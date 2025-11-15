Cúm A bùng phát, đây là 4 thứ không thể thiếu trong balo của trẻ: Cha mẹ LƯU Ý!

Số ca mắc cúm A đang tăng nhanh thời điểm giao mùa, nhiều học sinh khắp các tỉnh thành phải nghỉ học đòi hỏi mỗi gia đình phải tăng cường biện pháp phòng ngừa chủ động. Ngoài việc tiêm vắc xin và giữ ấm cơ thể, việc trang bị đầy đủ vật dụng vệ sinh cá nhân cho con khi đến trường là bước quan trọng, thể hiện sự đồng hành của phụ huynh trong việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ.

4 vật dụng dưới đây không chỉ là "lá chắn" của con mà còn là yếu tố giúp hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo trong lớp học.

4 vật dụng cần thiết tạo nên lá chắn phòng dịch

1. Khẩu trang dự phòng

Trong môi trường học tập, khẩu trang là vật dụng bắt buộc để phòng cúm A. Tuy nhiên, trẻ em thường làm bẩn, làm ướt hoặc làm mất khẩu trang trong quá trình học tập và vui chơi. Vì vậy, cha mẹ cần chuẩn bị tối thiểu hai cái khẩu trang dự phòng và bỏ vào cặp sách của con.

Để tránh nhầm lẫn với các bạn, phụ huynh nên dán tên con lên túi đựng khẩu trang. Việc thay khẩu trang giữa buổi học hoặc sau khi tham gia hoạt động ngoài trời là thói quen cần thiết để đảm bảo hiệu quả phòng bệnh.

Việc nhắc con đeo khẩu trang và chuẩn bị khẩu trang dự phòng cho con là vô cùng cần thiết (Ảnh minh họa)

2. Gel rửa tay mini

Mặc dù các trường học đều trang bị xà phòng, nhưng việc mang theo một chai gel rửa tay khô mini cá nhân sẽ giúp con chủ động vệ sinh tay bất cứ lúc nào, đặc biệt là trước giờ ra chơi hoặc trước khi ăn bữa phụ ở lớp.

Cha mẹ nên dặn con bôi gel rửa tay ngay sau khi tiếp xúc với các bề mặt chung như tay nắm cửa, đồ chơi hoặc khi vừa ho, hắt hơi. Đây là một kỹ năng vệ sinh cá nhân hiện đại mà cha mẹ cần lồng ghép vào việc nuôi dạy con.

3. Bình nước riêng

Lây nhiễm chéo qua vật dụng cá nhân là một trong những nguyên nhân khiến virus cúm A dễ dàng lan rộng. Việc cho con mang bình nước riêng đi học là quy tắc cơ bản cha mẹ cần tuân thủ.

Phụ huynh nên dặn dò con tuyệt đối không uống chung nước hoặc dùng chung ly, cốc với bất kỳ bạn nào, kể cả trong tình huống quên mang nước. Đây không chỉ là biện pháp phòng cúm A mà còn là cách phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm khác.

Nhắc trẻ uống nước đầy đủ, không dùng chung ly, cốc với người khác có thể phòng tránh nhiều bệnh truyền nhiễm (Ảnh minh họa)

4. Khăn giấy gói nhỏ

Khăn giấy là vật dụng quan trọng để xử lý chất tiết đường hô hấp. Khi ho hoặc hắt hơi, trẻ cần dùng khăn giấy để che miệng, sau đó bỏ rác ngay lập tức vào thùng rác có nắp đậy.

Cha mẹ nên chuẩn bị một gói khăn giấy nhỏ và dán tên con lên đó, đồng thời dặn con không dùng chung khăn giấy đã qua sử dụng. Hành động đơn giản này giúp ngăn chặn virus phát tán trong không khí và lây lan qua tay.

Phụ huynh làm gì để tạo thói quen tốt cho con?

Để việc chuẩn bị vật dụng phòng bệnh trở nên hiệu quả, cha mẹ cần có sự can thiệp và nhắc nhở thường xuyên, củng cố thói quen cho con:

- Kiểm tra cặp sách: Tối hôm trước khi đi ngủ, phụ huynh nên kiểm tra lại cặp sách để đảm bảo 4 món đồ trên đã sẵn sàng. Sáng hôm sau, nhắc con "đeo khẩu trang trước khi bước vào lớp học" như một quy tắc bắt buộc.

- Tương tác nhóm lớp: Cha mẹ có thể chia sẻ thông tin này trong nhóm chat lớp: "Nhà mình đã chuẩn bị 4 món đồ phòng dịch cho con đi học. Các mẹ kiểm tra cặp các bé nhà mình nhé!". Điều này tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng phụ huynh.

Việc trang bị vật dụng và giáo dục ý thức tự bảo vệ cho con chính là cách phụ huynh đồng hành cùng nhà trường, tạo nên một môi trường học tập an toàn trong mùa dịch.