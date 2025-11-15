Cuộc sống gây ngỡ ngàng sau 15 năm của thí sinh vui tính nhất lịch sử Olympia

Dù giành được ngôi vị quán quân chung cuộc hay không, các thí sinh bước ra từ Olympia vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Không chỉ vì những kiến thức họ thể hiện trên sân khấu, mà còn bởi cá tính, sự thông minh và những khoảnh khắc để lại dấu ấn trong lòng người xem. Mỗi thí sinh, với câu chuyện riêng đều khiến khán giả tò mò, theo dõi và nhớ mãi chứng minh rằng, ở Olympia, danh hiệu không phải là tất cả, mà chính hành trình và cá tính mới tạo nên sức hút bền lâu

Tham gia vào cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 12, Đỗ Đức Hiếu (học sinh trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa) không chỉ nổi bật khi giành Á quân năm đó mà còn được khán giả yêu mến với biệt danh "thí sinh vui tính nhất Olympia".

Những chia sẻ hóm hỉnh của Đức Hiếu khiến MC Tùng Chi được phen cười ngặt nghẽo.

Biệt danh này gắn liền với tính cách hóm hỉnh, duyên dáng của Đức Hiếu. Mặc dù đã hơn chục năm trôi qua, đoạn clip anh tung hứng cùng MC Tùng Chi - người dẫn chương trình năm đó vẫn được xem là một trong những khoảnh khắc "kinh điển" của Olympia. Không ít lần, MC Tùng Chi phải bật cười trước những câu trả lời dí dỏm, ngây ngô nhưng lại cực kỳ duyên dáng của Đức Hiếu.

Một số phát ngôn "để đời" của Đức Hiếu phải kể đến "ngoài đẹp trai ra thì em còn rất tốt bụng và thật thà" hay màn tự bóc phốt bản thân "chỉ uống nước mía khi được mời". Anh cho biết, nếu đi uống nước mía với bạn bè, ít thì mọi người thường góp tiền lại rồi gọi đồ uống, nếu đi đông, không ai nói gì, anh có thể uống hết một lúc 3 cốc nước mía. Những chia sẻ hóm hỉnh của Hiếu khiến khán giả "cười xỉu".

Đức Hiếu thời còn là "anh thanh niên" trường Ngoại thương.

Ở một diễn biến khác, nhiều người nhận xét vui rằng, Đức Hiếu bên ngoài hài hước nhưng bên trong thì tri thức đầy mình. Được biết, thời còn ngồi trên ghế nhà trường, anh luôn đạt danh hiệu học sinh Giỏi và nhiều thành tích khác như: Giải nhì môn Toán cấp tỉnh; Giải nhất kỳ thi giải Toán bằng máy tính Casio... Không những thế, anh còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội.

Tốt nghiệp cấp 3, Đức Hiếu thi vào trường Đại học Ngoại thương với số điểm cao chót vót khi đạt 2 điểm 10 ở môn Toán thuộc 2 khối A và B, trong đó khối A anh đạt 29 điểm. Những năm tháng đại học, Đức Hiếu luôn đạt được thành tích khủng. Cựu Á quân Olympia tham gia thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc và đạt giải Ba năm thứ 2...

Đức Hiếu hiện tại có cuộc sống khá viên mãn.

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại, anh vào TP.HCM sinh sống và bén duyên với mảng công nghệ thông tin. Anh là một kỹ sư phần mềm kiêm kiến trúc sư giải pháp của một tập đoàn công nghệ nổi tiếng.

Không chỉ thành công với sự nghiệp, Đức Hiếu còn có một tổ ấm hạnh phúc. Năm 2018, anh kết hôn với một cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia. Hiện cả hai có với nhau một gia đình nhỏ, hạnh phúc to.