo giãn cơ và cột sống, nhờ những động tác nhảy, vươn, xoay người, giúp cải thiện vóc dáng.

- Cải thiện giấc ngủ, vì vận động đều đặn giúp trẻ ngủ sâu hơn, từ đó hormone tăng trưởng được tiết ra nhiều hơn vào ban đêm.

Nói cách khác, thể thao không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh, tự tin mà còn mở khóa tiềm năng chiều cao, đặc biệt trong giai đoạn từ 6 - 12 tuổi.

Những môn thể thao nào giúp trẻ tăng chiều cao vượt trội?

Dựa trên khuyến nghị của Hiệp hội Nhi khoa Mỹ (AAP) và nhiều nghiên cứu y khoa, có một số bộ môn được đánh giá là hỗ trợ phát triển chiều cao tối ưu cho trẻ:

Bơi lội

Khi bơi, cơ thể được kéo giãn toàn diện. Các động tác vươn người, đạp nước giúp cột sống và khớp linh hoạt.

Bơi còn tốt cho tim mạch, tăng sức bền và giúp trẻ duy trì vóc dáng cân đối.

Bóng rổ, Bóng chuyền

Những pha bật nhảy liên tục trong bóng rổ và bóng chuyền là cách tự nhiên để kích thích xương phát triển.

Đây cũng là môn thể thao đồng đội, rèn tính nhanh nhạy, phối hợp.

Võ thuật

Như Ailani từng theo học, võ thuật giúp tăng sức mạnh cơ bắp, độ dẻo dai và rèn tính kỷ luật.

Các động tác đá, vươn người, bật nhảy giúp hệ xương phát triển khỏe mạnh.

Yoga cho trẻ em

Một số bài tập yoga an toàn có thể giúp kéo giãn cột sống, cải thiện tư thế, giảm nguy cơ cong vẹo cột sống - yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao.

Đạp xe, nhảy dây

Đây là những bộ môn đơn giản, dễ tập mỗi ngày. Vận động nhịp nhàng giúp tăng sức bền, đồng thời hỗ trợ phát triển cơ - xương hiệu quả.

Với một cô bé 9 tuổi tự tin, tỏa sáng và sở hữu chiều cao ấn tượng như Ailani, nhiều người tin rằng tương lai của con gái ca sĩ Phương Vy sẽ còn rộng mở, không chỉ ở thời trang mà ở bất cứ lĩnh vực nào cô bé lựa chọn.

Bí quyết tăng chiều cao của con gái ca sĩ Phương Vy không nằm ở điều gì quá xa vời, mà đến từ thói quen vận động sớm và duy trì đều đặn. Đây cũng là gợi ý quý giá để các bậc cha mẹ tham khảo, nhằm giúp con phát triển tối đa tiềm năng chiều cao trong giai đoạn vàng.

