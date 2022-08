Cuộc sống của Kim Dung - Quán quân Vietnam's Next Top Model mùa All Stars giờ ra sao?

Từng "trắng tay" khi bắt đầu thử sức với Vietnam's Next Top Model

Kim Dung bắt đầu thử sức với nghề mẫu từ khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2014. Cô từng được mọi người đánh giá là "viên ngọc thô" khi sở hữu gương mặt góc cạnh, xinh đẹp cùng tố chất nhưng lại thiếu đi nhiều kỹ năng cần thiết của một người mẫu chuyên nghiệp. Phải nói rằng Kim Dung ở thời điểm 8 năm trước chỉ là một trong số vô vàn cô gái đang tìm cơ hội tỏa sáng trong nghề mẫu.

Tại Vietnam's Next Top Model 2014, Kim Dung thường xuyên lọt top những thí sinh ở top cuối, phải vào vòng nguy hiểm. Những bức ảnh của "chân dài" năm đó lại bị nhận xét là vô hồn, không có gì bứt phá cũng chẳng quá nổi bật.

Những bức ảnh nhàm chán đã khiến Kim Dung phải chia tay ở tập 5 của Vietnam's Next Top Model 2014. Việc dừng chân ở top 12 khiến nữ người mẫu không được quá nhiều khán giả nhớ đến như những thí sinh "nặng ký" khác.

Kim Dung đã chính thức phải dừng chân tại top 12 Vietnam's Next Top Model 2014

Rời nhà chung, Kim Dung bắt đầu hoạt động trên con đường người mẫu chuyên nghiệp. Cô là một trong những gương mặt được nhiều nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng" trong những bộ hình lookbook và là một gương mặt rất quen thuộc với những sự kiện thời trang lớn.

"Viên ngọc thô" bất ngờ tỏa sáng ở mùa giải những ngôi sao

Sau 3 năm rèn giũa, chẳng ai ngờ Kim Dung lại lần nữa quay trở lại nhà chung của Vietnam's Next Top Model, mà đây lại còn là mùa giải All Stars - mùa của những "chị đại" đều có tuổi đời lẫn tuổi nghề trong làng mẫu. Cô tiết lộ lý do tham gia chương trình là mong muốn chiến thắng chính mình, phá bỏ sự tự ti, rào cản để ghi dấu ấn trong lòng khán giả: "Mùa All Star này tôi sẽ bứt phá, chiến đấu để chiến thắng chính mình, phá bỏ một con người ngại ngùng và khiến khán giả ghi nhớ Kim Dung là ai".

Trong những tập đầu, Kim Dung khá mờ nhạt. Đến nỗi giám khảo Nam Trung từng thẳng thừng nhận xét: "Nếu em cứ nhạt hoài, em có là chính ai, người ta cũng chẳng cảm nhận được gì từ em". Thế nhưng trải qua từng tập phát sóng, Kim Dung dần chứng minh được khả năng, thể hiện phong độ thi đấu ngày càng ấn tượng. Nổi trội hơn rất nhiều các chiến binh khác, thành tích mà Kim Dung đạt được là 2 lần dẫn đầu tuần, 3 lần về vị trí thứ 3.

Ở mùa giải All Stars này, Kim Dung là một thí sinh được lòng khán giả bởi sự dung hòa, trung lập và không màng thị phi

Sự quyết tâm của Kim Dung đã tạo nên một kỳ tích cho chính bản thân mình. Chân dài sinh năm 1993 sở hữu chiều cao 1m78 cùng số đo ba vòng 79 - 62 - 91. Không chỉ được đánh giá là người mẫu góc cạnh, phù hợp trên sàn diễn runway, phong cách thời trang "high fashion", Kim Dung còn được nhận xét là sở hữu gương mặt khá khả ái, phù hợp cả với hình ảnh người mẫu quảng cáo. Trong đêm Chung kết, ở phần thi catwalk và photoshoot, cô đã nhận được nhiều lời khen từ phía ban giám khảo. Phần thể hiện xuất sắc của chân dài Nam Định đã giúp cô xuất sắc trở thành Quán quân Vietnam's Next Top Model mùa All Stars, vượt mặt cả 2 đối thủ "nặng ký" là Chà Mi và TyhD.

Kim Dung vượt mặt TyhD, Chà Mi trở thành Quán quân Vietnam's Next Top Model mùa All Stars

Được ví như "bản sao" Pia Wurtzbach nhưng từ chối thi Hoa hậu

Kim Dung được nhiều người ví như "chị em thất lạc" của Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 - Pia Wurtzbach. Từng có thời điểm fan "có tâm" đến nỗi đã đã lục lại những bức ảnh và so sánh Kim Dung với Pia Wurtzbach, cho thấy vẻ đẹp của hai cô gái này có nhiều điểm tương đồng. Cũng chính vì thế, người hâm mộ còn đề nghị Kim Dung nên đi thi Hoa hậu vì biết đâu lại được giải như Pia.

Kim Dung được so sánh là "bản sao" của Pia Wurtzbach

2 người đẹp thậm chí còn có bức ảnh selfie cùng nhau

Trong những năm gần đây, càng nhiều người mẫu xuất thân từ Vietnam's Next Top Model lấn sân thi nhan sắc. Trong số đó phải kể đến nhiều cái tên như Phạm Hương, Hoàng Thùy, Hương Ly, Ngọc Châu, Nguyễn Oanh,... nên người hâm mộ càng mong mỏi Kim Dung sẽ "xuất trận". Tuy nhiên sau đó người đẹp đã lên tiếng ngầm xác nhận không tham gia trên trang cá nhân: "Mấy nay chỉ có một vấn đề duy nhất thôi mà mọi người nói đầy lỗ tai, đầy tới mức mà nó tràn từ tai này qua tai kia xong không đọng lại được gì. Mình thì chỉ nói một điều: Ước muốn của mọi người không trùng với ước muốn của mình. Thực lòng cảm ơn nhưng không thể báo đáp".

Trong một bài phỏng vấn vào tháng 8/2018, Kim Dung cũng thẳng thừng khẳng định những cuộc thi hoa hậu không nằm trong kế hoạch tương lai: "Mình không muốn thi hoa hậu vì không hợp với tính cách của mình".

Lui về ở ẩn, dần "mất hút" trên truyền thông

Tính đến thời điểm hiện tại, nữ người mẫu có thể được xem là cô gái giữ ngôi Quán quân lâu nhất của Vietnam's Next Top Model cũng bởi chương trình đã 5 năm rồi vẫn chưa lên sóng mùa tiếp theo.

Trong khi nhiều "chân dài" khác thay phiên nhau thi Hoa hậu, tham gia làm khách mời hay HLV các chương trình truyền hình thực tế, Kim Dung lại "im hơi lặng tiếng", không mặn mòi với cuộc sống xô bồ. Trên trang cá nhân, Kim Dung vẫn chia sẻ những hình ảnh đi du lịch, ăn uống cùng bạn bè và đăng tải khoảnh khắc xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang lớn nhỏ.

Kim Dung vẫn xuất hiện trên các sàn diễn thời trang chỉ là không đạt được hiệu ứng truyền thông như xưa

Ảnh: Vietnam's Next Top Model, NVCC