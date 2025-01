Cuộc “săn phù thuỷ” bí ẩn của Chị Đẹp 2024, có liên quan tới 1 người bị ghét nhất?

Một trong những điểm làm nên sức hút của các chương trình âm nhạc thực tế chính là phần X-part (đoạn nhạc được viết thêm lời hoặc sáng tạo hoàn toàn mới). Đây không chỉ là cú twist giúp các tiết mục trở nên khác biệt mà còn là lý do khiến các sản phẩm âm nhạc liên tục lọt top trending, trở thành tâm điểm bàn luận trên khắp các nền tảng MXH.

Đặc biệt tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024, những phần X-part đắt giá này đã góp phần lớn tạo nên dấu ấn riêng cho chương trình. Hơn cả một điểm nhấn, X-part trở thành công cụ để các Chị Đẹp khoe trọn sự sáng tạo và tài năng, biến mỗi tiết mục thành “món ăn đủ vị” khiến netizen không ngừng bàn luận.

Sau 14 tập phát sóng, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã tiến gần đến chặng đua cuối cùng. Trong lúc mọi sự chú ý đều đổ dồn về các Chị Đẹp và những tiết mục mãn nhãn, một nhân vật đặc biệt lại âm thầm chiếm sóng. Jardin - cái tên đứng sau những X-part khiến netizen phải replay không ngừng. Dưới bàn tay phù phép của Jardin, loạt hit như Gone Gone Gone, Sắc Màu Tuổi Thơ, Phố Hoa, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới… đều đã được “chế cháo”, vừa tôn vinh tinh thần bản gốc, vừa thổi hồn hiện đại và sáng tạo.

Gone Gone Gone

Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới

Phố Hoa cùng nhiều ca khúc khác đều có sự tham gia của Jardin chắp bút viết X-part

Cho đến tận tập 14, hành tung của Jardin vẫn là 1 bí ẩn. Từng được bật mí sẽ lộ diện tại đêm Chung kết nhưng biệt đội “Gió em” vẫn quyết tâm tìm cho ra danh tính của Jardin bằng được. Phần lớn “thuyết âm mưu” đều nhắm đến Hứa Kim Tuyền - Giám đốc âm nhạc của chương trình. Điều này càng được củng cố khi các Chị Đẹp để lộ không ít hint về nhân vật khó lường này Chị Đẹp để lộ không ít hint về nhân vật khó lường này.

Trên broadcast cá nhân, Hoàng Yến Chibi từng tiết lộ: "Jardin - người viết X-part thầm lặng cho các chị đẹp - người luôn muốn các chị tự viết đề show ra được khả năng nhưng nếu các chị quá bí hay cầu cứu là luôn sẵn lòng giúp phút chót và không bao giờ lấy tiền hay kể công. Đây cũng là người kêu 'Yên ơi cứ làm đi xem nào, Yến ơi không làm được thì ới t'. Giờ Yến làm được rồi nè Jardin ơi tự hào chưa."

Hoàng Yến Chibi "nhử" người hâm mộ về danh tính của Jardin

Chưa dừng lại ở đó, tại buổi fanmeeting của Đồng Ánh Quỳnh, một số fan đã truyền tai nhau về việc Chị Đẹp Tóc Tiên cũng ngầm xác nhận Jardin chính là Hứa Kim Tuyền. Tất cả những điều này khiến giả thuyết ngày càng trở nên thuyết phục. Chưa kể, các Chị Đẹp cũng xác nhận nam nhạc sĩ tham gia viết lời X-part cho Tết “Gòy” Cưới “Luông” cùng Phạm Quỳnh Anh, nhưng credit lại chỉ có Jardin.

Tết "Gòy" Cưới Luông - Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và MisThy

Hứa Kim Tuyền trước Công diễn 4 khiến khán giả đại chúng khá mệt mỏi trước những gì anh chàng thể hiện với tư cách là Giám đốc âm nhạc. Nhiều ca khúc ballad không phù hợp với format chương trình thiên về performance lại được đem ra trình diễn. Không những vậy, phong cách làm nhạc của Hứa Kim Tuyền bị rập khuôn ở theo công thức tình yêu màu hường, chất pop quen thuộc qua nhiều sân khấu đến nhàm chán. Chỉ khi sang tới Công diễn 5, dân tình mới bắt đầu “quay xe” nhờ loạt tiết mục độc đáo, được pha trộn với nhiều chất liệu không tưởng. Nếu Hứa Kim Tuyền thực sự hoạt động “ngầm” dưới cái tên Jardin thì hình ảnh của anh chàng sẽ dần được cải thiện trong mắt khán giả.

Hứa Kim Tuyền là nhân vật bị biệt đội Gió em "ghim" nhất vì làm nhạc 1 màu nhàm chán suốt 3-4 Công diễn đầu

Giữa những đồn đoán trên thì một bộ phận netizen lại đưa ra giả thuyết khác: Jardin chính là CARA. Lý do xuất phát từ lời tiết lộ của Ái Phương, khi cô từng chia sẻ rằng CARA đã giúp viết X-part cho tiết mục Chân Ái, nhưng tên được ghi credit lại là Jardin. Điều này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có phải CARA đang ẩn mình dưới danh nghĩa Jardin?

CARA Phương Nguyễn cũng là đối tượng trong diện "tình nghi"

Hiện tại, các diễn đàn mạng xã hội đang "dậy sóng" với hàng loạt cuộc tranh luận xoay quanh danh tính thật sự của Jardin. Tuy nhiên, đa số netizen vẫn nghiêng về giả thuyết Jardin chính là Hứa Kim Tuyền. Dù danh tính thật sự ra sao, không thể phủ nhận rằng Jardin đã góp phần không nhỏ vào thành công vang dội của Chị Đẹp Đạp Gió 2024, để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Một số bình luận của netizen:

- Nếu Jardin là Hứa Kim Tuyền thì xin phép quay xe.

- Hứa Kim Tuyền là Jardin thì cũng không sốc lắm.

- Ủa Jardin là CARA Phương Nguyễn mà phải không.

- Hôm trước, Tóc Tiên có bật mí Jardin là ông Tuyền đó.

- 1 vote Jardin cho CARA.