Cuộc sống đau đớn triền miên của cô gái có vòng 1 quá khổ

Melissa Ashcroft (người mẹ 30 tuổi tại Scotland) cho biết vòng 1 khổng lồ đang khiến cuộc sống hàng ngày của cô trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí việc rời khỏi giường mỗi buổi sáng cũng có thể mất hàng giờ đồng hồ vì đau đớn.

Melissa Ashcroft tự nhận mình sở hữu “vòng một lớn nhất nước Anh”, với kích cỡ áo ngực lên tới 36M. Bộ ngực quá khổ không chỉ gây đau lưng nghiêm trọng mà còn khiến cô gần như không thể thực hiện nhiều hoạt động bình thường, bao gồm cả việc bế con gái nhỏ.

Melissa sống trong đau đớn triền miên vì vòng 1 quá khổ. (Ảnh: Katielee Arrowsmith/ SWNS)

Theo Melissa, những cơn đau lưng bắt đầu xuất hiện từ khi cô bước vào tuổi dậy thì . Khi mới ngoài 20 tuổi, cô từng cân nhắc việc phẫu thuật thu nhỏ ngực để cải thiện tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, bác sỹ đa khoa khi đó khuyên nên chờ sau khi sinh con và hoàn thành giai đoạn cho con bú.

Khi đã có hai con, Melissa hy vọng có thể thực hiện ca phẫu thuật này. Thế nhưng vào năm 2025, cô được thông báo rằng chỉ số khối cơ thể (BMI) của mình ở mức 35, cao hơn tiêu chuẩn cho phép để được phẫu thuật theo chương trình y tế công của Anh. Theo quy định, cô cần giảm BMI xuống 27, tương đương 70kg, mới đủ điều kiện phẫu thuật.

Người mẹ chia sẻ: “Tôi sinh con trai khi 23 tuổi, còn con gái hiện mới 8 tháng. Nhưng giờ họ nói BMI của tôi quá cao. Tôi được yêu cầu phải giảm cân xuống còn 70kg. Các bác sỹ giải thích rằng nếu cân nặng quá cao, thuốc gây mê có thể không hiệu quả và nguy cơ đông máu hay nhiễm trùng sau phẫu thuật cũng lớn hơn”.

Sống chung với những cơn đau triền miên, Melissa gặp khó khăn trong việc giảm cân theo yêu cầu. Cô cho biết tập thể dục gần như là điều không thể vì bộ ngực quá nặng khiến cơ thể đau nhức mỗi khi vận động.

“Các bác sỹ nói rằng do tôi vừa sinh con nên nội tiết tố đang rối loạn, cân nặng có thể giảm dần theo thời gian. Thực tế tôi đã giảm được một ít, nhưng việc tập luyện là rất khó. Tôi không thể đến phòng tập gym vì quá xấu hổ, và cũng không thể chạy bộ vì đau” , cô nói.

Melissa đang kêu gọi cộng đồng quyên góp 8.000 bảng Anh (280 triệu đòng) để chi trả cho ca phẫu thuật thu nhỏ vòng một. Theo cô, tổng trọng lượng của bộ ngực có thể lên tới 12,7 kg, một con số khiến nhiều người kinh ngạc.

Ngực của cô nặng khoảng 12,7kg. (Ảnh: Melissa Ashcroft / SWNS)

Người mẹ cho biết cuộc sống thường ngày của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Những việc tưởng chừng đơn giản như dọn dẹp nhà cửa cũng trở nên khó khăn.

“Tôi không thể bế con gái của mình và điều đó khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi chỉ muốn được bế con và chơi đùa với con như những người mẹ khác. Nếu đang dọn nhà, tôi thường phải dừng lại nghỉ vì cơn đau trở nên quá sức chịu đựng” , Melissa chia sẻ.

Mỗi buổi sáng, cô không thể bắt đầu ngày mới ngay lập tức mà phải thực hiện các bài giãn cơ lưng trước khi làm bất cứ việc gì, nếu không cơn đau sẽ rất tệ.

Melissa kể rằng khi 18 tuổi, cô có thân hình khá nhỏ nhắn, mặc cỡ quần áo 6 hoặc 8. Tuy nhiên vòng 1 lúc đó đã lớn bất thường, đến mức nhiều người nghĩ rằng cô đã phẫu thuật nâng ngực.

Có lần, Melissa thử đứng lên cân và nhờ chồng đỡ phần ngực của mình. Kết quả cho thấy cân nặng của cô giảm tới khoảng 12,7kg, tương đương trọng lượng ước tính của vòng một.

Trước đây, Melissa từng được khuyên thử tiêm thuốc hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, cô từ chối phương pháp này vì lo ngại rủi ro. Hai người thân trong gia đình cô từng gặp phản ứng phụ nghiêm trọng sau khi áp dụng. Một người phải phẫu thuật do sỏi mật, người kia thường xuyên buồn nôn sau khi ăn. “Đó không phải là điều tôi muốn thử”, cô nói.

Điều trớ trêu là trước khi bước vào tuổi dậy thì, Melissa từng bị bạn bè trêu chọc vì vòng một phẳng. Sau đó, khi ngực phát triển quá lớn, cô lại tiếp tục trở thành mục tiêu của những lời trêu ghẹo ở trường học.

“Có lúc tôi bị bắt nạt vì ngực phẳng, rồi sau đó lại bị trêu chọc rằng tôi nhét khăn lau bát vào áo ngực. Những chuyện như vậy xảy ra gần như mỗi ngày ở trường”, cô nhớ lại.

Melissa tin rằng tình trạng của mình phần lớn do yếu tố di truyền, bởi cả mẹ và bà của cô đều có vòng một lớn. Hiện tại, điều cô mong muốn nhất là sớm có đủ tiền để phẫu thuật thu nhỏ ngực. Theo Melissa, nếu điều đó thành hiện thực, cuộc sống của cô sẽ thay đổi hoàn toàn.

“Nếu tôi quyên góp đủ tiền để phẫu thuật, đó sẽ giống như tất cả điều ước Giáng sinh của tôi trở thành sự thật trong cùng một ngày. Tôi sẽ có thể chơi với các con ở công viên và cuối cùng cũng có thể bế con gái", cô nói.