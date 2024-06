Cuộc ly hôn của Xoài Non, MC Mai Ngọc dưới góc độ tâm lý học: Vì sao cuộc hôn nhân không con cái, tiền ai nấy xài lại dễ 'toang'?

Mới đây, thông báo xác nhận ly hôn của Xoài Non và Xemesis trở thành tâm điểm chú ý trên MXH. Cả 2 từng là cặp trai tài gái sắc được rất nhiều người ngưỡng mộ, do đó thông tin này khiến không ít người ngỡ ngàng và tiếc nuối.

Chiều tối 16/6, Xoài Non bất ngờ thông báo đã ly hôn với Xemesis. Cô viết thông báo bằng tiếng Anh, tạm dịch như sau: "Trước hết, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ chúng mình. Và mình rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng mình đã kết thúc. Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp!".

Xoài Non cũng đăng ảnh cưới của mình và gắn thẻ Xemesis vào bài đăng. Về phần Xemesis, anh cũng đã có những dòng chia sẻ bằng tiếng Anh, tạm dịch là: "Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất, cảm ơn em vì tất cả những điều em đã làm cho anh trong suốt 6 năm qua và cả những hy sinh của em trong thời gian chúng ta bên nhau. Thật đáng tiếc cuộc hành trình của mình đã đến hồi kết nhưng thời gian ở bên em là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời anh. Hi vọng em sẽ luôn đạt được những điều mà em mong muốn và hãy luôn giữ nụ cười trên môi nhé".

Xoài Non và Xemesis chưa có con chung, do đó cả hai ly hôn nhẹ nhàng và êm đẹp. Ngoài ra, cặp đôi cũng độc lập tài chính, tiền ai nấy xài. Về điều này, Xoài Non cũng từng lên tiếng. Cô từng nhiều lần khẳng định sau khi kết hôn, 2 vợ chồng tiền ai nấy xài, không ai quản ai.

Xuất phát điểm là 1 cô gái nổi tiếng trên mạng, tiềm lực kinh tế không thể bằng gia đình chồng, nhưng Xoài Non luôn cố gắng giữ mình ở vị trí cân bằng với chồng về mặt tài chính. Do đó, cô luôn làm 3 - 4 công việc một lúc, chăm chỉ bán hàng, làm KOL để tăng thu nhập.

Xoài Non đăng lời thông báo hôn nhân chấm dứt cùng tấm ảnh chụp chung với Xemesis

Cuộc hôn nhân của cô có những điều khá giống với MC Mai Ngọc khi không có con chung, tiền ai nấy xài. Trước đó vài tháng, MC Mai Ngọc bất ngờ thông báo ly hôn sau 17 năm gắn bó với chồng doanh nhân. Cô cho biết cặp đôi đã kết thúc mối quan hệ từ năm 2023, sau 17 năm gắn bó. Sau khi chia tay, cả không có tài sản chung, không có con chung và không có bất cứ thứ gì chung để chia.

MC Mai Ngọc chia sẻ: "...17 năm thanh xuân, với Ngọc những kỷ niệm đẹp chính là tài sản lớn nhất. Những điều chưa đẹp sẽ là bài học dạy mình cách để trưởng thành hơn.

Ngọc cũng gửi lời cảm ơn anh Nam, nhờ thời gian ở cạnh anh đã giúp Ngọc trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập như hôm nay. Dù đôi lúc không tránh khỏi cảm giác cô đơn, tủi thân... nhưng bù lại ở hiện tại, Ngọc thấy vui khi nhìn lại những gì mình có đều do bản thân không ngừng nỗ lực và chăm chỉ từng ngày.

Ở tuổi 34, sau một thời gian dài phấn đấu, Ngọc nghĩ đã đến lúc mình xứng đáng có cuộc sống mới vui vẻ và an yên...".

Vì sao cuộc hôn nhân không con cái, tiền ai nấy xài dễ đổ vỡ?

Đứa con là chất keo gắn kết tình cảm vợ chồng, giúp cuộc sống của 2 vợ chồng trở nên có trách nhiêm hơn, hạn chế mắc sai lầm. Các chuyên gia tâm lý trên trang Yourtango khuyên những cặp vợ chồng trẻ đang "kế hoạch" mà cảm thấy đời sống hôn nhân nhàm chán, hãy mạnh dạn nghĩ đến chuyện sinh con. Sự có mặt của đứa trẻ sẽ mang lại những luồng gió mới cho gia đình, giúp vợ chồng bạn yêu thương nhau hơn.

Việc vợ chồng có con sẽ giúp 2 người tập trung vào con cái, có nhiều thời gian bên con và bên nhau hơn. Mỗi người cũng sẽ nỗ lực sống có trách nhiệm, là tấm gương cho con nhìn vào. Đây là áp lực nhưng cũng là niềm hạnh phúc lớn lao. Lợi ích tiềm năng của áp lực này chính là: đứa trẻ sẽ truyền cảm hứng để khuyến khích cha mẹ sống tốt hơn, tích cực hơn so với trước đây.

Hơn nữa, việc có con tuy vất vả hơn, sẽ có những phút giây bực bội, khó chịu nhưng đứa trẻ cũng mang đến những niềm vui khôn tả. Nhiều bậc phụ huynh tâm sự, chính sự có mặt của con giúp họ trở nên tươi trẻ hơn, cuộc sống bớt căng thẳng.

(Ảnh minh hoạ)

Còn về vấn đề tài chính, trong cuộc sống gia đình, bên cạnh những chi tiêu cá nhân của từng người còn rất nhiều các khoản chi khác đòi hỏi cả hai vợ chồng cùng chung tay chung sức lo lắng, đặc biệt trong việc mua sắm tải sản lớn, nuôi dạy con cái,… Do đó nếu khi cưới nhau, cặp vợ chồng nào vẫn tiền ai nấy xài sẽ không tránh khỏi những xung đột khi chi tiêu vào việc chung. Đó là chưa kể đến thái độ hạch sách, kể công, tính toán trong vấn đề này.

Chính vì vậy, ngay khi cưới, tiền bạc trong gia đình nên được "quy về một mối" để cả 2 người cùng lo toan, gánh vác. Có như thế tình hình kinh tế gia đình mới có thể vượt qua những khó khăn, vững bền mỗi ngày được.

Tổng hợp